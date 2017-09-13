EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия
  2269  0
Все про:лифт (41) Луцк (398) Нацполиция (8695) смерть (5265)

 Жительница Луцка погибла из-за технической неисправности лифта, - Нацполиция

лифт

В Луцке в доме на проспекте Молодежи в шахте лифта погибла 28-летняя местная жительница.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области, инцидент случился 12 сентября около 20:00.

Смотрите также: Пенсионерка сдала в полицию сумку более чем c 350 боеприпасами из зоны АТО, - ГУ НП в Сумской области. ВИДЕО

"В связи с технической неисправностью 28-летнюю местную жительницу зажало между кабиной и шахтой лифта, в результате чего женщина погибла", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2-х до 5 лет лишения свободы.
 перейти на форум
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖительница Луцка погибла из-за технической неисправности лифта, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти