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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Киевская область (1717) обыск (1220) СБУ (14885) Батькивщина (1896) Гитлянская (108)

 СБУ проводит следственные действия у главы киевской областной ячейки "Батькивщины" Бондарева в рамках дела о мошенничестве, - Гитлянская

сбу

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в доме у председателя Киевской областной партийной организации ВО "Батькивщина" Константина Бондарева.

Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

"Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество)", - пояснила Гитлянская.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыск у главы Киевской областной ячейки "Батькивщины" Бондарева, - Власенко. ВИДЕО

Ранее пресс-служба "Батькивщины" сообщила, что в среду около 30 человек в камуфляжной форме с нашивками "СБУ" ворвались в дом К.Бондарева под Вышгородом (Киевская обл.). В "Батькивщине" утверждают, что следственные действия проводятся без присутствия адвокатов.
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Партійні функціонери в Україні святими бути не можуть однозначно.. А ось шахраями - майже завжди.. Це стосується всіх партій..
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Юра видно не согласен мотать второй срок после смены власти. Подключили более отчаянных, у кого нет опыта отсидки после смены власти.
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Повинні ж вони хоч чим небудь займатися.. До того ж сили поліції перекинуто на Захід України.. Форс мажор..
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Для тех кто в танке повторяю: Барыга уверенно взял след Яныка и быстрыми шагами двигается в сторону Ростова !!! З Богом !!!
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Не он один, сейчас готовит приемника - Саакашвили и порохо-михоботы подтянулись.
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І це в країні яка воює . Капець . Замість диверсантів і шпигунів , влаштовують політичне шоу.
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Да, Юля незаконно перешла границу, Путин - на востоке, а Юля - на западе, правда, без танков и оккупации.
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Глупость несусветная. У Юли - диппаспорт, дающий ей право пересекать границу когда ей вздумается.
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Тут вопросов нет. Тут другой вопрос: избирательность. Там все мошенники, и в ячейках и не в ячейках.
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Когда парашенко хочет кого-то напугатьь,то вызывает сбу. Такая вот корманная псарня.
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Ну ви і гниди та й СБУ ваша гнидна конторка. Поздихайте!!!
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Какие мошенники, вы что? В "Матькивщине" только святые люди, лучшие из лучших.

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Нет, не все святые. Все святые сейчас в БПП. Так хозяин велел писать?
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Аж само СБУ занялось! Удивительно, как только Генеральный плокулол не очухался, не созвал журналистов и по всем каналам не транслировали это преступление века!
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Ничего удивительного, Тимошенко всех обманывала, сидя в инвалидном кресле, а члены её партии должны быть другими?
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Тимошенко обманывала, но никого не приследовала.
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После откровенного обмана ты веришь Тимошенко?
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Тобто лікарі німецького Шаріте - обманщіки? Чекай позив на мільон баксів. І підшукуй покупців на свою конуру
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У меня тот же диагноз, что и у нее. Жить можно. Но я не осуждаю ее за то что она использовала любые способы выбраться из тюрьмы. Так сделал бы любой человек.
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Нет, я Тимошенко не верю, но я вижу, что это не борьба с коррупцией, а месть Тимошенко за 10 сентября.
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Веришь, єто видно по всем твоим комментариям.
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СБУ проводит следственные действия у главы киевской областной ячейки "Батькивщины" Бондарева в рамках дела о мошенничестве, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 3949 А ты почему мне вчера не ответил?

Ali Hasan

С нарыва
12.09.2017 15:10
Ming Uing b56f719d

Помоему у вас такая же специализация как и у меня- клава. Вы побывали лично в Шегени? Нет. Я тоже. Ну и кто из нас лучше? Конечно вы?
12.09.2017 15:32
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Больше не нравится 1
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Юлька сделала свое состояние в те годы, когда у меня в холодильнике был только суп. На банку сметаны к Новому году собирали деньги месяцами. Газа не было, горячей воды не было, лифт не работал. Я ей этого не прощу. Но правда после нее и Лазоренко пришли еще более алчные. У меня есть подозрение, что у Пуйла есть на нее компромат, поэтому в президенты она не годится.
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Пецька.. а ты не обманывал? Завидуешь.. в кресле не хош посидеть.. ?
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Пукан запылал от осознания своего лоховского положения?
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http://ua24ua.net/valeriy_sviridenko_protiv_naroda_stoit_armiya_v_razi_bolshe_chem_protiv_vraga/

