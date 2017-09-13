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 Предметных переговоров о введении миротворцев ООН на Донбасс пока нет, - Песков

миротворцы

Предметные переговоры по предложению президента РФ Владимира Путина о вводе на территорию Донбасса миротворческой миссии ООН пока не ведутся, препятствий для этого с российской стороны нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"По модальности миссии наблюдателей ООН на Донбассе предметно переговоры на данный момент не ведутся", - сказал Д.Песков журналистам в среду.

Отвечая на вопросы журналистов, Д.Песков отметил, что у него нет информации, когда могут начаться предметные переговоры по модальностям развертывания миссии ООН на Донбассе. "У меня нет информации на этот счет", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина внесет проект резолюции о миротворцах ООН на Донбассе после согласования со странами-партнерами, - Пристайко

Напоминаем, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
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А какое отношение имеет россия к миротворцам?
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"Данбаса! Нас позвала Путина вас казнить..." Реквием. - Жесткий антироссийский трэш на антиукраинском ресурсе! И вообще здесь непонятно откуда куча эксклюзивных материалов в пер. с англ. без комментариев и оценок. Так что не запаривайтесь!
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Письков, с кем вести предметные переговоры? Ты вместе с пуйлом утверждаешь, что ваших там нет и вы не являетесь стороной конфликта.
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Чтобы им быть миротворцами необходимо согласие одной из стороны конфликта, т.е. Украины. А такого согласия не будет никогда.
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Самое адекватное миротворчество - это уход агрессора с захвыаченных территорий
Украины.
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Письков, а что вы у себя на россосийской части Донбасса уже миротворцев согласны вводить? Или ты, жопа с усами, признаёшь, что в Украине всё-таки не гражданская война, а интервенция россосии и потому вас так волнуют вопросы соседнего государства?
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письков!
твою фразу:

"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал Песков

надо бы сделать девизом всей страны!
гордись!
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Кацапы заблокируют любое решение ООН по миротворческой миссии в Украине.
Они хотят узаконить нахождение своих шакалов в Украине, назвав их "миротворческой" миссией, а ООН на такое не пойдет (очень на это надеюсь).
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Покажіть краще фото "миротвоців" в Осетії або Абхазії та усе стане зрозуміло які мрії у пуйла.
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Переговоры идут полным ходом, о результатах вам сообщат в Facebook.
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какие еще переговоры?! иди ты на х..., писюков, со своими придметными переговорами! у захарки рзрешения спрашивать? или у плотвы? вводить миротворцев и все дела
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Хватит уже эту фигню обсуждать!
Не будет никаких миротворцев.
Даже если и будут, то только в виде охраны для ОБСЕ.
Толку для нас от них - ноль.
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Главная цель введении миротворцев - снятие санкций с России и проведение выборов! Меркель уже озвучила!
А почему не на месяц или неделю вводят миротворцев?!!
И за это время успеет Россия провести все выборы и легализирует Лугандонию!
Все понимают для чего России миротворцы! А российские войска останутся и выборы пройдут под автоматами, как и в Крыму!
Результат - санкции с России снимаются и легализируются российские наемники на Донбассе!
НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ПРИЗНАНИЕ ОККУПИРОВАННЫМИ РОССИЕЙ ЧАСТИ ДОНБАССА И КРЫМА, и главное - без военных положений!
Все остальное - это тайный договорняк Вовы и Пети по выгораживанию России!
Россия за неделю заведет (пока не зайдут "миротворцы") тысячи танков и ракет. Потом скажет - патрулируйте на здоровье! Главное, что они будут защищать Захарченка и Плотницкого от Украины! И о Крыме уже молчат в ЕС!!!
У Путина джекпот!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПредметных переговоров о введении миротворцев ООН на Донбасс пока нет, - Песков
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