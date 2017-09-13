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 Политика Украины
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 Меджлис крымскотатарского народа призвал усилить давление на Россию

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Меджлис крымскотатарского народа обращается к международному сообществу с призывом усилить политическое, дипломатическое и экономическое давление на Россию с целью полного отвода ей войск и колониальной администрации с территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом говорится в заявлении Меджлиса крымскотатарского народа, обнародованном председателем представительного органа крымских татар Рефатом Чубаровым 13 сентября.

В документе отмечается, что приговор, вынесенный подконтрольным Кремлю крымским судом одному из лидеров крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, юридически ничтожен.

Такими же юридически ничтожными являются другие решения, принятые российскими судами в Крыму, относительно граждан Украины, проживающих в Крыму и Севастополе.

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"Определенные категории участников незаконного судебного процесса, которые представляли сторону обвинения Ахтема Чийгоза, а именно - назначенные российской оккупационной властью следователи, прокуроры, судьи и лжесвидетели, совершили действия, которые подпадают под уголовное преследование согласно действующему законодательству Украины и норм международного права. Против таких участников также должны быть применены персональные санкции на международном уровне", - говорится в сообщении.

Меджлис крымскотатарского народа отмечает, что подобным решением суда "российские оккупанты преследуют цели жестокой мести Ахтему Чийгозу, который категорически отверг предложения о сотрудничестве с оккупационными властями, а также запугивание крымскотатарского народа, который сохраняет единство и непокорность российским оккупантам".

В Меджлисе отметили, что Россия и ее президент Владимир Путин продолжают, несмотря на призывы и заявления международных организаций, включая ООН, "цинично и жестоко пренебрегать правами человека, совершают преступления против Украины и ее граждан".

Также в Меджлисе призвали президента и правительство Украины включить в повестку дня всех переговоров украинского государства со своими иностранными партнерами и международными организациями вопрос об освобождении Ахтема Чийгоза и всех политических заключенных жителей Крыма.
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Ви б краще до татар в Криму звернулися, "лідери".
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пока Крым не вернут Украине, оккупанты не дадут жизни крымским татарам, будут всячески их прессовать и выживать из Крыма, только вот западные партнёры что-то не особо беспокоятся, закрыли глаза и ничего не предпринимают, хоть бы санкций добавили..
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Не допомагають "санкції" - піднімайте повстання , доки вас всім там "по тихому" не знищили !
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