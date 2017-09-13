 Порошенко ввел главу Службы внешней разведки Божка в состав СНБО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №274/2017, который обнародован на сайте Президента.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщалось, П.Порошенко указом от 13 сентября назначил Е.Божка главой Службы внешней разведки. До этого временно исполнял обязанности главы СВР Игорь Разинков. Президент уволил его с этой должности также в среду.
Е.Божок с июня 2015 года исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.
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Народився 6 вересня 1980 року у Києві. У 2002 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2000 році закінчив магістерську програму з європейської політики у Брюссельському вільному університеті. Магістр міжнародних відносин та європейської політики, референт-перекладач. Володіє українською, англійською, французькою та російською мовами.
У 2002-2005 - спеціаліст, аташе, третій секретар Департаменту контролю над озброєннями та військово-технічного співробітництва Центрального апарату МЗС України;
У 2005-2009 - третій, другий секретар з політичних питань Місії України при НАТО в Брюсселі;
У 2009-2010 - перший секретар Департаменту НАТО Центрального апарату МЗС України;
У 2010-2013 - начальник Відділу юстиції, свободи і безпеки Департаменту Європейського Союзу Центрального апарату МЗС України[1];
З 2013 року - радник-посланник, заступник Глави Місії України при НАТО.
З червня 2015 року - В. о. глави місії України при НАТО[2].[3] я конечно очень извиняюсь, но нельзя ли кого-нибудь из спецов назначить на подобную должность?
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Главное проф. требование быть верным шоколадному Хряку.
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- та не хай... божок ... у меня по приемных помается да помыкается...
- хи-хи! приятно челобитные от божка принимать то?...
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