 ООН: Россия потеряла $55 млрд из-за оккупации Крыма и Донбасса

Об этом говорится в докладе ООН, посвященном воздействию санкций в отношении Москвы и ответных мер, принятых Россией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Кроме того, отмечается, что санкции в отношении России обошлись странам, которые их ввели, по $3,2 млрд ежемесячно.
Отметим, что специальный докладчик ООН по вопросам отрицательного воздействия односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири считает, что спустя три года после введения ограничительных мер в отношении России необходима оценка их эффективности.
"Я рекомендую сделать это незамедлительно", - заявил он в докладе.
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Шея стала тоньше, но зато длиннее.
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по сумме , типа лимпиады в сочах ..
Ну а реально , наверняка больше , ведь есть публичные данные , а есть и закрытые от общественности аферы.
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Вместо новейших боевых машин армия РФ будет вооружаться танками, выпущенными четверть века назад.
«В планировании развития сухопутных войск РФ, видимо, происходят важные изменения. Военным становится все более очевидным, что из-за финансовых трудностей и западных санкций массовых поставок уже разработанных и испытанных новых образцов боевой техники в ближайшие годы не будет. В первую очередь это наверняка коснется долгожданных танков Т-14 «Армата» и 152-мм самоходных артиллерийских установок дивизионного звена «Коалиция-СВ». Остается единственное - необычайно масштабное пополнение наших бригад и дивизий модернизированными образцами советских еще бронированных машин, которые десятилетиями ржавели на многочисленных базах хранения вооружений», - пишет Сергей Ищенко для издания «Свободная пресса».https://charter97.org/ru/news/2017/9/13/262753/
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правильно я понимаю?
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Согласно оценке экспертов, потери от финансовых санкций составят около $170 млрд, недополученные доходы от нефтегазового экспорта - около $400 млрд.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/05/02/2016/56b3d9ef9a7947158745d497
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Основна санкція для кацапні від Бога - ціна на нафту впала більш ніж вдвічі.. Все інше - слону дробина.. "Сіменс" це вже показав..
13.09.2017 17:07
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Ні, то від американців 😏
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Ну считай что еще одну провели.. Это как слону булавка, он и не чувствует...
Так что все эти санкции - это фигня. Еще 100 лет педерация простоит с такими санкциями...
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