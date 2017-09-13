 СБУ обыскивает дом главы киевской областной ячейки "Батькивщины" Бондарева в рамках дела о мошенничестве, - Гитлянская

Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.
"Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество)", - пояснила Гитлянская.
Ранее пресс-служба "Батькивщины" сообщила, что в среду около 30 человек в камуфляжной форме с нашивками "СБУ" ворвались в дом К.Бондарева под Вышгородом (Киевская обл.). В "Батькивщине" утверждают, что следственные действия проводятся без присутствия адвокатов.
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На цю осінь.
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