 Жительница Луцка погибла из-за технической неисправности лифта, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области, инцидент случился 12 сентября около 20:00.
"В связи с технической неисправностью 28-летнюю местную жительницу зажало между кабиной и шахтой лифта, в результате чего женщина погибла", - сказано в сообщении.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2-х до 5 лет лишения свободы.
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