 Климкин об учениях "Запад-2017": МИД с партнерами моделирует ответы на возможные угрозы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил министр иностранных дел Павел Климкин.
"Министерство иностранных дел Украины находится в постоянном контакте с нашими партнерами и с точки зрения оценки ситуации и обмена информацией, и с точки зрения моделирования опций, как она может развиваться. Конечно, мы моделируем совместные ответы. Больше, к сожалению, сказать не могу, поскольку это общее с нашими друзьями и партнерами дело", - сказал Климкин.
Он отметил, что вопрос российско-белорусских учений поднимался на всех международных встречах, а об угрозе с их стороны Украина говорит очень давно.
"Нас очень беспокоит и постановка задач на эти учения, и то, что нет соответствия международным требованиям, в частности Венскому документу (относительно приглашения наблюдателей. - Ред.), поскольку мы прекрасно понимаем, что там происходят попытки разбить их на отдельные элементы учений, чтобы не приглашать наблюдателей. Мы также понимаем, что дело не только в этих учениях, российская угроза является системной - она не ограничивается только этим событием. И нам необходимы солидарность и четкое взаимодействие, чтобы отразить эту угрозу. Сегодня, хотя и неформально, мы являемся составляющей восточного фланга НАТО", - отметил Климкин.
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Верните того , что "Ла-ла-ла" пел !
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Источник: https://censor.net.ua/n455181В планах: побудувати на Ширлані та Яворівському полігонах моделі Кремля...
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PS. Геть забув про Дещицю з його "путін-х....уйло".
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