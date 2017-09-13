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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13785) СНБО (3275) Божок (21)

 Порошенко ввел главу Службы внешней разведки Божка в состав СНБО

божок

Президент Украины Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) новоназначенного руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины Егора Божка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №274/2017, который обнародован на сайте Президента.

Также читайте: Экс-глава миссии Украины при НАТО Егор Божок назначен главой Службы внешней разведки, - Указ Президента

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, П.Порошенко указом от 13 сентября назначил Е.Божка главой Службы внешней разведки. До этого временно исполнял обязанности главы СВР Игорь Разинков. Президент уволил его с этой должности также в среду.

Е.Божок с июня 2015 года исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

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Тихо прийшов- тихо пішов. А Швондєри хай волають.
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Перестановка мест. Следы путает. - Старый кгбэшный прием. В Дыре вон тоже захера хотят менять на экс регионала. - Следы путают.
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Биография будущего главного шпиона страны скудна как и бюджет разведки.
Народився 6 вересня 1980 року у Києві. У 2002 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2000 році закінчив магістерську програму з європейської політики у Брюссельському вільному університеті. Магістр міжнародних відносин та європейської політики, референт-перекладач. Володіє українською, англійською, французькою та російською мовами.
У 2002-2005 - спеціаліст, аташе, третій секретар Департаменту контролю над озброєннями та військово-технічного співробітництва Центрального апарату МЗС України;
У 2005-2009 - третій, другий секретар з політичних питань Місії України при НАТО в Брюсселі;
У 2009-2010 - перший секретар Департаменту НАТО Центрального апарату МЗС України;
У 2010-2013 - начальник Відділу юстиції, свободи і безпеки Департаменту Європейського Союзу Центрального апарату МЗС України[1];
З 2013 року - радник-посланник, заступник Глави Місії України при НАТО.
З червня 2015 року - В. о. глави місії України при НАТО[2].[3] я конечно очень извиняюсь, но нельзя ли кого-нибудь из спецов назначить на подобную должность?
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Мабон - спецов нельзя - на Петра Лексеевича могут выйти....
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После мента Гелетея в министрах обороны и Юрца Апача генпрокурором без образования такой вопрос как опыт вообще не стоит.
Главное проф. требование быть верным шоколадному Хряку.
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А еще есть Премьер-министр торгаш с винницкого базара без обгазования и опыта работы.
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Энто секретный сабж, и настоящая биография его секретная... Он ваще по заданию президента родился...
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Ранее в сфере международных отношений как раз разведчики и работали
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Лично Вы отслеживали, что именно он делал там? Может он там информацию собирал и передавал "куда надо"
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и поэтому у нас такая удачная внешняя политика?
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Идеальная логика. Или профан как разведчик, или профан как международник. Давайте предложим выкладывать все материалы про подобных товарищей кто, как и чем занимался. Должностные обязанности, так сказать
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уважаемый, Вы не могли бы написать топ 5 удачных назначений от президента?
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а в том, что везде бестолочи и профаны. единственный нормальный чувак - Резниченко, и то ему повезло с командой, которую сколотил Корбан
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а, и ещё, херово он информацию собирал, если никто ни к чему не был готов
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Все, на що здатен Порошенко, то це ввести Божка, а щось путнє ввести тому, кому треба, то не здатен, - імпотент.
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Кто это? Что это? Кто попало. Вернее,за кого попросили.
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лише лояльних - лише васалів....інших петя не терпить
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порошенко змінює своїх посіпак, як справжній коуч футбольної команди. Купує гравців подешевше, а тих, що подорожче продає.
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- петр ляксеич, а кто у нас во внешней разведке то будет?
- та не хай... божок ... у меня по приемных помается да помыкается...
- хи-хи! приятно челобитные от божка принимать то?...
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А еще есть Премьер-министр торгаш с винницкого базара без обгазования и опыта работы.
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Очередной пример того,что для барыги главное личная преданность при выборе подсобников)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ввел главу Службы внешней разведки Божка в состав СНБО
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