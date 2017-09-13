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 Политика Украины
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Все про:визит (2268) Франция (1982) Донбасс (16050) дипломаты (228)

 Французских сенаторов завтра на Донбассе будут сопровождать Тука, представители ВР и МИД

геращенко

Представители Сената и МИД Франции посетят с рабочим визитом Донецкую область в составе совместной делегации с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгием Тукой, представителями Верховной Рады и Министерства иностранных дел Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"Цель визита - ознакомление с социально-экономической ситуацией и вопросом безопасности в зоне конфликта", - сказано в сообщении.

Визит состоится в четверг, 14 сентября. По его итогам с 18:15 до 19.00 того же дня в помещении Донецкой обладминистрации в г.Краматорск запланировано проведение пресс-конференции, в которой примут участие Георгий Тука, глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский, первый секретарь посольства Украины во Франции Сергей Шаблий, первый секретарь посольства Франции в Украине Флориан Глоаген, а также сенаторы Эрве Море (Herve Maurey, председатель группы дружбы "Франция-Украина" в Сенате), Жан Ив Леконт (Jean-Yves Leconte) и Жак Лежандр (Jacques Legendre).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко провел встречу с делегацией французских сенаторов и наградил одного из них орденом. ФОТО
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А чего там искать - он посредине стоит, в очках....
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Ну, не 100 %, конечно - нет фотки в профиль, чтобы лицевой угол померить...

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А вот только ошибка , ему то тогда сколько лет было ? )))
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Он не по годам высоким и стройным был. Еще в три года в детскую кроватку не влазил.
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А почему нет волонтеров?Или участника АТО?
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он еще неплохо говорит по украински. ,,наши,, есть, что два слова не свяжут... браво Михо!
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да! вы еще французским сенаторам целую механизированную бригаду дайте в охрану!
Но только русню как мочили, так и будем.
Соррьки, хрунцузьские сенаторы.
Или мы , или они.
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Надо сказать сенаторам, что бы на поезде Интерсити не ехали.
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Може повезет и сенаторы попадут под артобстрел...
Тогда, возможно, они поймут что за "перемирие" на донбасе.
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А что они там увидеть ? Может садомазо они ? Ну обстреляют их террористы и скажут , что ВСУ , а те с страха поверят во всё. Знаю я этих жабоядов.
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расскажите по дороге французским сенаторам о том, что французам необходимо срочно прекратить москалей русскими называть. Русскими своим холопам велел именовать своих смердов москальский царь петр первый. С тех пор так и повелось, что все, кто москалей русскими называет - холопы кремляди. Надо пояснить французской элите в какую ситуацию их ставит такой вот простой и подлый москальский ход, после этого они и другие подлости москалей отчетливее видеть будут.
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а возьмите с собой еще динами киевское? ну или хотя бы ихнего босса-сцыкуна
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Какая польза от французских сенаторов? Для них это поездка к дикарям в саванну!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранцузских сенаторов завтра на Донбассе будут сопровождать Тука, представители ВР и МИД
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