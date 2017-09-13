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 Кабмин снял с учителей обязанности по переписи детей школьного возраста

кабмин

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок ведения учета детей и учеников, упразднив возложенную на учителей обязанность по проведению переписи детей школьного возраста.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Учителя поднимают вопрос: "когда мы перестанем заниматься переписью детей" и ставят этот вопрос справедливо. Постановление правительства, которое мы сегодня принимаем, как раз и решает проблему переписи детей. Больше, после того, как я его подпишу, учителя не должны заниматься переписью детей", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания.

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