 Срок подачи заявлений на получение компенсации за сэкономленную субсидию продлили до 1 ноября, - Рева

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Предлагается продлить срок подачи заявлений до 1 ноября", - сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева в ходе заседания.
При этом воспользоваться возможностью подачи заявлений до 1 ноября могут те, кто не смог его подать ранее по уважительным, по мнению исполнительных органов или комиссий, причинам.
Также Кабмин установил, что в случае если на протяжении 2 месяцев с даты информирования гражданина о неназначении ему субсидии на следующий срок из-за задолженности, он оспорил такую задолженность в судебном порядке (в том числе до вынесения судом решения), то субсидия назначается с даты завершения предыдущей субсидии.
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