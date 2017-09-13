EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  124  4
Материалы по теме:
Все про:Еврокомиссия (721) пропаганда (2236) Россия (72238) Евросоюз (12145)

 Еврокомиссия увеличивает финансовую поддержку Украины в борьбе с российской пропагандой

ес украина еврокомиссия европа

Заместитель руководителя Главного директората Европейской комиссии по связям со странами-соседями Катарина Матернова заявляет, что Еврокомиссия постепенно увеличивает финансовую поддержку Украины в борьбе с российской пропагандой.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она отметила, что ЕС помогает Украине бороться с российской пропагандой.

"Мы, несомненно, обеспечиваем финансовой помощью сектор гражданского общества, помогаем средствам массовой информации. Мы увеличиваем нашу поддержку в этом вопросе", - подчеркнула Матернова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый сайт для борьбы с российской пропагандой запустили в ЕС

Она добавила, что ЕС может помогать в предоставлении ресурсов, консультировать и проводить обучение в Украине.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цивилизованные страны продолжают рвать контакты с Россией
Еврокомиссия увеличивает финансовую поддержку Украины в борьбе с российской пропагандой - Цензор.НЕТ 7527
Власти Дании приняли решение закрыть свое генконсульство в российском Санкт-Петербурге. Теперь представительство страны будет действовать только в столице РФ Москве. Это непосредственно связано с экономическими процессами в России.
Данное событие анонсировало Министерство иностранных дел Дании. Они планируют ликвидировать свое генконсульство в Санкт-Петербурге уже до конца 2017 года.
Примечательно, что данное ведомство по сути исполняло роль торгового представительства Дании в городе. Его закрытие весьма красноречиво и говорит о сокращении экономического сотрудничества между странами не только из-за санкций, но и экономических проблем РФ.
В МИД Дании не скрывают, что закрытие ведомства связано с "глобальными тенденциями развития и запросами бизнес-сообщества".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕврокомиссия увеличивает финансовую поддержку Украины в борьбе с российской пропагандой
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти