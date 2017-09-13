 ГПУ раскрыла масштабную схему взяточничества в управлении Государственной полиции охраны, задержан один из руководителей

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержки государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Ольга Варченко.
По ее словам, злоумышленник ежемесячно вымогал и получал от сотрудников разных региональных подразделений полиции охраны неправомерную выгоду в виде талонов на топливо за невмешательство в процедуру проведения тендерных торгов по закупке топлива.
"Указанное лицо было задержано при получении очередных ежемесячных отправлений от одного из региональных подразделений полиции охраны. В настоящее время в административных помещениях Департамента полиции охраны, в ее восьми областных управлениях, а также по местам проживания лиц, причастных к правонарушению, проводятся обыски", - рассказала Ольга Варченко.
Она также подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти) Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
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