 Кабмин создал рабочую группу по созданию единой системы логистики сил обороны

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.
Кабмин определил, что главой рабочей группы будет заместитель министра обороны, а заместителями главы - замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины и заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
Всего в состав группы включено 22 человека.
Рабочая группа является временным консультационно-совещательным органом Кабмина, который создается с целью согласования действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по созданию единой системы логистики сил обороны, с учетом стандартов НАТО и опыта антитеррористической операции.
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Вот только слабо верится в нормальное решение вопроса винницким Пингвином.
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АТОвійни.
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