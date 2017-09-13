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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (425) ООН (2226) Россия (72247) Донбасс (16053) Климкин (1397)

 Российская армия и наемники должны покинуть Донбасс, прежде чем туда зайдут миротворцы, - Климкин

климкин

Логика украинской позиции относительно развертывания миротворческой миссии на Донбассе заключается в том, что прежде чем туда зайдет международный контингент, Россия должна вывести из Донбасса все вооружения и наемников.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы ознакомили Совет Безопасности ООН и всех партнеров с логикой нашей позиции. А она заключается в том, что Россия со всеми вооружениями и наемниками должна выйти из Донбасса, туда должен зайти международный контингент, и, соответственно, начаться переходный период, чтобы Донбасс на сто процентов вернулся в украинское правовое и не только правовое пространство. И, конечно, не может быть и речи о легитимизации российского протектората и территориальных ограничениях мандата миссии. Он должен охватывать всю оккупированную территорию и неконтролируемый участок украинско-российсской границы", - сказал Климкин.

Министр заявил, что во время неформальной министерской встречи в Таллинне 7-8 сентября он разговаривал со всеми коллегами, в том числе с членами Совета Безопасности. Они договорились сначала выработать четкую совместную позицию, которая будет охватывать и вопрос мандата, и возможные временные рамки хотя бы предварительного обсуждения, и каким образом продвигать ее в диалоге с Россией.

Климкин отметил, что проект резолюции готов, но официально он будет подан после детального обсуждения со всеми друзьями и партнерами. Он напомнил, что российский проект уже подан, и если Украина, не заручившись поддержкой всех, не только наших друзей, но и тех, кто детально не отслеживает эти вопросы, внесет еще один, кто-то может начать дискуссию об их возможном сближении, а "это будет игра не в нашу пользу".

По словам министра, важно также понимать, что проект резолюции еще не определяет мандата миротворческой миссии - он является отправной точкой.

"Резолюция должна запустить работу по ее подготовке - она будет содержать просьбу к Генеральному секретарю ООН направить соответствующую миссию, которая на месте определится относительно параметров, условий и многих вещей будущей миротворческой миссии и доложит Генеральному секретарю, который потом представит этот доклад со своими предложениями на рассмотрение Совета Безопасности", - объяснил Климкин.

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Напоминаем, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В понедельник, 11 сентября, на официальном сайте Федерального канцлера Германии появилось сообщение о том, что в ходе телефонных переговоров между Путиным и Ангелой Меркель было согласовано размещение миротворческого контингента на всей оккупированной территории Донбасса.

Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
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Тестю в Крым нажалуется
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Тесть послушается- который в Крыму? Сомнение есть.
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Заявление Климкина хорошее.. но если честно - то рассмешил !!! :D !
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Когда делают такое заявление,всегда добавляют-- иначе мы будем вынуждены сделать следующее,вот я и спросил,Ато шо? А выходит ничего,так чего им вдруг уходить?
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все правильно сказано. Пусть катятся подобру-поздорову, пока целы
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не может подтвердить присутствие на Донбассе российских войск как таковых, но обращает внимание на доказательства вовлеченности в конфликт иностранных граждан и вооружения. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер во время брифинга, сообщает "Интерфакс-Украина".
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вот и провести зачистку, всех с оружием - на фильтрацию.
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Все абсолютно правильно сказал. Пуйло дает заднюю, но хочет перед ватой сохранить лицо. А нам главное чтобы они войска оттуда вывели.
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А кто против??? 6 тысяч регулярных выйдут допустим.. а сепары а наёмники идейные?? Они - никогда..
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Никогда не говори никогда :D
Когда оттуда уйдут ихтамнеты, наемники вмести с захарченками сбегут в парашу в течение 24-х часов. Ибо как только оккупированная часть Донбасса окажется под юрисдикцией Украины, местные жители будут наперегонки бежать и закладывать местных сепаратюг. Там уже на каждого отдельная папочка по его делам написана.
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Мечты одно а жизнь другая.. посмотрим.. но я не против твоего варианта..
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Не нужно забывать,что первопричина захвата Хуйлом Донбасса,есть прорубить сухопутный коридор в Крым.И без освобождения Крыма, от оккупационных российских войск этот спич есть Голимый Порожняк,как и Минск 1 и Минск 2.
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,,..... мы напишем в ,,Спортлото"".
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Миротворцы там нужны,уже хотя бы потому,что это западные военные. Пусть местная быдлота глянет на настоящих солдат.На их экипировку,ухоженность и культуру.
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Да их после того, как они польско-финских наёмников, дивизии НАТО, наёмников из "ЧёрнойВоды" и остальных голых негров на БТРах видели, разве уже удивишь?
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Ну,то по телевизору. А в реале это другое зрелище. Это как кусочек Запада. Короче все местные девахи побросают своих вонючих обдроченцев,в надежде сбежать с ними.
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В смысле жевачки будут кормильцы выпрашивать и бычки от Кэмела собирать? Ну разве что
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гарантия того, что не будет резни местных ватников и колорадов, грубо говоря дают путину последний шанс уйти сохранив подобие лица, типа защитил от фОшистов народ бабмаса
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И кто их будет резать, извините? Бывшая верхушка партии рыгов? Патриот, попутчик и счастливый обладатель Киевэнерго? Порохоботы? Ага. А вот если кто из наших парней придушит какую-нибудь ющовскую кацапосмердящую гнида, то шоколадный суд его посадит до конца дней. Вспомните Торнадо
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чтобы быдло назад не лезло и не окопалось, под видом даунбасца... Их там мноооого зароется в схроны и шахты... Вот , дабы эта шваль не устраивала диверсий, нужны миротворцы. Только не паРашные наёмники.
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Миротворцы не нам нужны а Пуйлу, который хочет свое лицо перед ватой сохранить. Но то такое, нам главное чтобы они свои войска вывели.
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если орки покинут донбасс, то миротворцы там не нужны
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они там будут нужны, что бы прозрачно провести выборы, что бы ни у кого не было сомнения в том, что все по закону.
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Какие выборы? Там выборы лет 15 проводить нельзя будет.
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это почему же нельзя будет? если рашка выведет свои войска и технику, то все там можно будет организовать в ближайший год или два.
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Где там смело? Прочтите внимательно. Климкинд и словом на самом деле не заикнулся о российской армии, что почему-то вынесено в заголовок. Вооружение, наемники какие-то, а ихтамнет. И это слова соевого министра!
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Возможно ,я уже принимаю желаемое за действительное...
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Да , но сначала надо признать Пидерацию оккупантом , а с этим наши керманычи не спешат .
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нет, совершенно не надо никого никем признавать, в смысле ввод миротворцев о котором тут говорится не имеет к этому никакого отношения
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Тогда " не оккупанта " и объявить миротворцем . К этому идет . Флаг Приднестровья им в руки .
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Т.е. пока не суды не рассмотрят доказательства, пока не примут решения - вводить не надо?
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Да мы доиграемся что Пидерация сама себя объявит миротворцами пока Украина молчит в тряпочку .
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Так и говорят же, что одной из главных проблем является создание миссии в которую бы не вошла паРаша...
Обнадёживает, что в ЕС практически занялись контрпропагандой пропаганде паРаши, может, поначалу они будут свои проблемы решать, но тему агрессии паРаши в Украине они не смогут избежать...
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Мой сосед практически переспал с Анжелиной Джоли ... почти ... Да , он так говорит .
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Вот, вот, я тоже говорю, что выборы в Лугандонии Порошенко, по Минским соглашениям, уже три года проводит и всякие Захерченки уже в Раде сидят...
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С этим не спорю . Умом понимаю а подсознательно хочется всего сразу и сейчас .
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Я уже давно "перехотел", теперь смотрю не на тех, кто обещает, а на тех, кто говорит - как можно того или иного достичь.
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даунбасские любители русского мира , должны проследовать за ними в обозе , с пожитками
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все правильно, расейские войска должны покинуть Донбасс и Крым, пока такое государство как рф не развалилось в хлам, хуйло наверное этого и добивается своими неадекватными действиями.
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Ну бля дураааак... А миротвоицы будут защищать захараста от ВСУ?
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именно так, и прочую вату тамошнюю, которая дико напугана бИндеровцами по зомбо-тв
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Тю, кажется он сказал, что он поехал.... Или казачок есть засланный
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Все решается, при желании:
1. Приезжают три вагона миротворцев с бтрми и танками, разгружаются в Константиновке.
2. Строятся в боевую колону.
3. Колону возглавляет миссия ОБСЕ.
4. Колона выдвигается в Дебальцево.
5. Колона заходит в Дебальцево и берет под контроль населенный пункт.
и тут не нужно спрашивать разрешения ни у террористов ни у московии.

Это был нормальный вариант.
Вариант ненормальный:

1. Приезжают три вагона миротворцев с бтрми и танками, разгружаются в Константиновке.
2. Строятся в боевую колону.
3. Колону возглавляет миссия ОБСЕ.
4. Колона выдвигается в Дебальцево.5. Колону начинают хуячить российско-террористические войска.
6. Остатки колоны возвращаются в Константиновку.
7. ООН объявляет о полной международной изоляции российского режима.
8. В Украину прибывает 25 тысяч миротворцев и занимают позиции по линии разграничения.
9. Украинские войска укрепляются за позициями миротворцев для подстраховки.
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к сожалению в любом другом раскладе это будет не решение вопроса, а балачки пусти.
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Миротворцы - это чисто полицейская миссия, без бтров и танков
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Реальный вариант:
1. Приезжают три вагона миротворцев с бтрми и танками флагами и транспарантами, разгружаются в Константиновке.
2. Строятся в боевую колону.
3. Колону возглавляет миссия ОБСЕ.
4. Колона выдвигается в Дебальцево.
5.Заменяют войска ВСУ.
6.ВСУ возвращается в Константиновку.
7.Всё.
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"Российская армия и наемники должны покинуть Донбасс, прежде чем туда зайдут миротворцы." ---Це було б ідеально!
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В задаче спрашивается: каким долбодятом надо быть, чтобы не понимать, что миротворцами зайдёт та же рашка ? Или каким подлецом надо быть, чтобы понимать, что миротворцами зайдёт та же рашка и играть в эту путинскую игру ?
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А так и может случиться раз Украина не признает Россию оккупантом .
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Именно так и случиться ! Ведь эта вся пророссийская кучмо-пете-медве-шобла в Минске ведёт сюжет согласившись называть путю не стороной конфликта , а наблюдателем... Наблюдателем, бл*, как его армия и шестёрки уже принесли вечный мир на погосте 15 000 украинцев, у которых были другие планы... Ну а наблюдатель и миротворец - это ж синонимы ! Так что помешает ? Комсомолка и путисоска Меркель , может, станет возрать ? ха-ха-ха... То есть Минск - это предательство Украины, планомерно им хладнокровно ведущее её обратно в Совковое колониальное стойло.
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да, можно было сказать: просим российские оккупационные войска надеть голубые каски)))
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Конечно Климкин, конечно.Ты прав. Мы и сами об этом догадывались.Но ведь медведя еще не поймали,а значит шкуру делить рано.
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та просто сношалка вялая, но тенденция есть ))
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Найманців росія на кордоні з кулеметів покладе- загороджувальні загони (досвід такий москва має)
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москали, не удивляйтесь, это простой логичное человеческое мышление, которое вашему племени несвойственно
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Словесный по...с, дипломатией и не пахнет, если б та кабы...
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Питання тільки хто буде фінансувати відбудову
зруйнованного лугандону, з якого фонду? Треба ще буде борги лугандонцям повернути по пенсіям та соцвиплатам за 3 роки. Це не враховуючи політичних аспектів домовленностей у Мінську.
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Них не понял... то есть кацапы вдруг ни с того ни сего добровольно и в полном порядке уйдут сами???????????
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если у них осталось хоть немного здравого смысла, то они именно так и сделают.
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у них никогда не біло здравого смісла и счас не появится
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значит им же будет хуже, чем дольше они себя так ведут, тем хуже для их страны.
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Не понимаю,зачем вестись на поводу у Рашки?!Климкину,нужно атаковать первопричину.А первопричина Донбасса,був Крым.Нафиг цi танцi з бубном,вокруг Донбасса.
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Российская армия и наемники должны покинуть Донбасс :
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Скажи мне кто твой союзник и я скажу кто ты! Асадиты в Дэйр-эз-Зоре обезглавили подростка по подозрению в сотрудничестве с ИГИЛ (видео +18) http://world-review.ru/asadity-v-dejr-ez-zore-obezglavili-podrostka-video-18/
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Кацапы точно в общем генетически ущербные, а местные кац-троли в частности))) почему это заявление Климкина "сказки"? Ещё недавно ваше хуйло и слышать не хотело о миротворцах, а теперь уже эту идею выдаёт за свою. Миротворцы нужны для прозрачных выборов в украинском правовом поле без обезьян из-за поребрик с автоматами. Вот и все.
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Перечитай вмести с Климкиным - "Сказку о золотой рыбке", может прозреешь? Эту войну - нужно прекращать!!! Хотя бы поэтапно... Водите миротворцев, останавливайте кровопролитие, потом поднимайте следующий вопрос!!! А эти "великие реформаторы," выдвигают все новые и новые условия потому, что война им выгодна не меньше чем хуйлу, а то может и больше!!! Эти моральные уроды, ловят свою рыбу в этой мутной воде, набивают собственные карманы под шумок и плевать им на то, что уже 4-й год, страна тонет в крови наших сограждан. Причем - лучших ее представителей!!!
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ты прям словами рашистских пропогандонов вещаешь, но это не удивительно.
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да понятно, на другое я и не рассчитывал, у порохоботов и вышиватников всегда так, кто с не с нами - тот агент Кремля...
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так ты предлагаешь именно вариант от хуйла, естественно ему выгодно, что бы вводом ограниченного контингента миротворцев легализовать там своих марионеток и провести выборы в своих интересах, так как эти крохи миротворцев неспособны будут ничего контролировать на такой большой территории нашпигованной вооруженными рашистами. После ввода этих миротворцев, которым все до одного места, запад умоет руки и что-то еще с них выдавить врядли получится. Только вывод расейских войск и передача границы ВСУ спасет ситуацию и позволит провести выборы и восстановить мирную жизнь.
Да и еще задолбали вы всех, кто не поддерживает вашу точку зрения называть порохоботами, уже не смешно.
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так они и не должны были заходить! итить!
а заперлись..
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если разница во времени составит пару недель,то уде и миротворцы не понадобятся...Часть сепаров сдрыснет сразу за хвостом русской армии,а другая попрячется..Но там все соседи знают:кто был где и с кем,так что МВДшникам без труда за неделю можно повылавливать процентов 80 оставшихся.Без российской поддержки барбосы-сепары никто и звать их никак.
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Ага, Климкин, а на фильтрации Вы станете? Или опять ВКР СБ Украины отдуваться будет.
Уважаемый, НЕМНОЖКО ДУМАЙТЕ О НОМЕРАХ ПАСПОРТОВ, чистых бланках, чистых кодах. Поймите, те что получали херня. Искать нужно.... по МВД (паспортные, налоговые что успели выписать) Там пахать и пахать.
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Странное заявление; напрашивается вывод, что рошеновской банде вялотекущая война выгоднее, чем перемирие.
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Кацапы пусть валят, а наёмники пусть остаются на растерзание нашим парням.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская армия и наемники должны покинуть Донбасс, прежде чем туда зайдут миротворцы, - Климкин
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