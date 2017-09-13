 В правоохранительные органы Москвы поступил звонок об угрозе взрыва в торговых центрах, на вокзалах и Красной площади, - "Интерфакс"

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, данная информация проверяется. "Интерфакс" не располагает официальной информацией по этому поводу.
Ранее источник сообщил, что анонимные звонки об угрозах взрыва в столице продолжают поступать. На 16.00 поступили сообщения об угрозах взрыва на Ярославском вокзале, в Российском государственном социальном университете, а также в ТЦ "Капитолий" и "Европейский".
Ранее в правоохранительные органы поступила информация о "минировании" торгового центра "Метрополис" и еще нескольких крупных торговых центров в Москве, а также об угрозе взрывов на Киевском и Курском вокзалах, а также в аэропорту "Шереметьево". Информация об угрозе взрыва также поступила в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова.
"Тем не менее, с учетом волны подобных звонков в регионах, у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными", - заявил источник.
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Нужно что-то предпринимать срочно, чтоб стадо вновь сплотилось вокруг национального пи...лидера.
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ты визитки то хоть не забывай подбрасывать!
иш, мобилу купил...
покоя теперь от тебя рашке... никакого!
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