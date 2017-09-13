 "Это была ироничная игра слов", - немецкий журнал Focus объяснил фразу про "Путина - собаку"

Об этом сообщили в издании в ответ на запрос DW, передает Цензор.НЕТ.
"Посредством этой формулировки мы не собирались оскорбить или унизить (Путина. - Ред.). Скорее в первую очередь это была ироничная игра слов", - пояснила пресс-секретарь журнала Алис Вагнер.
Немецкое слово "Hund" (прямой перевод - "собака". - Ред.) равносильно по значению с "harter Hund" (что можно перевести как "крепкий орешек". - Ред.), продолжила Вагнер. "К сожалению, иронию этой нашей строки, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке", - добавили в пресс-службе Focus.
Днем ранее посольство РФ в Германии возмутилось статьей "50 аргументов в пользу Меркель" в последнем номере журнала, где одним из пунктов значилось: "Она боится путинской собаки, но не боится "крепкого орешка" (при дословном переводе - "собаки". - Ред.) Путина". Пресс-секретарь российского посольства Денис Микерин назвал это предложение "неудачным лингвистическим упражнением журналиста" и выразил надежду на то, что главный редактор Focus принесет извинения "за столь явную оплошность своей редакции".
В высказывании, вызвавшем недовольство посольства РФ в Берлине, очевидно, обыгрывалась история, произошедшая во время встречи Ангелы Меркель и Владимира Путина в 2007 году в Сочи. Тогда во время протокольной съемки в комнату вбежала собака президента России, лабрадор по кличке Кони. При этом Меркель признавалась, что испытывает "определенное беспокойство" в присутствии собак с тех пор, как ее в молодости укусил пес. "Хотя президент РФ, как я думаю, точно знал, что я не очень-то жажду поздороваться с его собакой, он все-таки привел ее с собой", - вспоминала в одном из интервью канцлер ФРГ. Путин позднее утверждал, что ему не было известно о боязни Меркель и что впоследствии он извинился перед ней за тот эпизод.
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"Меркель боится собаку Путина, но не боится собаку-Путина", - немецкое издание Focus(120)
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Путин - собака.
Это такой исторический факт.
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все было правильно и по сути.
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Как можно сравнить друга человека с каким то кацапским хуилом, да и то чувствительно меньше среднестатистического размера, его и хуилом не совсем точно будет называть, так маленкии хуиличёнок, но в связи с словами в песнье, пусть будет хуило
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