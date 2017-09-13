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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Киевская область (1717) обыск (1220) СБУ (14887) Батькивщина (1896) Гитлянская (108)

 СБУ обыскивает дом главы киевской областной ячейки "Батькивщины" Бондарева в рамках дела о мошенничестве, - Гитлянская

сбу

Служба безопасности Украины проводит следственные действия в доме у председателя Киевской областной партийной организации ВО "Батькивщина" Константина Бондарева.

Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

"Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество)", - пояснила Гитлянская.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыск у главы Киевской областной ячейки "Батькивщины" Бондарева, - Власенко. ВИДЕО

Ранее пресс-служба "Батькивщины" сообщила, что в среду около 30 человек в камуфляжной форме с нашивками "СБУ" ворвались в дом К.Бондарева под Вышгородом (Киевская обл.). В "Батькивщине" утверждают, что следственные действия проводятся без присутствия адвокатов.
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А я думаю що стався масовий обман , Якунєвич нікуди виїздив . Він сидить на Банковій і всім керує.
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та не, он бы побоялся такой беспредел устраивать
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Рашисты бесчинствуют в Крыму,а петюшки в Украине,под копирку.
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РЕЖИМ был и есть! жрет перемалывая все то что угрожает его существованию, в отличии от активистов это четко организованная сплоченная структура силовых структур и сломать ее можно только массои - объединенными усилиями всего населения, которая у него в заложниках! Они говорят без нас все рухнет - порядок обеспечивается лишь благодаря НАМ. Вопрос лишь в том УСТРАИВАЕТ ЛИ НАС ТАКОЙ "ПОРЯДОК" В КОТОРОМ НАС ЗАСТАВЛЯЮТ ЖИТЬ??? тут никакие реформы не помогут - это противоречат принципу существования РЕЖИМА, есть лишь один и проверенный путь - УНИЧТОЖИТЬ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ
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Ну якщо вже про шахрайство, то скажіть мені як назвати маніпулювання з курсами валют в держбюджеті на 2018 рік, де падіння ВВП на 9% названо зростанням на 3%? А як називається зовнішня торгівля через офшорні компанії, коли куплений "за дешево" в Україні товар проходячи через ці компанії зростає в ціні? (часто в рази.) Торгівля в зворотньому напрямку ведеться зі зростанням ціни для кінцевих покупців. Мабуть бізнесом? Та ще і прибутковим для держави?
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Ну эти вопросы для Гройсмана очень сложные,сказал жэе,что мясо подешевеет,а то куринныя печенка уже по 60 грв за кг.
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"Пока живут на свете дураки,обманывать нам,стало быть,с руки! Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя! На дурака не нужен нож,ему с три короба наврешь,и делай с ним что хошь"...(с).
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Садового загасили и уже добрались до косатых. Уничтожение неугодных. Вот только грузин пока застрял костью в воровском горле щеколадных барыг.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ обыскивает дом главы киевской областной ячейки "Батькивщины" Бондарева в рамках дела о мошенничестве, - Гитлянская
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