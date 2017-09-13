 Российская армия и наемники должны покинуть Донбасс, прежде чем туда зайдут миротворцы, - Климкин

Об этом в интервью "Укринформу" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы ознакомили Совет Безопасности ООН и всех партнеров с логикой нашей позиции. А она заключается в том, что Россия со всеми вооружениями и наемниками должна выйти из Донбасса, туда должен зайти международный контингент, и, соответственно, начаться переходный период, чтобы Донбасс на сто процентов вернулся в украинское правовое и не только правовое пространство. И, конечно, не может быть и речи о легитимизации российского протектората и территориальных ограничениях мандата миссии. Он должен охватывать всю оккупированную территорию и неконтролируемый участок украинско-российсской границы", - сказал Климкин.
Министр заявил, что во время неформальной министерской встречи в Таллинне 7-8 сентября он разговаривал со всеми коллегами, в том числе с членами Совета Безопасности. Они договорились сначала выработать четкую совместную позицию, которая будет охватывать и вопрос мандата, и возможные временные рамки хотя бы предварительного обсуждения, и каким образом продвигать ее в диалоге с Россией.
Климкин отметил, что проект резолюции готов, но официально он будет подан после детального обсуждения со всеми друзьями и партнерами. Он напомнил, что российский проект уже подан, и если Украина, не заручившись поддержкой всех, не только наших друзей, но и тех, кто детально не отслеживает эти вопросы, внесет еще один, кто-то может начать дискуссию об их возможном сближении, а "это будет игра не в нашу пользу".
По словам министра, важно также понимать, что проект резолюции еще не определяет мандата миротворческой миссии - он является отправной точкой.
"Резолюция должна запустить работу по ее подготовке - она будет содержать просьбу к Генеральному секретарю ООН направить соответствующую миссию, которая на месте определится относительно параметров, условий и многих вещей будущей миротворческой миссии и доложит Генеральному секретарю, который потом представит этот доклад со своими предложениями на рассмотрение Совета Безопасности", - объяснил Климкин.
Напоминаем, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
В понедельник, 11 сентября, на официальном сайте Федерального канцлера Германии появилось сообщение о том, что в ходе телефонных переговоров между Путиным и Ангелой Меркель было согласовано размещение миротворческого контингента на всей оккупированной территории Донбасса.
Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
3831 99
Климкин о "плане Маршалла" для Украины: "Это однозначно не будет чем-то вроде манны небесной"(39)
Украина будет гарантировать свободное развитие языков нацменьшинств, – Климкин(74)
"Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины", - Климкин о ядерном испытании КНДР(86)
Украина рассчитывает, что вопрос изображения Львова на польских паспортах решится в духе добрососедства, - Климкин(18)
Климкин: Задача Украины – превратить вызовы в преимущества(0)
ОБСЕ призывает Украину отказаться от практики выдворения иностранных журналистов(101)
Глава МИД Климкин обсудит с коллегой из Беларуси Макеем вопрос исчезновения сына украинского офицера Гриба(87)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Когда оттуда уйдут ихтамнеты, наемники вмести с захарченками сбегут в парашу в течение 24-х часов. Ибо как только оккупированная часть Донбасса окажется под юрисдикцией Украины, местные жители будут наперегонки бежать и закладывать местных сепаратюг. Там уже на каждого отдельная папочка по его делам написана.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Обнадёживает, что в ЕС практически занялись контрпропагандой пропаганде паРаши, может, поначалу они будут свои проблемы решать, но тему агрессии паРаши в Украине они не смогут избежать...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Приезжают три вагона миротворцев с бтрми и танками, разгружаются в Константиновке.
2. Строятся в боевую колону.
3. Колону возглавляет миссия ОБСЕ.
4. Колона выдвигается в Дебальцево.
5. Колона заходит в Дебальцево и берет под контроль населенный пункт.
и тут не нужно спрашивать разрешения ни у террористов ни у московии.
Это был нормальный вариант.
Вариант ненормальный:
1. Приезжают три вагона миротворцев с бтрми и танками, разгружаются в Константиновке.
2. Строятся в боевую колону.
3. Колону возглавляет миссия ОБСЕ.
4. Колона выдвигается в Дебальцево.5. Колону начинают хуячить российско-террористические войска.
6. Остатки колоны возвращаются в Константиновку.
7. ООН объявляет о полной международной изоляции российского режима.
8. В Украину прибывает 25 тысяч миротворцев и занимают позиции по линии разграничения.
9. Украинские войска укрепляются за позициями миротворцев для подстраховки.
Ответить
Ответить
Ответить
1. Приезжают три вагона миротворцев с
бтрми и танкамифлагами и транспарантами, разгружаются в Константиновке.
2. Строятся в боевую колону.
3. Колону возглавляет миссия ОБСЕ.
4. Колона выдвигается в Дебальцево.
5.Заменяют войска ВСУ.
6.ВСУ возвращается в Константиновку.
7.Всё.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
зруйнованного лугандону, з якого фонду? Треба ще буде борги лугандонцям повернути по пенсіям та соцвиплатам за 3 роки. Це не враховуючи політичних аспектів домовленностей у Мінську.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Скажи мне кто твой союзник и я скажу кто ты! Асадиты в Дэйр-эз-Зоре обезглавили подростка по подозрению в сотрудничестве с ИГИЛ (видео +18) http://world-review.ru/asadity-v-dejr-ez-zore-obezglavili-podrostka-video-18/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Да и еще задолбали вы всех, кто не поддерживает вашу точку зрения называть порохоботами, уже не смешно.
Ответить
а заперлись..
Ответить
Ответить
Уважаемый, НЕМНОЖКО ДУМАЙТЕ О НОМЕРАХ ПАСПОРТОВ, чистых бланках, чистых кодах. Поймите, те что получали херня. Искать нужно.... по МВД (паспортные, налоговые что успели выписать) Там пахать и пахать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить