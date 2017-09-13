 Французских сенаторов завтра на Донбассе будут сопровождать Тука, представители ВР и МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
"Цель визита - ознакомление с социально-экономической ситуацией и вопросом безопасности в зоне конфликта", - сказано в сообщении.
Визит состоится в четверг, 14 сентября. По его итогам с 18:15 до 19.00 того же дня в помещении Донецкой обладминистрации в г.Краматорск запланировано проведение пресс-конференции, в которой примут участие Георгий Тука, глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский, первый секретарь посольства Украины во Франции Сергей Шаблий, первый секретарь посольства Франции в Украине Флориан Глоаген, а также сенаторы Эрве Море (Herve Maurey, председатель группы дружбы "Франция-Украина" в Сенате), Жан Ив Леконт (Jean-Yves Leconte) и Жак Лежандр (Jacques Legendre).
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Но только русню как мочили, так и будем.
Соррьки, хрунцузьские сенаторы.
Или мы , или они.
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Тогда, возможно, они поймут что за "перемирие" на донбасе.
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