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 Общество
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 Крымчанина Рената Параламова увезли после обыска, и никто не знает, где он находится, - адвокат

фсб

После обыска в доме крымчанина Рената Параламова, который прошел утром 13 сентября в поселке Нижнегорский, люди в масках без опознавательных знаков увезли его в неизвестном направлении. До настоящего времени Параламов не выходит на связь, родственники и адвокаты не могут установить место его нахождения.

Об этом в комментарии "Крым.Реалии" рассказал адвокат Маммет Мамбетов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы были и в управлении ФСБ по республике Крым, и в Центре по борьбе с экстремизмом, обзванивали городские и районные отделы полиции, но нигде его нет", - сказал адвокат.

Мамбетов уточнил, что сейчас активисты и адвокаты продолжают поиски, готовят обращения в ряд силовых органов. Однако ситуация уже привела к волнению граждан.

"Человека увезли и никто не знает, где он находится… Люди переживают, волнуются, собираются у его дома, хотят пригласить начальника отдела полиции по району. В последнее время у нас с похищениями было спокойно, но вот теперь людей из дома увозят", - отметил адвокат.

Утром в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

Российские силовые структуры пока что ситуацию не комментируют.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".
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Пока вижу, что преследуют именно украинцев и крымских татар.
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Не позавидуешь человеку,очередной узник путина.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКрымчанина Рената Параламова увезли после обыска, и никто не знает, где он находится, - адвокат
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