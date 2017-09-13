EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Киевские новости
  570  17
Все про:долг (1051) Киевэнерго (243) отопительный сезон (84)

 Долг столицы за отопление и горячую воду составил 2,6 млрд грн, – "Киевэнерго"

тарифы отопление на

По состоянию на 1 сентября задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО "Киевэнерго" составила 2,6 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр компании.

Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" имеют население и ЖЭО столицы - 1,35 млрд грн и 690 млн грн соответственно.

"Существенную задолженность за отопление и горячую воду накопил государственный бюджет. На 1 сентября 2017 года задолженность организаций, которые финансируются из госбюджета, составила 43,6 млн грн, долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий - 304,2 млн грн (с учетом протоколов по август 2017 г.)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Гройсман о подготовке к отопительному сезону: Все готово, запасы все есть, надо только не проспать

Критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сохраняется в Святошинском (178,6 млн грн) и Деснянском (179,4 млн грн) районах.

"Суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" на 1 сентября 2017 г. составила 1,35 млрд грн. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 810,4 млн грн, долг за горячую воду - 539,5 млн грн. В пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией за отопление и горячую воду имеют жители Печерского района - 2,8 тыс. грн", - сообщает пресс-служба.

Среди жилых домов максимальную задолженность за услуги компании накопили потребители Подольского района - 5,6 млн грн (ул. Вышгородская, 45), Печерского - 2,6 млн грн (ул. Евгения Коновальца, 44а) и Соломенского - 1,8 млн грн (ул. Михаила Донца, 2а).

В "Киевэнерго" подчеркивают, что не имеют других финансовых источников для погашения задолженности за потребленный газ, кроме расчетов потребителей, поэтому несоблюдение плательщиками финансовой дисциплины ставит под угрозу работу компании. Уплаченные клиентами деньги зачисляются на специальные счета, с которых, согласно алгоритму НКРЭКУ, автоматически перечисляются на оплату за газ и его транспортировку.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вс1 питання - до бариг при влад1 !!! Це вони напридумували так1 тарифи !!!! !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а как же 579% оплаты комуналки по стране..?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якось з попередньою інформацією не співпадає- декілька тижнів тому писали про оплату більше 100 відсотків.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а чому це Люди мают платити тварюці ахметову..і його бізнес партнеру свині баріжній парашенку..?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Ахметки, Хвирташа и шакаладников папрасите рассчитатца, млять...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если в Киеве, где сосредоточено больше всего денег такие долги, то что говорить о других городах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как же быть со 112% оплатой населения за коммунальные услуги???

https://censor.net.ua/news/454239/uroven_oplaty_naseleniya_za_kommunalnye_uslugi_112_zubko

Зубко ж тут недавно распинался...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой же надо бьіть рьіжей сволочью чтобьі формировать и озвучивать долг на ПЕРВОЕ число. То есть долг будет у ВСЕХ, даже самьіх исрпавньіх плательщиков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хотели за счёт повышения тарифов ,денег больше набрать,получили обратное.Во всем нужна мера,какое то равновесие.Нечего все пять пальцев в рот сувать.Жадность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какие долги? рева казав, что оплата жкх населением превысила 110 процентов....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая горячая вода ? Ну может 1 месяц за лето была....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
місяц назад порохоботи репетували що в них платіжки до 2000 грн за ком. послуги.

ото читайте вище тільки до київенерго 2.8т.грн. в перерахунку на 1 жителя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так ахметка із майданівського Києва уже 3 роки соки точить для забезпечення безплатної комуналки у лугандоні.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДолг столицы за отопление и горячую воду составил 2,6 млрд грн, – "Киевэнерго"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти