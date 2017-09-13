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 Предприятие Siemens и "Силовых машин" подало иск к "дочке" "Ростеха" из-за поставок турбин в оккупированный Крым

siemens

Совместное предприятие (СП) Siemens и "Силовых машин" "Сименс технологии газовых турбин" подало в Московский арбитраж иск против двух входящих в "Ростех" фирм — ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" и ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт". По версии немецкой компании, именно они поставили турбины в обход санкций в Крым.

Это следует из материалов, опубликованных в картотеке на сайте суда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Также читайте: Московский суд повторно отказал Siemens в наложении ареста на турбины, поставленные в оккупированный Крым

Согласно им, заявление было подано Siemens 8 сентября. Спустя пять дней, 13 сентября, иск был зарегистрирован. Суть претензий немецкой компании не раскрывается.

Представитель "Ростеха" оперативно на запрос не ответил. Представитель Siemens отказался от комментариев.

Иск в столичный Арбитражный суд к ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" и ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" Siemens уже подавала 11 июля. Тогда немецкая компания потребовала принять обеспечительные меры, а именно наложить арест на четыре турбины, которые, по ее данным, против воли производителя были поставлены в оккупированный Крым, и остановить их монтаж. Изначально эти технологии, как уточняли в Siemens, должны были отправиться в Краснодарский край. Однако 20 августа в этих требованиях Siemens было отказано.

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Ранее агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это их турбины или уже нет? Была проведена серьезная переделка", - Минэкономразвития РФ о поставках Siemens в Крым

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.
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В "Миротворець" ще нехай антоша внесе і Сіменс, і його дочок..
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Советские граждане разбирают "коктейли Молотова", чтобы дать жесткий отпор американскому фашизму (1986 год)

Предприятие Siemens и "Силовых машин" подало иск к "дочке" "Ростеха" из-за поставок турбин в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 9860
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Совместное предприятие (СП) Siemens и "Силовых машин" "Сименс технологии газовых турбин" подало в Московский арбитраж иск против двух входящих в "Ростех" фирм - ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" и ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт". По версии немецкой компании, именно они поставили турбины в обход санкций в Кры

. Арбитражный суд Москвы повторноотказал Siemens
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Серед славного міста Суми є підприємство насосенергомаш яке через дочок через Німеччину реалізує продукцію у Росії і що? Гроші зроблять все...
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Це остання можливість Siemens *відмитись* .Остання!!! Або буде крах компанії !!!
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Вистава для людей, які в неділю сім"ями ходять на мультики або в театр ляльок!
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Мышиная, никому не интересная возня жирных червяков в экономических помоях(политике).
Наебатель наебателя наебал...
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Нормально было б - оштрафовать Сименс на 3 стоимости турбин.
И пусть потом Сименс через суды требует возмещения от рашки.
Вот это - логично. И остальных хитрож-ых осадит.
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UA Антип61
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Этикетки мелким шрифтом на бутылках
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПредприятие Siemens и "Силовых машин" подало иск к "дочке" "Ростеха" из-за поставок турбин в оккупированный Крым
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