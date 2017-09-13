 Депутаты поддержали инициативу по привлечению экс-главы АП Левочкина к уголовной ответственности

Об этом говорится в обращении, инициированном народными депутатами Андреем Левусом и Сергеем Высоцким, которое передано Генеральному прокурору Юрию Луценко, сообщает Цензор.НЕТ.
На данный момент подозреваемым по этому делу проходит экс-министр юстиции Александр Лавринович.
Народные депутаты считают, что Сергей Левочкин, учитывая свою политическую позицию и должностные полномочия, не мог не быть соучастником государственного переворота. Именно он, по мнению нардепов, координировал этот процесс со стороны Януковича, готовил для этого политическую и юридическую почву.
"Вільні Люди" считают, что именно избирательный подход к наказанию приспешников Януковича, который исповедует нынешняя власть, является основой для ползучего реванша. Только правосудие и справедливое наказание всех пособников экс-диктатора, и людей, которые продолжают сотрудничать с ними во власти, может стать залогом политической стабильности Украины.
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Блазні кончені...
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Пахан куЧма видать отмазал.
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много знают, могут и заговорить.
пока еще никто из гоп-барыжной компании не сел.
но есть те кто болтали лишнее с окон "сигали и самоликвидировались"
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Привлекают...Привлекают...
Привлекают...Привлекают...
Привлекают...Привлекают...
Привлекают...Привлекают...
Привлекают...Привлекают...
Привлекают...Привлекают...
Но ни одного еще не посадили...
(Вчера котов душили, душили... душили, душили...)
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