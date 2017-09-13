 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 30 взрывов 12 сентября

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19.30 11 сентября до 19.30 12 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В Донецкой области СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая 24 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов)", - отмечается в отчете.
В Луганской области наблюдатели ОБСЕ задокументировали 6 взрывов (в предыдущим отчетным периодом их было около 30).
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Червень: 100 тисяч
Липень: 240 тисяч
Серпень: 390 тисяч
Це зарплата президента "Енергоатома". А як часто піднімають зарплату вам?
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- ни за шо не отвечаешь,
- тебе на всё и на всех насрать,
- бухаешь и пьёшь кофе целыми днями,
- зарплату нихуёвую получаешь.
И Этих навозных, бесполезных жучар - там тыща душ!!!! Везёт же некоторым с работой!
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