 Еврокомиссия увеличивает финансовую поддержку Украины в борьбе с российской пропагандой

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Она отметила, что ЕС помогает Украине бороться с российской пропагандой.
"Мы, несомненно, обеспечиваем финансовой помощью сектор гражданского общества, помогаем средствам массовой информации. Мы увеличиваем нашу поддержку в этом вопросе", - подчеркнула Матернова.
Она добавила, что ЕС может помогать в предоставлении ресурсов, консультировать и проводить обучение в Украине.
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А неплохо так смотрится #СоловьиныйПомет #Соловьёв #Ургант #Понарошку
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Власти Дании приняли решение закрыть свое генконсульство в российском Санкт-Петербурге. Теперь представительство страны будет действовать только в столице РФ Москве. Это непосредственно связано с экономическими процессами в России.
Данное событие анонсировало Министерство иностранных дел Дании. Они планируют ликвидировать свое генконсульство в Санкт-Петербурге уже до конца 2017 года.
Примечательно, что данное ведомство по сути исполняло роль торгового представительства Дании в городе. Его закрытие весьма красноречиво и говорит о сокращении экономического сотрудничества между странами не только из-за санкций, но и экономических проблем РФ.
В МИД Дании не скрывают, что закрытие ведомства связано с "глобальными тенденциями развития и запросами бизнес-сообщества".
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так они оплатят офис 1+1? или таки нет?
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