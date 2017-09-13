 Кабмин объявил конкурс на должность члена НАПК

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.
Кабмин определил ответственной за проведение конкурса первого заместителя министра юстиции Наталию Севостьянову.
Согласно условиям конкурса, кандидатами в члены НАПК могут стать граждане Украины, достигшие 35 лет с высшим образованием и владением государственным языком. Также кандидаты должны быть способными по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять должностные обязанности члена НАПК.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 сентября по 2 октября.
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