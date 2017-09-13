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 "Это была ироничная игра слов", - немецкий журнал Focus объяснил фразу про "Путина - собаку"

путин

Немецкий еженедельник Focus не собирался оскорблять президента России Владимира Путина, использовав в его адрес высказывание, включающее в себя слово "собака".

Об этом сообщили в издании в ответ на запрос DW, передает Цензор.НЕТ.

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"Посредством этой формулировки мы не собирались оскорбить или унизить (Путина. - Ред.). Скорее в первую очередь это была ироничная игра слов", - пояснила пресс-секретарь журнала Алис Вагнер.

Немецкое слово "Hund" (прямой перевод - "собака". - Ред.) равносильно по значению с "harter Hund" (что можно перевести как "крепкий орешек". - Ред.), продолжила Вагнер. "К сожалению, иронию этой нашей строки, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке", - добавили в пресс-службе Focus.

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Днем ранее посольство РФ в Германии возмутилось статьей "50 аргументов в пользу Меркель" в последнем номере журнала, где одним из пунктов значилось: "Она боится путинской собаки, но не боится "крепкого орешка" (при дословном переводе - "собаки". - Ред.) Путина". Пресс-секретарь российского посольства Денис Микерин назвал это предложение "неудачным лингвистическим упражнением журналиста" и выразил надежду на то, что главный редактор Focus принесет извинения "за столь явную оплошность своей редакции".

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В высказывании, вызвавшем недовольство посольства РФ в Берлине, очевидно, обыгрывалась история, произошедшая во время встречи Ангелы Меркель и Владимира Путина в 2007 году в Сочи. Тогда во время протокольной съемки в комнату вбежала собака президента России, лабрадор по кличке Кони. При этом Меркель признавалась, что испытывает "определенное беспокойство" в присутствии собак с тех пор, как ее в молодости укусил пес. "Хотя президент РФ, как я думаю, точно знал, что я не очень-то жажду поздороваться с его собакой, он все-таки привел ее с собой", - вспоминала в одном из интервью канцлер ФРГ. Путин позднее утверждал, что ему не было известно о боязни Меркель и что впоследствии он извинился перед ней за тот эпизод.
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Сказка - ложь, да в ней намек. Добрым молодцам - урок.
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Скоро путіна іронічно повісять на Червоній Площі, оце буде справжня іронія.
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Рассейский народ: может, снять путина? Нет, пускай еще повисит. Вот ЭТО игра слов.
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какая еще собака??? (голосом Ю. Яковлева в роли Иоанна Грозного)
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Молодцы - спрыгнули.. но собака Путин - даже в Ахрике собака !!! Но вернее будет - ШАКАЛ !!!! !!!!
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Хорошо когда собака друг, а не друг собака! Примерно такая игра слов . Теперь немчика кошмары мучат. (И снятся ему Кадыровы с топорами).
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кадыровы с топорами как раз пуйлу снятся, и если даже не кадыровы, так еще что-то из ближайшего окружения, сильно он это окружение подставил, расчет грядет
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Эх, ху-ло, ху-ло... Уже и собаки гнушаются твоего сравнения с ними.
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Немчура заранее подготовила отмазку. Троллинг удался.😊
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Это как "Ху-ло, но в лучшем смысле этого слова".
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Та потрібно було просто написати: путін-#уйло,і все.А то придумують,придумують,собаку до чогось приплели...
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В сравнении хуйла с собакой нет ничего оскорбительного. Сука Конни была почти жена.
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Не нашли способ объяснить немцам, что такое ху•ло, долго думали написали собака.
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немецкое слово собака тоже начинается со слога ХУ
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Да не стесняйтесь, пацаны. И не извиняйтесь перед русскими собаками.

Путин - собака.
Это такой исторический факт.
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Вот мы тут тоже - иронизируем, играем словами... Но извиняться, прошу прощенья, перед ВВХ никому в голову не придет. Разве только снова с иронией и игрой слов.
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не нужно оправдываться, Focus.

все было правильно и по сути.
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вообше то я тоже немножько зол за это сраврение, не красиво.
Как можно сравнить друга человека с каким то кацапским хуилом, да и то чувствительно меньше среднестатистического размера, его и хуилом не совсем точно будет называть, так маленкии хуиличёнок, но в связи с словами в песнье, пусть будет хуило
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все правильно! собака самая настаящая. хотя, зачем собак обижать, сравнивая их с этой мразью?!
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может, он имел ввиду в конечном итоге хот-дог)))
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НИКАКОЙ ИРОНИИ!!!! Теперь понятно пачему Пукин ..собака!!!!
"Это была ироничная игра слов", - немецкий журнал Focus объяснил фразу про "Путина - собаку" - Цензор.НЕТ 6784
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по ходу - разяснили для тех, кто пропустил этот текст, теперь уже прочитает.
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То шо псом назвали это конечно же ирония,вот если бы хуйлом, тогда совсем другое дело.
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))) обозвали собакой. польстили даже. бо он своим видом явно не тянет даже на дворового кобелька. значит обозвали скорее всего "сучкой". уличной. если дипломатично -"сучка - хуйло" с низкой социальной ответственностью.
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Забыл как по немецки Ху#ло, поэтому сказал собака?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это была ироничная игра слов", - немецкий журнал Focus объяснил фразу про "Путина - собаку"
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