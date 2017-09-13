 Суд отказался отпустить из-под стражи подозреваемого в деле по расхищению средств проекта "Стена" начальника управления Госпогранслужбы Атаманюка

Соответствующее решение в среду объявил судья Виктор Глиняный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Суд принял апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказал Глиняный.
Адвокат Атаманюка Валерий Кострюков во время судебного заседания сообщил, что нет никаких оснований считать, что Атаманюк может скрываться от следствия или уничтожить важные доказательства по делу.
"Что касается залога (3,2 млн грн. - Ред.), то этот залог необоснованно большой... Прошу избрать моему подзащитному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", - добавил адвокат.
Суд оставил эту апелляционную жалобу без удовлетворения.
Прокурор САП Олег Макар в комментарии журналистам уточнил, что прокуратура удовлетворена этим решением суда.
Как сообщалось, 10-11 августа 2017 года Соломенский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в отношении 7 подозреваемых в уголовном производстве о растрате средств, выделенных на проект "Стена".
В частности, начальнику управления строительства департамента ресурсного обеспечения Госпогранслужбы Александру Атаманюку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,2 млн грн.
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3 hrs · Kyiv ·
Вчера узнал, что Медведчук подал на меня в суд. Днем ранее первый зам главы СБУ, генерал-лейтенант Демчина направил иск против журнала Новое Время. Оба иска касаются обстоятельств передела рынка автогаза, в результате чего украинские граждане, ограбленные многократно, стали жертвой еще одного грязного договорняка - в исполнении Порошенко-Медведчука - и вынуждены платить за автогаз в полтора раза больше.
Ну что же, с Медведчуком мы надеемся увидеться в суде. Как настоящий мачо, он ведь не будет прятаться за спиной адвокатов и лично прийдет защищать свою честь, правда? А пока я публикую свой видеоблог на 24 Канал о истории отношений Порошенко и Медведчука длиной в 20 лет, которая началась с фальсификации выборов на округе Порошенко за счет голосов двух колоний, а закончилась входом Медведчука на рынок дизеля и автогаза при содействии нынешней верхушки страны. Украину, которая только соскочила с газовой иглы России, пересаживают на иглу дизельную и пропан-бутановую.
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http://m.gordonua.com/news/crimea/na-konferencii-obse-v-varshave-ukrainskaya-delegaciya-ne-dala-vystupit-predstavitelyu-okkupirovannogo-kryma-video-207000.html
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