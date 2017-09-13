EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины, Экономика
  222  6
Все про:Кабмин (10561) реформы (2821) Зубко (298) децентрализация (354)

 Кабмин одобрил план мероприятий по активизации реформы децентрализации

зубко

Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий по активизации реформирования местного самоуправления и государственной поддержки процесса объединения территориальных громад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что проект разработан в развитие Плана приоритетных действий Правительства на 2017 год и Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года.

"Для нас важно в рамках реформы стимулировать громады предоставлять людям качественные административные и социальные услуги, обеспечить повышение их правовой, организационной и финансовой состоятельности, реализацию в полной мере положений Европейской хартии местного самоуправления", - сказал Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя проект распоряжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 24 областях Украины в 201 ОТГ стартовал избирательный процесс

Он сообщил, что планом четко определены ответственные исполнители и сроки выполнения мероприятий.

По его словам, до конца текущего года должен быть разработан ряд законопроектов. "В частности, законопроекты относительно государственного контроля за соответствием решений органов местного самоуправления Конституции и законам; расширение полномочий сельских и поселковых советов ОТГ по вопросам социальной защиты детей; передачи органами исполнительной власти полномочий местному самоуправлению; утверждении перечня и состава госпитальных округов областей", - сообщил Зубко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко: 144 реформы за 3 года - это окончательное "прощай" советской российской империи. ВИДЕО

Правительство также обеспечит сопровождение в ВРУ законопроектов относительно функционирования районных советов, расширения полномочий органов местного самоуправления по управлению земельными ресурсами, службы в органах местного самоуправления, регулирования градостроительной деятельности, приближения к гражданам административных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А вы, "друзья", кака не не садитесь- вам "децентрализец"!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таки образом новая модель реформы децентрализации способствует подготовке и реализации направлений прогрессивного развития. С другой стороны активизация реформы децентрализации требует определения и уточнения дальнейших направлений развития....
Попробуйте, с этой шпаргалкой балаболить можно часами про активизацию и реализацию!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це все завершиться феодалізмом, треба трохи зачекати коли під прикриттям децентралізації кумтрест перейде у кріпацтво і феодалізм, зачекайте років зі два і Конго.
 показать весь комментарий
Ответить
 
слово "децентрализация" странное и непонятное, но благодаря ей в Харькове и Черкассах (где я часто бываю) начали делать хорошие дороги, в Днепре говорят, по активнее делают..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дороги начали делать благодаря тому, что украинцы платят налоги. Если бы не разворовывали- делали дороги и без "децентрализаций". Часть коррупционеров боится сейчас много воровать, поэтому деньги и появляются!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин одобрил план мероприятий по активизации реформы децентрализации
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти