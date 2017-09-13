 Крымчанина Рената Параламова увезли после обыска, и никто не знает, где он находится, - адвокат

Об этом в комментарии "Крым.Реалии" рассказал адвокат Маммет Мамбетов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы были и в управлении ФСБ по республике Крым, и в Центре по борьбе с экстремизмом, обзванивали городские и районные отделы полиции, но нигде его нет", - сказал адвокат.
Мамбетов уточнил, что сейчас активисты и адвокаты продолжают поиски, готовят обращения в ряд силовых органов. Однако ситуация уже привела к волнению граждан.
"Человека увезли и никто не знает, где он находится… Люди переживают, волнуются, собираются у его дома, хотят пригласить начальника отдела полиции по району. В последнее время у нас с похищениями было спокойно, но вот теперь людей из дома увозят", - отметил адвокат.
Утром в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.
Российские силовые структуры пока что ситуацию не комментируют.
С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
219 3
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
Во время обыска в доме крымчанина Параламова оккупанты забрали книгу и ноутбук, а его увезли в неизвестном направлении(4)
Апелляция на "приговор" Чийгозу будет в следующем году, - Полозов. ВИДЕО(2)
В доме крымчанина в поселке Нижнегорском прошел обыск, – адвокат Курбединов(4)
Великобритания призывает освободить Чийгоза: процесс над ним не соответствует международным стандартам, - министр по делам Европы Дункан(4)
Картонный "меджлис" – очередной хитрый план Кремля(0)
Чийгоз и его адвокат подали две апелляции на приговор оккупантов. ДОКУМЕНТ(11)
МИД Турции о "приговоре" оккупантов Чийгозу: Это еще одно несправедливое решение в отношении крымских татар(10)
Ответить
Ответить
Ответить