 Кабмин обязал полицию и Нацгвардию охранять центральные и местные суды, ВСЮ и ВККС

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В перечень вошли центральные и местные суды, Высший совет юстиции, Высшая квалификационная комиссия судей, Государственная судебная администрация.
При этом Кабмин установил, что в населенных пунктах, расположенных на территории проведения антитеррористической операции (до ее окончания) и в Крыму охрана судов временно не осуществляется.
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где же вы столько охраны возьмете?
фронт оголять будете???
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Те ребята на войне и знают как воевать с врагами , а в данном случае
в Украине враги это банда пороха.
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и где он? на Говнярке? (ростовский район, где горели дома)
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-Так тому и охороняют куме.Про Красну книгу,чув?
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Что на это ответит шыкаладный цех?
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