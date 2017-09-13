 Отправной точкой для реализации "плана Маршалла" для Украины станет саммит Восточного партнерства, - экс-премьер Литвы Кубилюс

Об этом в интервью Укринформу заявил экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ.
"Мы концентрируем cвое внимание на трех направлениях. Во-первых, это малый и средний бизнес, во-вторых - это инфраструктурные проекты, в-третьих - региональные проекты ", - заявил Кубилюс.
Он подчеркнул, что нужно было бы создать единое финансовое учреждение, которое контролировало бы расходы на этот проект, вроде немецкого банка развития KfW (основан в 1948 году как составная часть "плана Маршалла").
"Что-то подобное нужно создать и в Украине, чтобы, во-первых, можно было доверять этому финансовому учреждению - что оно является независимым и никакие олигархи не разворуют деньги. Во-вторых, что оно ответственно за эти проекты. Тогда доноры будут убеждены, что нельзя давать средства на такие проекты", - констатировал Кубилюс.
По его словам, помощь Запада для Украины, которая поступает уже сейчас, простые люди не видят.
"Есть разные средства по линии ЕБРР, ЕИБ, но нет единой системы, чтобы показать, что это именно помощь с Запада. А именно сейчас очень важно показывать простым украинцам, что западное сообщество поддерживает их", - констатировал экс-премьер Литвы.
Отправной точкой для реализации "плана Маршалла" Кубилюс называет саммит Восточного партнерства, где одним из пунктом конечной резолюции должно быть упоминание об этом плане.
"Мы уже видели первоначальные предложения по формулировкам этого пункта и нас это устраивает. Там указывается, что саммит должен дать мандат Еврокомиссии и ЕИБ на подготовку уже более предметного документа. Надеемся, что на уровне саммита будут четкие заявления о "плане Маршалла", - констатировал Кубилюс.
Он добавил, что на саммите план обсуждаться не будет, но важным будет сам мандат для Еврокомиссии для его дальнейшей реализации.
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а боржник буде українець
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этого вам создать не дадут!!!
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Особенно когда ты говоришь об УКРАИНЕ. Вася.
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особенно об Украине!
я говорил про олигархов, которые будут ... сопротивляться, при создании тотального контроля за выделенными деньгами
и не более того!
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Ну то супутній вітер йому в сраку.
Хай куре й далі.
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Четвертый год говорят о планах Маршала, но дальше фантазий дело не дошло.
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