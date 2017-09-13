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 Политика Украины, За рубежом
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 Отправной точкой для реализации "плана Маршалла" для Украины станет саммит Восточного партнерства, - экс-премьер Литвы Кубилюс

литва

"План Маршалла" - пакет экономической помощи Запада для Украины - должен концентрироваться на трех направлениях, в частности поддержке малого и среднего бизнеса, развитии инфраструктурных и региональных проектов.

Об этом в интервью Укринформу заявил экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы концентрируем cвое внимание на трех направлениях. Во-первых, это малый и средний бизнес, во-вторых - это инфраструктурные проекты, в-третьих - региональные проекты ", - заявил Кубилюс.

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Он подчеркнул, что нужно было бы создать единое финансовое учреждение, которое контролировало бы расходы на этот проект, вроде немецкого банка развития KfW (основан в 1948 году как составная часть "плана Маршалла").

"Что-то подобное нужно создать и в Украине, чтобы, во-первых, можно было доверять этому финансовому учреждению - что оно является независимым и никакие олигархи не разворуют деньги. Во-вторых, что оно ответственно за эти проекты. Тогда доноры будут убеждены, что нельзя давать средства на такие проекты", - констатировал Кубилюс.

По его словам, помощь Запада для Украины, которая поступает уже сейчас, простые люди не видят.

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"Есть разные средства по линии ЕБРР, ЕИБ, но нет единой системы, чтобы показать, что это именно помощь с Запада. А именно сейчас очень важно показывать простым украинцам, что западное сообщество поддерживает их", - констатировал экс-премьер Литвы.

Отправной точкой для реализации "плана Маршалла" Кубилюс называет саммит Восточного партнерства, где одним из пунктом конечной резолюции должно быть упоминание об этом плане.

"Мы уже видели первоначальные предложения по формулировкам этого пункта и нас это устраивает. Там указывается, что саммит должен дать мандат Еврокомиссии и ЕИБ на подготовку уже более предметного документа. Надеемся, что на уровне саммита будут четкие заявления о "плане Маршалла", - констатировал Кубилюс.

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Он добавил, что на саммите план обсуждаться не будет, но важным будет сам мандат для Еврокомиссии для его дальнейшей реализации.
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Цікаво таки побачити цей план- бо анонси вже трохи остогидли.
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Согласен. С каждым таким анонсом, кажется, что это какой то "пшик", хотя хочется верить в лучшее. Но при такой коррупции какая есть сейчас, любой даже мега идеальный план, может превратится в кучу никому не нужной макулатуры.
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Корупція як корупція, не лякайтеся. В ЕС вона лише трохи менша.
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Мне как то вообще все равно где и какая коррупция. Меня уровень этого фактора не устраивает в стране которой я живу.
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Пустая говорильня,при Барыге ничего не будет,ни каких планов и маршалов.
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маршалы может и будут..паркетные или мастера котлов..
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розкрадуть всі фінанси "плана маршала".і повернуть тому ж западу офшорами..

а боржник буде українець
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"Что-то подобное нужно создать и в Украине, чтобы, во-первых, можно было доверять этому финансовому учреждению - что оно является независимым и никакие олигархи не разворуют деньги. Во-вторых, что оно ответственно за эти проекты. Тогда доноры будут убеждены, что нельзя давать средства на такие проекты", - констатировал Кубилюс.

этого вам создать не дадут!!!
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Никогда не говори никогда, Вася.
Особенно когда ты говоришь об УКРАИНЕ. Вася.
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я не говорил "никогда"
особенно об Украине!
я говорил про олигархов, которые будут ... сопротивляться, при создании тотального контроля за выделенными деньгами
и не более того!
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а що там з планом Макрона? Здох так і не народившись?
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А ти, що не пам'ятаєш? Макрон, як тільки став президентом Франції відразу заявив, що у нього є якийсь план щодо України. порошенко з цим планом носився, як з писаною торбою, але все заглохло, так і не розпочавшись.
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А! Так це той самий план, що він його досі курить?
Ну то супутній вітер йому в сраку.
Хай куре й далі.
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Так ведь при нынешнем раскладе возможна ситуация, когда у Барыги и спрашивать не станут. Его просто поставят перед свершившимся фактом.
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-Теперь мы, пацаны, ЧПшники. Маршал нам в помощь.
Отправной точкой для реализации "плана Маршалла" для Украины станет саммит Восточного партнерства, - экс-премьер Литвы Кубилюс - Цензор.НЕТ 1123
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Вся питерская бригада мобилизована сюда, похоже.
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Навіщо кацап (що постить під австралійським прапорцем) флудить малюнками і виставляє тут фотки свого улюбленого напою ?
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Снова ни о чем.
Четвертый год говорят о планах Маршала, но дальше фантазий дело не дошло.
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для реализации "плана Маршалла" пусть в нем будет прописано, что Запад в первую очередь возвращает через свой суд в Украину офшорный украинский капитал (а это 16 процентов от ВВП Украины) и они расходуются под его(запада) жестким контролем...
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помощь Запада для Украины, которая поступает уже сейчас, простые люди не видятИсточник: https://censor.net.ua/n455161 - И НЕ УВИДЯТ !
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Ага, помечтайте еще про озеленение марса в ближайшем десятилетии! Украина может сама МВФ кредитовать если вернет награбленое..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтправной точкой для реализации "плана Маршалла" для Украины станет саммит Восточного партнерства, - экс-премьер Литвы Кубилюс
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