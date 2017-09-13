EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  419  8
Все про:арест (10389) Госпогранслужба (3070) граница (3248) залог (303) растрата (125) строительство (1778) суд (21541) хищение (349)

 Суд отказался отпустить из-под стражи подозреваемого в деле по расхищению средств проекта "Стена" начальника управления Госпогранслужбы Атаманюка

стена

Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения жалобу на постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3,2 млн грн начальнику управления строительства департамента ресурсного обеспечения ГПСУ Александру Атаманюку.

Соответствующее решение в среду объявил судья Виктор Глиняный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд принял апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказал Глиняный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при постройке проекта "Стена"

Адвокат Атаманюка Валерий Кострюков во время судебного заседания сообщил, что нет никаких оснований считать, что Атаманюк может скрываться от следствия или уничтожить важные доказательства по делу.

"Что касается залога (3,2 млн грн. - Ред.), то этот залог необоснованно большой... Прошу избрать моему подзащитному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", - добавил адвокат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Названы имена 7 задержанных по делу о расхищении средств проекта "Стена"

Суд оставил эту апелляционную жалобу без удовлетворения.

Прокурор САП Олег Макар в комментарии журналистам уточнил, что прокуратура удовлетворена этим решением суда.

Как сообщалось, 10-11 августа 2017 года Соломенский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в отношении 7 подозреваемых в уголовном производстве о растрате средств, выделенных на проект "Стена".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Слободян о деле по расхищению средств проекта "Стена": Факт хищения еще не доказан. Речь пока идет о подозрении

В частности, начальнику управления строительства департамента ресурсного обеспечения Госпогранслужбы Александру Атаманюку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,2 млн грн.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сергій Лещенко is at Телеканал Новин 24.
3 hrs · Kyiv ·

Вчера узнал, что Медведчук подал на меня в суд. Днем ранее первый зам главы СБУ, генерал-лейтенант Демчина направил иск против журнала Новое Время. Оба иска касаются обстоятельств передела рынка автогаза, в результате чего украинские граждане, ограбленные многократно, стали жертвой еще одного грязного договорняка - в исполнении Порошенко-Медведчука - и вынуждены платить за автогаз в полтора раза больше.
Ну что же, с Медведчуком мы надеемся увидеться в суде. Как настоящий мачо, он ведь не будет прятаться за спиной адвокатов и лично прийдет защищать свою честь, правда? А пока я публикую свой видеоблог на 24 Канал о истории отношений Порошенко и Медведчука длиной в 20 лет, которая началась с фальсификации выборов на округе Порошенко за счет голосов двух колоний, а закончилась входом Медведчука на рынок дизеля и автогаза при содействии нынешней верхушки страны. Украину, которая только соскочила с газовой иглы России, пересаживают на иглу дизельную и пропан-бутановую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не встиг накрасти ст1льки бабла щоб в1дпустили.. "б1долага".. :D ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та на хрен ему ту рабицу уничтожать - то же мне доказательства..
 показать весь комментарий
Ответить
 
На конференции ОБСЕ в Варшаве украинская делегация не дала выступить представителю оккупированного Крыма.

http://m.gordonua.com/news/crimea/na-konferencii-obse-v-varshave-ukrainskaya-delegaciya-ne-dala-vystupit-predstavitelyu-okkupirovannogo-kryma-video-207000.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
яценюка ловите, самый главный расхититель
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так і дружина авакова тоже причетна до розкрадання коштів
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суд отказался отпустить из-под стражи подозреваемого в деле по расхищению средств проекта "Стена" начальника управления Госпогранслужбы Атаманюка хм??на нормальный язык это вроди переводится как:даже на залог не наворовал!!(тоесть никакой перспективы получить взятку) (будь я судьёй тоже бы отказал!!)
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отказался отпустить из-под стражи подозреваемого в деле по расхищению средств проекта "Стена" начальника управления Госпогранслужбы Атаманюка
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти