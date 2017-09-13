EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 За рубежом
  789  26
Все про:взрыв (4323) минирование (626) Москва (2980) угрозы (582)

 В правоохранительные органы Москвы поступил звонок об угрозе взрыва в торговых центрах, на вокзалах и Красной площади, - "Интерфакс"

москва площадь красная

В правоохранительные органы Москвы поступил звонок об угрозе взрыва на Красной площади.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Оппозиция побеждает на выборах в 10 районах Москвы. Включая район, где голосует Путин, - предварительные результаты

По его словам, данная информация проверяется. "Интерфакс" не располагает официальной информацией по этому поводу.

Ранее источник сообщил, что анонимные звонки об угрозах взрыва в столице продолжают поступать. На 16.00 поступили сообщения об угрозах взрыва на Ярославском вокзале, в Российском государственном социальном университете, а также в ТЦ "Капитолий" и "Европейский".

Ранее в правоохранительные органы поступила информация о "минировании" торгового центра "Метрополис" и еще нескольких крупных торговых центров в Москве, а также об угрозе взрывов на Киевском и Курском вокзалах, а также в аэропорту "Шереметьево". Информация об угрозе взрыва также поступила в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Библиотеки украинской литературы в Москве вывезли книги, персонал сокращают: "Осталось дождаться, когда демонтируют вывеску"

"Тем не менее, с учетом волны подобных звонков в регионах, у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными", - заявил источник.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Путін готується до наступу, перед кожною війною йде серія терактів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Врядли,Игорь. Эффект неожиданности утерян. Бабло поет романсы. Оппозиция крепчает.Мир приготовился.- Врядли это благоприятные условия для авантюр.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В воскресенье были у них там какие-то местные выборы, так говорят, что ЕдРо пролетела даже на том участке, где хуйло голосует..
Нужно что-то предпринимать срочно, чтоб стадо вновь сплотилось вокруг национального пи...лидера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ярош!
ты визитки то хоть не забывай подбрасывать!
иш, мобилу купил...
покоя теперь от тебя рашке... никакого!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Началась кампания по избранию хуйла президентом рф на ххх срок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100%. Не здивуюсь, якщо почнуть кгб-ики організовувати теракти на передодні самих виборів ху№ла. Він вже приходив до посту, підриваючи будинки. Плебесцит "схаває".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наверно строителей с одной страны для этого дела нашли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это Путин звонит. Пытается как-то оправдать агрессию, что, мол, и нам угрожают. Может еще взорвать несколько жилых домов россиян
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
легко. можэт и больше чем несколько. на кацапов ему насрать не меньше чем на украинцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
Позавчера по всей параше щухер с минированием был - от Южно-Сахалинска до Ставрополя . СМИ расею утверждают что это работа телефонных террористов из Украины.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапи, негайно біжіть вибачатись перед Кадировим!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
последний взрыв в питерском метро еще то шоу было, как отметили аналитики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это писдец какая важная информация ! а сколько их за день может поступить почему не уточнили ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цікаво яка буде реакція , так як українськи гниди московських вошей , замінуваши пункт пропуску , навіть і не думали евакуйовувати людей . Навпаки , не давали можливості покинути територію.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ правоохранительные органы Москвы поступил звонок об угрозе взрыва в торговых центрах, на вокзалах и Красной площади, - "Интерфакс"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти