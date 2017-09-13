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 Политика Украины
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 РФ будет выдвигать все новые и новые неприемлемые для нас условия по обмену пленными, - Тука

тука

Российская Федерация будет выдвигать Украине все новые и новые неприемлемые условия относительно обмена пленными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил в эфире телеканала "Прямий".

"С первых дней, как ситуация на Востоке была взята под контроль непосредственно самими российскими руководителями, а не теми блуждающими бандформированиями, которые были в начале. С того момента, фактически, обмен или освобождение пленных наших превратился в откровенный шантаж украинской центральной власти со стороны Российской Федерации. Доходило даже до того, что нам выдвигали экономические требования. Я убежден, что они будут давить и выдвигать все новые и новые неприемлемые для нас условия", - считает он.

Кроме того, Тука добавил, что, по его мнению, обмен пленными будет проходить не в формате "всех на всех", а небольшими группами.

"В последний момент, когда с политической точки зрения, все будет для нас очень невыгодно, они согласятся на определенные шаги по обмену. Я предполагаю, что, скорее всего, будет не всех на всех, а какие-то небольшие группы", - отметил Тука.

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Лысый идиот. Вы недавно хвалили украинскую дипломатию - Вот и подключай.
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в кремле утверждают, что параша не есть стороной конфликта на Донбассе . Какие тогда могут быть требования у козломордых?
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Пусть переходят к процентам. Отдают 50% списка, отдавайте 50% со своей стороны.
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Лутковську активніше залучайте - не дарма ж її ще Яник "омбутсменом" призначив ...
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эрэфиия типичная жертва парадоксов, служит им гумусом и только их и плодит не жалея живота своего. Нет такой противоречивой и никому не нужной ситуации, которую орда отказалась бы ради приличия создать, тем и живет, тем и утверждается, будто бы аскарид в себе лелеет и разводит, тьфу, мерзость какая...
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