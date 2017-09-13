 Антикоррупционный суд и обновленный Верховный Суд должны стать финальным этапом украинской судебной реформы, - евродипломат

Об этом в эфире Громадського заявил Юргис Вилчинскас, руководитель секции прессы и информации Представительства Европейского Союза в Украине, передает Цензор.НЕТ.
В борьбе против коррупции следует сделать "еще несколько шагов", чтобы построить "антикоррупционную экосистему", - отметил дипломат. "Независимый орган, например антикоррупционный суд, был бы финальным этапом тех новаций, которые уже были сделаны в Украине", - добавил Вилчинскас.
"Мы сейчас находимся на очень важном этапе - когда будут определены новые судьи, которые будут работать в новом украинском Верховном Суде. Думаю, все хотят, чтобы там были люди, которые не имеют проблем из прошлых лет, не имеющие конфликтов интересов. И чтобы эту новую судебную культуру создавали только лучшие люди ", - заявил он.
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СКОЛЬКО ГОВНО ХАЛВОЙ НЕ НАЗЫВАЙ - СЛАДКИМ ОНО НЕ СТАНЕТ...
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Быстро они так себя реформировали! А главное - совершенно "невидимо".....
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И на первый взгляд, как будто не видна...
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Причём - буквально !
Люди , живущие во дворцах за миллионы долларов , будут рассказывать нам , как лихо они будут бороться с коррупцией !
При Януковиче я чуствовал себя меньшим идиотом , право слово .
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Конечно господин. Но, Вы так - наивны. Эта - Гюльчатай - личико Вам не откроет, а если "откроет" - заикаться господин будут долго. Их не возможно изменить - их нужно сменить. Тогда - рвения господина и людей здесь - достигнут искомого.
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эти люди еще мабудь в школу ходят...
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А у нас что-ли судебная реформа начиналась????
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