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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (417) коррупция (7438) судебная реформа (605) Евросоюз (12147)

 Антикоррупционный суд и обновленный Верховный Суд должны стать финальным этапом украинской судебной реформы, - евродипломат

еврокомиссия

Европейский Союз видит, как "шаг за шагом" антикоррупционная и судебная реформы движутся в Украине.

Об этом в эфире Громадського заявил Юргис Вилчинскас, руководитель секции прессы и информации Представительства Европейского Союза в Украине, передает Цензор.НЕТ.

В борьбе против коррупции следует сделать "еще несколько шагов", чтобы построить "антикоррупционную экосистему", - отметил дипломат. "Независимый орган, например антикоррупционный суд, был бы финальным этапом тех новаций, которые уже были сделаны в Украине", - добавил Вилчинскас.

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"Мы сейчас находимся на очень важном этапе - когда будут определены новые судьи, которые будут работать в новом украинском Верховном Суде. Думаю, все хотят, чтобы там были люди, которые не имеют проблем из прошлых лет, не имеющие конфликтов интересов. И чтобы эту новую судебную культуру создавали только лучшие люди ", - заявил он.

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При существующих в нынешней Украине инструментах властеобразования, это поистине будет ее финал. Впрочем петюня будет рад, будет возможность еще кого то поздравить
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Наивные ))) НАЗК уже год как работает - зарплаты нехилые получают, премии себе выписывают, только работает оно "для галочки", что бы можно было сказать - "вот , боремся с коррупцией, целое "агенство" создали", а то что толку от него как с козла молока - это уже дело третье . Так же будет и с Антикоррупционным судом и с Верховным и т.д. Пора давно уже признать - эта власть не будет бороться с коррупцией ! Это дело следующей, народной власти ...
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Судебная реформа ?? В Украине ?? Братья Гримм и Ханс Кристиан Андерсен нервно курят в сторонке .Мы даже видели сегодня первые успехи реформирования - захват оффиса Батькивщины в Киевской областиhttps://censor.net.ua/video_news/455144/sbu_provodit_obysk_u_glavy_kievskoyi_oblastnoyi_yacheyiki_batkivschiny_bondareva_vlasenko_video/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_64835926
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добре,що ти визнаєш:майно злочинців конфісковують
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а куча "обычных" судей оставим? "холопам" правосудие не нужно?
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Про суд нічого писати не хочеться до того, як почнуться арешти працівників судів та самих суддів
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Так это уже финальная часть реформы?!
Быстро они так себя реформировали! А главное - совершенно "невидимо".....
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Служба и опасна и трудна.
И на первый взгляд, как будто не видна...
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Ох, как ваша служба видна! Вы даже это себе представить не можете, как она видна!...
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"Оновлэный" , "люстрированный" , "переаттестованный" - всё это сказки для бедных .
Причём - буквально !
Люди , живущие во дворцах за миллионы долларов , будут рассказывать нам , как лихо они будут бороться с коррупцией !
При Януковиче я чуствовал себя меньшим идиотом , право слово .
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"все хотят, чтобы там были люди, которые не имеют проблем из прошлых лет, не имеющие конфликтов интересов. И чтобы эту новую судебную культуру создавали только лучшие люди ", - заявил он.

Конечно господин. Но, Вы так - наивны. Эта - Гюльчатай - личико Вам не откроет, а если "откроет" - заикаться господин будут долго. Их не возможно изменить - их нужно сменить. Тогда - рвения господина и людей здесь - достигнут искомого.
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...Думаю, все хотят, чтобы там были люди, которые не имеют проблем из прошлых лет, не имеющие конфликтов интересов...



эти люди еще мабудь в школу ходят...
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Після Антикорупційного Суду на черзі Антишахрайський?
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Они таковыми и станут.Но только при единственном условии-отбор будет делать смешанная комиссия из европейских специалистов и с европейской полицейской базой данных.
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...финальным этапом украинской судебной реформы...
А у нас что-ли судебная реформа начиналась????
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та гарант запроста отчитається о продєланой роботе.буде ісуд і ОНОВЛЕНИЙ .тіко є така підозра що то всьо буде після них продажних.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционный суд и обновленный Верховный Суд должны стать финальным этапом украинской судебной реформы, - евродипломат
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