 Московский суд продлил арест имущества кондитерской фабрики Roshen в Липецке до декабря

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 декабря", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Под арестованное имущество фабрики попали склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров. Мера позволяет фабрике эксплуатировать арестованной имущество, однако запрещает продавать его или сдавать в аренду.
28 апреля кондитерская корпорация Roshen заявила об аресте имущества ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" общей стоимостью 2 млрд рублей.
Арест имущества наложен в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннического хищения (ч.4 ст.159 УК РФ) 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен". На территории фабрики, а также в офисах научно-производственной фирмы "Металлимпресс" в Нижнем Новгороде были проведены обыски.
По данным следствия, в 2012-2013 годах представители указанных организаций направили в межрегиональную инспекцию ФНС по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, "в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей".
В июне стало известно, что липецкая кондитерская фабрика, склад готовой продукции и торговый дом ООО "Рошен" полностью остановили деятельность в России, сообщил сайт корпорации.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил арест имущества Липецкой кондитерской фабрики "Roshen" до 13 сентября 2017 года.
Напомним, в декабре 2016 года суд РФ наложил арест на 14 объектов недвижимости корпорации Roshen (склад готовой продукции, 4 цеха, здание подсобного корпуса и 7 земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м) в рамках уголовного дела о якобы хищении из бюджета России 180 млн рублей путем незаконного возмещения НДС.
20 июня 2017 года была полностью завершена консервация Липецкой фабрики.
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це українські інвестиції.
пс. я в курсі чия то власність...але суті то не міняє
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цена договорняка с пукиным - это гарантия того, что ВСУ - не будут освобождать Восток Украины от рашистских орков..
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все и стало на свои места!
я то думаю, шо это пеця искры мечет - бровки домиком, кулачки ломиком!
прямо ух!
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царёмпрезидентом )))
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