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 Экономика, За рубежом
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 ООН: Россия потеряла $55 млрд из-за оккупации Крыма и Донбасса

деньги доллары

Российская экономика с 2014 года, после введения санкций из-за аннексии Крыма и оккупации отдельных регионов на востоке Украины, потеряла $55 млрд.

Об этом говорится в докладе ООН, посвященном воздействию санкций в отношении Москвы и ответных мер, принятых Россией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

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Кроме того, отмечается, что санкции в отношении России обошлись странам, которые их ввели, по $3,2 млрд ежемесячно.

Отметим, что специальный докладчик ООН по вопросам отрицательного воздействия односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири считает, что спустя три года после введения ограничительных мер в отношении России необходима оценка их эффективности.

"Я рекомендую сделать это незамедлительно", - заявил он в докладе.

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Жить стало лучше, стало веселее.
Шея стала тоньше, но зато длиннее.
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Это очень мало.... Если так ...То это будет долго...
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маловато..
по сумме , типа лимпиады в сочах ..
Ну а реально , наверняка больше , ведь есть публичные данные , а есть и закрытые от общественности аферы.
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Пусть многократно множатся убытки АВАНТЮРИСТОВ-ТЕРРОРИСТОВ
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Все эти санкции слабые, ЕС введите налог за агрессию, чтоб с каждой литры нефти и куба газа, леса, тонны металла... продаваемых на экспорт Россия как минимум недополучить 20-30%, которые будут изыматься виде пошлины в пользу Украины, с целью восстановления ее экономики и территориальной целостности...
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Основна санкція для кацапні від Бога - ціна на нафту впала більш ніж вдвічі.. Все інше - слону дробина.. "Сіменс" це вже показав..
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Проект танка «Армата» лопнул, как мыльный пузырь ТАНК «АРМАТА» ), ЗАГЛОХШИЙ НА ГЕНЕРАЛЬНОЙ РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА ПОБЕДЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАД

Вместо новейших боевых машин армия РФ будет вооружаться танками, выпущенными четверть века назад.

«В планировании развития сухопутных войск РФ, видимо, происходят важные изменения. Военным становится все более очевидным, что из-за финансовых трудностей и западных санкций массовых поставок уже разработанных и испытанных новых образцов боевой техники в ближайшие годы не будет. В первую очередь это наверняка коснется долгожданных танков Т-14 «Армата» и 152-мм самоходных артиллерийских установок дивизионного звена «Коалиция-СВ». Остается единственное - необычайно масштабное пополнение наших бригад и дивизий модернизированными образцами советских еще бронированных машин, которые десятилетиями ржавели на многочисленных базах хранения вооружений», - пишет Сергей Ищенко для издания «Свободная пресса».https://charter97.org/ru/news/2017/9/13/262753/
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кацапы должны кору березовую есть и ягелем зажовывать... следующее столетие это должна быть зараженная территория с ограниченным посещением и вышками по периметру.. духовность (мракобесие) и ГУЛАГ - вот предназначение ЗаПоребриковой Федерации
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А мост керченский кто помогает строить недоимперии?! Почему в ООН не поднимается этот вопрос?! Украина почему не поднимает этот вопрос? Что там по Сименсу? Сколько имеют эти фирмы от рф? Почему Украина не внрсит эти фирмы в санкционный список?
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это разходы только на часть аренды и не как не вся сумма временной аренды. Кстати, с возвратом не так уж спешат, там много тех кто должны ещё своии камни дождатса.
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Гроші річ наживна. А те що Велика мордовія знайшла ворога, який підніме свій прапор на руїнах кремля і петербургського адміралтейства, то це факт безсумнівний! І це настане ще за наших часів.
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Международные резервы России: последний выпуск 07.09.2017 Факт. $423,1 млрд. Потрібно ще трошки почекати. Юля! Юля! прийде, порядок наведе.
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нужно запустить юльку в рос.финансы
правильно я понимаю?
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Ні, потрібно зробити Юльку президентом, а потім на все насрати, адже Юлька президент))
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этого мало, эти скоты, должны потерять всё
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Та чета думаю. Не все риски просчитаны. Должно быть больше. Более того они уже прошли точку скольжения, дальше ..... идет лавина...снежный ком. Нууу ...его не видно, но внизу ущелья мы его услышим.
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Результат должен привести к ликвидации россии.
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За период 2014-2017 годов Россия потеряет около $600 млрд из-за комбинации двух шоков - финансовых санкций и падения цен на нефть, пишут «Ведомости» со ссылкой на оценку Евсея Гурвича и Ильи Прилепского из Экономической экспертной группы.

Согласно оценке экспертов, потери от финансовых санкций составят около $170 млрд, недополученные доходы от нефтегазового экспорта - около $400 млрд.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/05/02/2016/56b3d9ef9a7947158745d497
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Лапша. Если рабсия воюет, значит денег еще много. Тем более та Сирия, сев. корея... Так что там денег "куры не клюют".
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ООН может знать цифры только приблизительно. Четверть бюджета параши под грифом "СЕКРЕТНО"
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Для Леонид Днепр
Основна санкція для кацапні від Бога - ціна на нафту впала більш ніж вдвічі.. Все інше - слону дробина.. "Сіменс" це вже показав..
13.09.2017 17:07
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Ні, то від американців 😏
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Очень слабые и мало эффективные санкции Евросоюза. Необходимо принять санкции США. Необходимо национализировать все вклады, обшоры, можно по частям, чтобы до нутра россиян дошло, разного рода активы (недвижимость, пароходы, яхты), поддерживаю, что необходим налог на агрессию, необходима экономическая, транспортная, транзитная и другие виды блокады РФ, запретить всякие кредиты, вытеснять с рынка энергоносители РФ и другие всякие. Необходима военная помощь Украине. Необходим перечень санкций и сроки их поэтапного введения. Необходимы такие санкции, чтобы экономика РФ развалилась, чтобы РФ исчезла с политической карты мира.
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55 миллиардов это фигня! Сам Крым со всем "аннексированным" стоит в сотни раз больше. Так что кацапам все равно выгодно грабить и отжимать! Использование устаревших боеприпасов на Донбассе все равно для кацаповов в разы дешевле их утилизации на специальных заводах. Так что потери для кацапов все еще очень отдаленная перспектива. Но нужно "приближать" и "способствовать" до стадии "осинового кола" в сердце мордора. Иначе никак!
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Зроблю висновок з ваших слів: санкції підуть на користь росії.десь вже це було?Так тому путін казав,що треба вже закінчувати з санкціями?
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Какие то вонючие 55 млрд.. Просто смешно. Они на олимпиаду столько потратили...
Ну считай что еще одну провели.. Это как слону булавка, он и не чувствует...
Так что все эти санкции - это фигня. Еще 100 лет педерация простоит с такими санкциями...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаООН: Россия потеряла $55 млрд из-за оккупации Крыма и Донбасса
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