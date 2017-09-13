 СБУ проводит следственные действия у главы киевской областной ячейки "Батькивщины" Бондарева в рамках дела о мошенничестве, - Гитлянская

Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.
"Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество)", - пояснила Гитлянская.
Ранее пресс-служба "Батькивщины" сообщила, что в среду около 30 человек в камуфляжной форме с нашивками "СБУ" ворвались в дом К.Бондарева под Вышгородом (Киевская обл.). В "Батькивщине" утверждают, что следственные действия проводятся без присутствия адвокатов.
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Ali Hasan
С нарыва
12.09.2017 15:10
Ming Uing b56f719d
Помоему у вас такая же специализация как и у меня- клава. Вы побывали лично в Шегени? Нет. Я тоже. Ну и кто из нас лучше? Конечно вы?
12.09.2017 15:32
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Валерий Свириденко: Против народа стоит армия в разы больше чем против врага
Толпы до зубов вооруженных и экипированых на все 100% мусоров носятся по Укаине. Жрут, срут, палят горючее, спят за счет народа
Толпы до зубов вооруженных и экипированых на все 100% мусоров носятся по Укаине.
Жрут, срут, палят горючее, гдето спят за рахунок народа. А в это время, полураздетые, кормленные простыми людьми, светлые люди защищают страну от окупанта. Причем в реальном бою, под огнем артилерии и снайперских груп.
Каждый день украина хоронит своих героев, и только мусора гибнут при грабежах чужой собственности.
Мы все видели какая армия ловила четырех бойцов правого сектора в Ужгороде, 10 сентября они стеной стояли на границе, толпы головорезов набрасываются на протестующих в Киеве.
Жирные, откормленные, экиперованые, против мирных людей, которые доведенные до отчаяния вышли на протест.
Где справедливость???
Почему из за Петьненового бизнеса подержанная иномарка стоит на 5000 дол. Больше??? Почему депутаты стреляют в людей безнаказанно.
На местах местные противозачаточные руководители пилят, рубят деребанят все без разбору???
Сколько это можно терпеть?
Против народа стоит армия в разы больше чем против врага, недопереатестованные мусора, прокуратура, налоговая, СБУ, всякие спецназы гвардейцы, непонятные формирования. И все на нашей шее и против нас.
ПРОСТИМ??? НЕ УВЕРЕН.
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Запугают кого???...Тимошенко???
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Жаль, овощ юльку не прихватил,оставил граблю...
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Прямь идут след-в-след за янукодлом........может скоро в ростов ломанутся?
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