Валерий Свириденко: Против народа стоит армия в разы больше чем против врага
Толпы до зубов вооруженных и экипированых на все 100% мусоров носятся по Укаине. Жрут, срут, палят горючее, спят за счет народа
Толпы до зубов вооруженных и экипированых на все 100% мусоров носятся по Укаине.
Жрут, срут, палят горючее, гдето спят за рахунок народа. А в это время, полураздетые, кормленные простыми людьми, светлые люди защищают страну от окупанта. Причем в реальном бою, под огнем артилерии и снайперских груп.
Каждый день украина хоронит своих героев, и только мусора гибнут при грабежах чужой собственности.
Мы все видели какая армия ловила четырех бойцов правого сектора в Ужгороде, 10 сентября они стеной стояли на границе, толпы головорезов набрасываются на протестующих в Киеве.
Жирные, откормленные, экиперованые, против мирных людей, которые доведенные до отчаяния вышли на протест.
Где справедливость???
Почему из за Петьненового бизнеса подержанная иномарка стоит на 5000 дол. Больше??? Почему депутаты стреляют в людей безнаказанно.
На местах местные противозачаточные руководители пилят, рубят деребанят все без разбору???
Сколько это можно терпеть?
Против народа стоит армия в разы больше чем против врага, недопереатестованные мусора, прокуратура, налоговая, СБУ, всякие спецназы гвардейцы, непонятные формирования. И все на нашей шее и против нас.
ПРОСТИМ??? НЕ УВЕРЕН.
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Остання операція сбу по зачистці конкурентів Медведчука (скраплений газ) , особливо була вдала , тепер боротьба з політичними опонентами почалася.
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СБУ и мошенники? а МВД чем занимается тогда?
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Если вы не в курсе, то в СБУ есть управление "К" по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Они занимаются экономическими преступлениями.
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Далек от иллюзий в чистоплотности любой партии, но то что барыга перещеголял Овоща в злоупотреблениях власти и использовании спецслужб в своих интересах , это факт, рано или поздно этому будет дана оценка, и миллиарды его не спасут,не тут ни в бегах, кроме того так или иначе пострадает его семья, как морально так и материально
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А чому нардепа Власенка штовхали-непускали? Це важкий злочин. Вже не цікавить, що вони там шукають, але цікавить, хто це штовхавсь і яку міру попередження йому обрав суд.
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И на сколько же завесил этот важкий злочин?
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Групове, свідоме фізичне перешкодження діяльності нардепа з нанесенням травм середньої тяжкості від 10 до 15 суворого
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Ну може піде з половини, якщо це перша судимість
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некоторых депутатов били,шуфрича к примеру,это тоже важкий злочин?
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Какая разница? Депутат он ежесекундно депутат.
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Запугают,чтобы приутихли,а таких сажать нужно,даже не сомневаюсь,что есть за что.
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некоторых депутатов,шуфрича.........мало били!
Запугают кого???...Тимошенко???
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овощ тікаючи, ВСЕ вивіз. А от граблі лишив, і нинішня влада псевдо реХформаторів, псевдо патріотів на них постійно наступають.Мабуть шапкокрад граблі розкидав по всіх кабінетах силовиків, та КМ.
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Да!
Жаль, овощ юльку не прихватил,оставил граблю...
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Забудь про своего любимого ОВОЩА! Ты теперь куплен в рабство барыгой.
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Мошенничество (шахрайство)! Отже першочергове завдання виконали - корупцію вже побєділі (перемогли). Чи може Юлені не дають?
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а людей то в центре Киева взрывают?? или СБУ у барыг теперь строго по "мошенниках"??? эта власть Барыг людей в стране просто не видит !!!
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Юлька прорвалась через границу и не дает соевым бороться с коррупцией.
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люди роками бігають по тих райвідділах і ніколи не можуть добитись порушення справи за 190 статтею, а тут прям на тобі .. і мусора і сбу )) зато сепари фотографують в центрі києва і стібаються потім
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Хіба тільки за 190-ю? Зараз за будь-якою статтею треба тільки судовими ухвалами змушувати ментів хоч якось реагувати на злочини.
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Ты смотри! Как новость про Батькивщину соевое общество заинтересовала.
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Какое странное совпадение....Беня подал иск на 4 милларда в Стог.суд.....у него арестовали недвижимость..........Тимошенко поддержала Михо...начали прижимать ее коллег))))
Прямь идут след-в-след за янукодлом........может скоро в ростов ломанутся?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ проводит следственные действия у главы киевской областной ячейки "Батькивщины" Бондарева в рамках дела о мошенничестве, - Гитлянская
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