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Все про:арест (10389) Россия (72246) Roshen (101)

 Московский суд продлил арест имущества кондитерской фабрики Roshen в Липецке до декабря

рошен липецк roshen

Басманный суд Москвы продлил арест 12 объектов недвижимости кондитерской корпорации Roshen.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Налоговая служба РФ требует от липецкой фабрики Roshen дополнительно 150 млн рублей

"По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 декабря", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Под арестованное имущество фабрики попали склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров. Мера позволяет фабрике эксплуатировать арестованной имущество, однако запрещает продавать его или сдавать в аренду.

28 апреля кондитерская корпорация Roshen заявила об аресте имущества ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" общей стоимостью 2 млрд рублей.

Арест имущества наложен в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннического хищения (ч.4 ст.159 УК РФ) 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен". На территории фабрики, а также в офисах научно-производственной фирмы "Металлимпресс" в Нижнем Новгороде были проведены обыски.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Санкции и штрафы могли достать Петра Алексеевича", - нардеп Чумак о закрытии Липецкой фабрики. ВИДЕО

По данным следствия, в 2012-2013 годах представители указанных организаций направили в межрегиональную инспекцию ФНС по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, "в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей".

В июне стало известно, что липецкая кондитерская фабрика, склад готовой продукции и торговый дом ООО "Рошен" полностью остановили деятельность в России, сообщил сайт корпорации.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил арест имущества Липецкой кондитерской фабрики "Roshen" до 13 сентября 2017 года.

Напомним, в декабре 2016 года суд РФ наложил арест на 14 объектов недвижимости корпорации Roshen (склад готовой продукции, 4 цеха, здание подсобного корпуса и 7 земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м) в рамках уголовного дела о якобы хищении из бюджета России 180 млн рублей путем незаконного возмещения НДС.

20 июня 2017 года была полностью завершена консервация Липецкой фабрики.
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Спокійно - окрім "хвабрики" концерну Рошен і офільованим з ним юрособам , в РФ належить ще багато підприємств ... в основному харчової галузі
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Гугл в допомогу - я , по середах , не подаю ...
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даремно ви кепкуєте...
це українські інвестиції.
пс. я в курсі чия то власність...але суті то не міняє
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Балабол, кто мешал продать до ареста? Может патологическая жадность? Или банальное отсутствие порядочности, как у тебя?
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Того, что ты балабол? Это и так всем известно.
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Я, в отличии от тебя, этим не страдаю. А вот, что ты всех здесь обвиняешь в брехне, тут и к Фрейду не ходи. Мне нужно очень много просмотреть материала, будет время найду.
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напиши ще 100 разів "брехло-брехло" і отримай рошенку !
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Найти можна ,не проблема. Пам'ятаю те відео - " Продам бізнес, за виключенням 5-го каналу"..Було таке..
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под арестом с 2016 г губернатор Липецкой области назвал закрытую фабрику Roshen «болячкой Порошенко», обещал трудоустроить уволенных а уволеных 1800 росiянцев)))
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повод для поросенка - не продавать, как оно на выборах обещало..
цена договорняка с пукиным - это гарантия того, что ВСУ - не будут освобождать Восток Украины от рашистских орков..
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ну вот!
все и стало на свои места!
я то думаю, шо это пеця искры мечет - бровки домиком, кулачки ломиком!
прямо ух!
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Было бы правильно, в духе времени и в свете занимаемой должности публично отказаться от этого имущества и фабрики.
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Вже не допоможе.. Занадто пізно.. Ліпєцк свою справу зробив..
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продавай.А я подивлюся,скільки ти на цьому заробиш
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А як на рахунок того, що совість має бути дорожчою?
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До чого тут поросеенки?Ти сказав,що продати хочеш.То й продавай.
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ответ очень прост- чтоб стать царём президентом )))
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Електорат тоді почув те , що хотів почути ... нічого особистого - просто бізнес !
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Парадокс. Здесь у Пети с возмещением НДС все пучком, а в раше мошенническое хищение путем незаконного возмещения из бюджета РФ.
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то як жеш це так ? виходить барига небарига ? а ліпецька фабрика арештована а нам тут кричали що барига там по ночам шиколад розмішує кописткою 1 ай яй яй а коли там з офшорами розвиднеця ?
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дійсно я шокований кількістю невміняємих людей в україні 1 мені кажеця щоб 10 з ними проривався моторола то вониб всеодно виправдовували 1 жах як писав село неначе погоріло неначе люди подуріли
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ей свідки грузинських реформ перестаньте спамтити мої пости ! як ви збираєтесь жити в одній країні із нами соєвими 7 чи ви себе першим сортом возобнили ? в житі незаспамиш ми нікуди недінемось ! і перестаньте займатись єрундою поважайте думку інших людей
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На запрос в ООН по поводу миротворцев обиделись?
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Да, к стати, а Гандоша занёс парашенка в список Миротворца? )))
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Блин,почему порохоботы все время ровняют президента с простыми людьми....продавай...відмовся
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сейчас вот уголь разгрузят и можно чем-нибудь набить сухогруз до Панамы. Хотя бы наличкой.
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Не могу понять, почему штатный балабол саша крщатик так активно реагирует на шоколад?


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Да чтож такое творится. Прямо беда за бедой. Так и спиться можно.
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Як можна продати арештовано майно? особливо у ворожій країні, здається цю фарбрику використовують щоб троліти. Ось у Порошенко ще був завод "Зірка" у Криму там кораблі ремонтували, але його "націоналізували" не вагаючись.
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Як можна продати арештовано майно? особливо у ворожій країні, здається цю фарбрику використовують щоб троліти. Ось у Порошенко ще був завод "Зірка" у Криму там кораблі ремонтували, але його "націоналізували" не вагаючись.
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Путлер супержадного Барыгу держит за .йца и теперь мы вправе ожидать от него неадекватных решений по Украине !!! Вот в чём проблема !!!
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Судячи з коментарів - підпускати Сашка ближче 300 метрів до тіла гаранта не можна.. Залиже до смерті.. Хто в змозі - попередьте охорону...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМосковский суд продлил арест имущества кондитерской фабрики Roshen в Липецке до декабря
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