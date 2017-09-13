 Министр обороны Канады Саджан посетит Украину в конце сентября

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи со стратегическим советником высокого уровня от Канады Джил Синклер отметил, что во время визита планируется обсудить дальнейшее развитие сотрудничества и практические аспекты реализации Договоренности об оборонном сотрудничестве между оборонными ведомствами Украины, Канады и Вооруженными силами Канады.
"Направления помощи, которые взяла на себя Канада, проходят чрезвычайно успешно… Особенно хочется отметить миссию "Юнифаер" и материальную помощь, которую получает Украина от Канады", - сказал Полторак.
В свою очередь Синклер подчеркнула, что Канада всесторонне оказывает поддержку Украине и особенно одобряет приближение Украины к НАТО.
"Мы тяжело и упорно работаем над тем, чтобы диалог НАТО с Украиной постоянно поддерживался", - заявила она.
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