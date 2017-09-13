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 Политика Украины
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Все про:МИД (4281) учения (2034) Климкин (1397)

 Климкин об учениях "Запад-2017": МИД с партнерами моделирует ответы на возможные угрозы

климкин

Министерство иностранных дел Украины находится в постоянном контакте с международными партнерами относительно совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" и моделирует совместные ответы на возможные угрозы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Министерство иностранных дел Украины находится в постоянном контакте с нашими партнерами и с точки зрения оценки ситуации и обмена информацией, и с точки зрения моделирования опций, как она может развиваться. Конечно, мы моделируем совместные ответы. Больше, к сожалению, сказать не могу, поскольку это общее с нашими друзьями и партнерами дело", - сказал Климкин.

Он отметил, что вопрос российско-белорусских учений поднимался на всех международных встречах, а об угрозе с их стороны Украина говорит очень давно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задействованных в учениях "Запад-2017" войск РФ недостаточно для наступления на Украину, - Госпогранслужба

"Нас очень беспокоит и постановка задач на эти учения, и то, что нет соответствия международным требованиям, в частности Венскому документу (относительно приглашения наблюдателей. - Ред.), поскольку мы прекрасно понимаем, что там происходят попытки разбить их на отдельные элементы учений, чтобы не приглашать наблюдателей. Мы также понимаем, что дело не только в этих учениях, российская угроза является системной - она не ограничивается только этим событием. И нам необходимы солидарность и четкое взаимодействие, чтобы отразить эту угрозу. Сегодня, хотя и неформально, мы являемся составляющей восточного фланга НАТО", - отметил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия становится все более агрессивной и испытывает нас при каждой возможности, - Фэллон об учениях "Запад-2017"
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Куда и от кого бежим, Александр Григорьевич?
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Сябры переводится как друзья.
Незалежнасць - независимость.
Сьвядомы - сознательный, осознанный.
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а братья у них с востока-а ты американский шпийон
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В чём? "ты американский шпийон"? или в том, что кацапы мне - братья?
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какой запад,торговые партнеры просто тренеруются по соседски,главная опасность оффшорам на Краковце прошла
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Ви вже Крим відмоделювали😊приїздіть до міст на наших північних кордонах і запитайте бпнальні плани по евакуації населення-нуй чого знейдете, а до національної гвардії деяки мійськомати вимагають хабаря починаючи з п'яти тисяч гривень😊ми дуже моцна країна...
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Следуя поразительной логике чугункина, весь мид уже пересел с мерсов на бмп, но об этом никому не сообщат. Тайна с партнерами превыше всего
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ЦИТАТА:*МИД с партнерами моделирует ответы на возможные угрозы*_____це важливо для України .Дуже важливо !
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А патриоты Беларуси прямо заявляют что эти учения - просто мягкий аншлюс. И пишут о беспределе руцьких вояк в Беларуси. Вообщем зеленые человечку уже рулят

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русские взяли своих терпил обратно в орду-там им и место
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Вот только не нужно всех под одну гребёнку.
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Ракетный Щит восстанавливайте,тот который похерили при Кравчуке и Кучме.и самолеты порезали которые могли нанести ответный удар по паРаше.
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Еще один стратег нарисовался !
Верните того , что "Ла-ла-ла" пел !
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и моделирует совместные ответы на возможные угрозы.
Источник: https://censor.net.ua/n455181В планах: побудувати на Ширлані та Яворівському полігонах моделі Кремля...
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Нагадайте ще раз, де клімкін здобув освіту, і чому після цього очолює МЗС України? Петре, ща Огризко з Марчуком живі-здорові.Може хоч після цього нагадування забудеш про власну бізнес-імперію з московським корінням і згадаєщ, що конче необхідно "неньку" розбудовувати. Звиняй, геть забув, як колеги стверджують уже без зайвих дипломатичних інтересів: хто не допомагає розбудовувати твою власну імперію олігарха, той твій особистий ворог"
PS. Геть забув про Дещицю з його "путін-х....уйло".
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Врага нужно знать в лицо, их по делам судить будут.
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"Атвєти" : вічна дилема між стурбованістю і занепокоєнням?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин об учениях "Запад-2017": МИД с партнерами моделирует ответы на возможные угрозы
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