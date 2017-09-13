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 Раскрыта масштабная схема взяточничества в управлении Государственной полиции охраны, задержан один из руководителей

задержание

Сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины и Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили одного из руководителей управления Государственной полиции охраны НПУ, систематически получавшего взятки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Ольга Варченко.

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По ее словам, злоумышленник ежемесячно вымогал и получал от сотрудников разных региональных подразделений полиции охраны неправомерную выгоду в виде талонов на топливо за невмешательство в процедуру проведения тендерных торгов по закупке топлива.

"Указанное лицо было задержано при получении очередных ежемесячных отправлений от одного из региональных подразделений полиции охраны. В настоящее время в административных помещениях Департамента полиции охраны, в ее восьми областных управлениях, а также по местам проживания лиц, причастных к правонарушению, проводятся обыски", - рассказала Ольга Варченко.

Она также подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти) Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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Раскрыта масштабная схема взяточничества в управлении Государственной полиции охраны, задержан один из руководителей 01
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А начальник де? Вірно - і він про те Тільки не зрозуміло чому злодії дальше керують..Агов Геращенко, що в рот води набрав? Де твій Миротворець?
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де Ви знайшли слово "сенсація"? рядова новина.
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І відразу на поруки.Або під заставу.Ну не арештовуватити ж.От якби він велосипеда вкрав,або мішок зерна,тоді арештували б відразу,і через місяц вже б сидів...
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и при чем тут Галатей?
ты хоть понимаешь о чем пишешь?
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.......................... ..................Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны Валерия Гелетея начальником Государственной службы охраны. .... еще вопросы есть?
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во городе бузина, а в Киеве дядько. Полиция охраны (бывшая государственная служба охраны) является структурным подразделением полиции (ранее милиции)....українською ДСО або УДСО. А Гелетей возглавляет управление государственной охраны (українською УДО )
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УДСО було при управліннях міліції, хоч і мало відокремлені підрозділи, і займалось за гроші наданням послуг охорони квартир, офісів, фізичних осіб, мало свій спецпідрозділ "Тітан". УДО охороняло Раду, Кабмін, Вищі суди, президента та інший непотріб
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"Раскрыли", "расследовали", "открыли дело"... А кого-нибудь реально посадили? Вот когда будут сидеть - тогда можно будет похвалить.
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двух человек вроде посадили. С 14-го года сплошных реформ.
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ГПУ открыла новый осенний сезон спортивной ловли.
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А с Авакова - как с гуся вода!!! Его кадры, как не крути.
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