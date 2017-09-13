 Предприятие Siemens и "Силовых машин" подало иск к "дочке" "Ростеха" из-за поставок турбин в оккупированный Крым

Это следует из материалов, опубликованных в картотеке на сайте суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
Согласно им, заявление было подано Siemens 8 сентября. Спустя пять дней, 13 сентября, иск был зарегистрирован. Суть претензий немецкой компании не раскрывается.
Представитель "Ростеха" оперативно на запрос не ответил. Представитель Siemens отказался от комментариев.
Иск в столичный Арбитражный суд к ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" и ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" Siemens уже подавала 11 июля. Тогда немецкая компания потребовала принять обеспечительные меры, а именно наложить арест на четыре турбины, которые, по ее данным, против воли производителя были поставлены в оккупированный Крым, и остановить их монтаж. Изначально эти технологии, как уточняли в Siemens, должны были отправиться в Краснодарский край. Однако 20 августа в этих требованиях Siemens было отказано.
Ранее агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.
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. Арбитражный суд Москвы повторноотказал Siemens
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Наебатель наебателя наебал...
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И пусть потом Сименс через суды требует возмещения от рашки.
Вот это - логично. И остальных хитрож-ых осадит.
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