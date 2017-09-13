 Предметных переговоров о введении миротворцев ООН на Донбасс пока нет, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По модальности миссии наблюдателей ООН на Донбассе предметно переговоры на данный момент не ведутся", - сказал Д.Песков журналистам в среду.
Отвечая на вопросы журналистов, Д.Песков отметил, что у него нет информации, когда могут начаться предметные переговоры по модальностям развертывания миссии ООН на Донбассе. "У меня нет информации на этот счет", - сказал он.
Напоминаем, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
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Украины.
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твою фразу:
"Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам", - сказал Песков
надо бы сделать девизом всей страны!
гордись!
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Они хотят узаконить нахождение своих шакалов в Украине, назвав их "миротворческой" миссией, а ООН на такое не пойдет (очень на это надеюсь).
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Не будет никаких миротворцев.
Даже если и будут, то только в виде охраны для ОБСЕ.
Толку для нас от них - ноль.
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А почему не на месяц или неделю вводят миротворцев?!!
И за это время успеет Россия провести все выборы и легализирует Лугандонию!
Все понимают для чего России миротворцы! А российские войска останутся и выборы пройдут под автоматами, как и в Крыму!
Результат - санкции с России снимаются и легализируются российские наемники на Донбассе!
НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ПРИЗНАНИЕ ОККУПИРОВАННЫМИ РОССИЕЙ ЧАСТИ ДОНБАССА И КРЫМА, и главное - без военных положений!
Все остальное - это тайный договорняк Вовы и Пети по выгораживанию России!
Россия за неделю заведет (пока не зайдут "миротворцы") тысячи танков и ракет. Потом скажет - патрулируйте на здоровье! Главное, что они будут защищать Захарченка и Плотницкого от Украины! И о Крыме уже молчат в ЕС!!!
У Путина джекпот!!
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