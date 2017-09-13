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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10561) охрана (643) Нацполиция (8695) суд (21541) Высший совет правосудия (83) ВККСУ (19)

 Кабмин обязал полицию и Нацгвардию охранять центральные и местные суды, ВСЮ и ВККС

кабмин правительство уряд

Кабинет министров Украины утвердил перечень судов, органов и учреждений системы правосудия, охрана которых осуществляется подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В перечень вошли центральные и местные суды, Высший совет юстиции, Высшая квалификационная комиссия судей, Государственная судебная администрация.

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При этом Кабмин установил, что в населенных пунктах, расположенных на территории проведения антитеррористической операции (до ее окончания) и в Крыму охрана судов временно не осуществляется.
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ФУУУУУУУУУУУ какая вонь от банды пороха. ))))
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Помнится, уже при папередниках огораживали ВР и охраняли. И теперь пущай охраняют и огораживают. Видать, страшновато после проявлений отеческой заботы о народе.
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Нет не будет ! Так как Украинцы их просто не погонят , а уже каштаны для них приготовили.
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Не допоможе ніяка охорона! Всі ці заробітчани в засмальцьованих мантіях заробили на суди пана Лінча. Чекайте, час прийде...
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Господи!
где же вы столько охраны возьмете?
фронт оголять будете???
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У них хватает придворной полиции, сколько уже объявляли набор да и экипирована не хило, куда там хлопцам на фронте.
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Они хлопцам на фронте и мизинца не стоят.
Те ребята на войне и знают как воевать с врагами , а в данном случае
в Украине враги это банда пороха.
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интересно если они заради спасения своей шкуру впустят рашу к нам, то это их спасет?
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та один же попробовал уже...
и где он? на Говнярке? (ростовский район, где горели дома)
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А вот это уже кабмин обяжет на следующем заседании. Надо же и отдохнуть от трудов праведных. Не все сразу.
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полум'яні революціонери та прихильники європейських цінностей почали діяти у найкращих традиціях кремля.
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бояться чоколадные что скоро их продажных судей линчевать начнут...
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А навiщо их охороняти?Там вже все прозоро та честно?!Самый лучший суд в мире!
-Так тому и охороняют куме.Про Красну книгу,чув?
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А від кого їх охороняти, в нас вже терористи масово нападають на "центральні та місцеві суди, Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Державна судова адміністрація" ? А цілодобові патрулі по мікрорайонах та селищах чого не зробити ?
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Кабмин обязал полицию и Нацгвардию охранять центральные и местные суды, ВСЮ и ВККС от правды и справедливости..
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Полиция и нацгвардия категорически не имеют права заниматься коммерческой деятельностью. Для решения дополнительных задач необходимо расширение штатов. Просто "взять под охрану" без законных оснований и заключения договоров - пустой звук и полная безответственность. Опять запустят лапу в бюджет.
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О, шокорыги заранее готовятся! Чуят жаренное...
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Помнится мне что соевые прихвостни тут скулили что мусорва из нацгвардии это не беееркут. Что это "наши" мальчики, с даже слава шыкаладному беркуту.
Что на это ответит шыкаладный цех?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин обязал полицию и Нацгвардию охранять центральные и местные суды, ВСЮ и ВККС
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