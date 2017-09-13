 Долг столицы за отопление и горячую воду составил 2,6 млрд грн, – "Киевэнерго"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр компании.
Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" имеют население и ЖЭО столицы - 1,35 млрд грн и 690 млн грн соответственно.
"Существенную задолженность за отопление и горячую воду накопил государственный бюджет. На 1 сентября 2017 года задолженность организаций, которые финансируются из госбюджета, составила 43,6 млн грн, долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий - 304,2 млн грн (с учетом протоколов по август 2017 г.)", - говорится в сообщении.
Критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сохраняется в Святошинском (178,6 млн грн) и Деснянском (179,4 млн грн) районах.
"Суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" на 1 сентября 2017 г. составила 1,35 млрд грн. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 810,4 млн грн, долг за горячую воду - 539,5 млн грн. В пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией за отопление и горячую воду имеют жители Печерского района - 2,8 тыс. грн", - сообщает пресс-служба.
Среди жилых домов максимальную задолженность за услуги компании накопили потребители Подольского района - 5,6 млн грн (ул. Вышгородская, 45), Печерского - 2,6 млн грн (ул. Евгения Коновальца, 44а) и Соломенского - 1,8 млн грн (ул. Михаила Донца, 2а).
В "Киевэнерго" подчеркивают, что не имеют других финансовых источников для погашения задолженности за потребленный газ, кроме расчетов потребителей, поэтому несоблюдение плательщиками финансовой дисциплины ставит под угрозу работу компании. Уплаченные клиентами деньги зачисляются на специальные счета, с которых, согласно алгоритму НКРЭКУ, автоматически перечисляются на оплату за газ и его транспортировку.
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https://censor.net.ua/news/454239/uroven_oplaty_naseleniya_za_kommunalnye_uslugi_112_zubko
Зубко ж тут недавно распинался...
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ото читайте вище тільки до київенерго 2.8т.грн. в перерахунку на 1 жителя.
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