 Кабмин одобрил план мероприятий по активизации реформы децентрализации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что проект разработан в развитие Плана приоритетных действий Правительства на 2017 год и Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года.
"Для нас важно в рамках реформы стимулировать громады предоставлять людям качественные административные и социальные услуги, обеспечить повышение их правовой, организационной и финансовой состоятельности, реализацию в полной мере положений Европейской хартии местного самоуправления", - сказал Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя проект распоряжения.
Он сообщил, что планом четко определены ответственные исполнители и сроки выполнения мероприятий.
По его словам, до конца текущего года должен быть разработан ряд законопроектов. "В частности, законопроекты относительно государственного контроля за соответствием решений органов местного самоуправления Конституции и законам; расширение полномочий сельских и поселковых советов ОТГ по вопросам социальной защиты детей; передачи органами исполнительной власти полномочий местному самоуправлению; утверждении перечня и состава госпитальных округов областей", - сообщил Зубко.
Правительство также обеспечит сопровождение в ВРУ законопроектов относительно функционирования районных советов, расширения полномочий органов местного самоуправления по управлению земельными ресурсами, службы в органах местного самоуправления, регулирования градостроительной деятельности, приближения к гражданам административных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
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Попробуйте, с этой шпаргалкой балаболить можно часами про активизацию и реализацию!!!
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