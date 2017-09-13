EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  2891  24
Все про:депутат (3025) Лавринович (511) Левочкин (561) уголовная ответственность (407)

 Депутаты поддержали инициативу по привлечению экс-главы АП Левочкина к уголовной ответственности

В обращении, поддержанном 20 народными депутатами, отмечается, что расследование производства о конституционном перевороте, который привел к узурпации власти бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, будет неполным без привлечения к ответственности бывших сотрудников Администрации президента, в частности ее экс-главы Сергея Левочкина.

Об этом говорится в обращении, инициированном народными депутатами Андреем Левусом и Сергеем Высоцким, которое передано Генеральному прокурору Юрию Луценко, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГПУ давно расследует преступления режима Януковича, но эта напряженная работа почему-то до сих пор не коснулась Левочкина, - Бурбак (обновлено). ВИДЕО

На данный момент подозреваемым по этому делу проходит экс-министр юстиции Александр Лавринович.

Народные депутаты считают, что Сергей Левочкин, учитывая свою политическую позицию и должностные полномочия, не мог не быть соучастником государственного переворота. Именно он, по мнению нардепов, координировал этот процесс со стороны Януковича, готовил для этого политическую и юридическую почву.

"Вільні Люди" считают, что именно избирательный подход к наказанию приспешников Януковича, который исповедует нынешняя власть, является основой для ползучего реванша. Только правосудие и справедливое наказание всех пособников экс-диктатора, и людей, которые продолжают сотрудничать с ними во власти, может стать залогом политической стабильности Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мне вручили копию ходатайства об аресте", - экс-министр юстиции Лавринович. ВИДЕО


Депутаты поддержали инициативу по привлечению экс-главы АП Левочкина к уголовной ответственности 01

Депутаты поддержали инициативу по привлечению экс-главы АП Левочкина к уголовной ответственности 02

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ух ! Как они Саакашвили боятся ! ))))) Неподъемное и необъятное зашевелилось.Вы не подумайте плохого.Просто пошевилилось ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я ще до прориву Саакашвілі говорив,що по всім ЗМІ буде імітація діяльності в небачених масштабах)))
Блазні кончені...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жаль,Владимир,что не многие это способны понять...Что это вынужденная их защита.Фикция.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда уже подружку Лёвочкина в ботоксе посадят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а кто его ботоксная подружка, неужто хуйло?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуйло бос, а подружка Вана, вся в ботоксе и силиконе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тобто суто політична заява. А хотілось би конкретики- аби цю сволоту Льовочкіна таки змогли засудити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чем левочкин для тебя хуже парашенки ? Тот же стиль,те же методы. Уверен,ты раньше на него работал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знает,что из Донецка )) Знает ,что за Украину )) Ох,и холуй )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та мені не цікаво, звідки ти і який в тебе нік. Мене цікавить, які в тебе коменти- по ним роблю висновки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я считаю, что депутаты не мог быть не свиньями. И место их в хлеву, а не в Раде. Могу написать звернення на имя ген. прокурора с тем, чтобы отправил их по указанному выше месту. Но означает ли это, что их туда отправят? Скорее всего нет. Такие вещи - прерогатива прокуроров, ментов или СБУ(в зависимости от обстоятельств), а не депутатов. Но от наших свиней ожидать много не приходится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До сих пор єта рыговская гнида сытно жрала и пила украинскую кровь, безнаказанно.
Пахан куЧма видать отмазал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А они нынешние с под пахана чучмы. И Ющ прыщавый и проффесор Янык, и нынешний Порошенко, а еще сколько их в Взраде Звягильский, Матвиенко коммунистичекий партинструктор, борец с коммунизмом и памятниками......
 показать весь комментарий
Ответить
 
судя по почерку большинство подписантов, то это или врачи или шифровальщики
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
20 этих депутатов наверняка, 100% - агенты_кремля! Петя своих никогда не сдаст!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А років три тому ніхто того не знав? Ворон ворону ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
барыги своих подельников не сдают.
много знают, могут и заговорить.
пока еще никто из гоп-барыжной компании не сел.
но есть те кто болтали лишнее с окон "сигали и самоликвидировались"
 показать весь комментарий
Ответить
 
вице-премьер кириленко левочкину в глазки смотрит и заискиваетКириленко с Левочкиным весело провели время на матче ...

https://antikor.com.ua › Статьи › Позиция › Комментарии
 показать весь комментарий
Ответить
 
Привлекают...Привлекают...
Привлекают...Привлекают...

Привлекают...Привлекают...

Привлекают...Привлекают...

Привлекают...Привлекают...

Привлекают...Привлекают...

Привлекают...Привлекают...

Но ни одного еще не посадили...
(Вчера котов душили, душили... душили, душили...)
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты поддержали инициативу по привлечению экс-главы АП Левочкина к уголовной ответственности
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти