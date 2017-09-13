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 Политика Украины
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 Кабмин создал рабочую группу по созданию единой системы логистики сил обороны

кабмин правительство уряд

Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам создания единой системы логистики сил обороны.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

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Кабмин определил, что главой рабочей группы будет заместитель министра обороны, а заместителями главы - замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины и заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Всего в состав группы включено 22 человека.

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Рабочая группа является временным консультационно-совещательным органом Кабмина, который создается с целью согласования действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по созданию единой системы логистики сил обороны, с учетом стандартов НАТО и опыта антитеррористической операции.
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Не, ну сама идея централизации оборонной логистики назрела. А то у нас в этом вопросе кто в лес, кто по дрова. И идущие сейчас логистические учения в северных областях это еще раз показали.
Вот только слабо верится в нормальное решение вопроса винницким Пингвином.
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Та где там войны? Обычное АТО с артилерией и тяжелым ректным вооружением...
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Уважаемые форумчане Цензора! Я бывший главный специалист наблюдательного совета по вопросам национальной безопасности в информационной сфере. Предупреждаю, существует аналитический центр по накоплению баз данных активистов и лидеров мнений в медиапространстве. Вас пишут, фильтруют, сортируют и проверяют.
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Главное, чтобы не банили и посты не удаляли...
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какие выплаты или зарплаты предусмотрены этому консультационно-совещательному органу Кабмина ...всё не знаете как бюджет на оборону освоить
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Уважаемые форумчане Цензора! Я бывший главный специалист наблюдательного совета по вопросам национальной безопасности в информационной сфере. Предупреждаю, существует аналитический центр по накоплению баз данных активистов и лидеров мнений в медиапространстве. Вас пишут, фильтруют, сортируют и проверяют.
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Не повторяйте посты. Тем более в одной ветке. Это создает формальный повод для вашего бана.
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Ти або брехун, або несповна розуму. Уяви, якщо тебе зараз "профільтрують", і виявиться, що ти дійсно якийсь там колишній дядя-шпійон, який скоріш за все мав би тримати язик за зубами... Але мені до вподоби перший варіант
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