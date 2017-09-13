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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10557) конкурс (746) НАПК (510)

 Кабмин объявил конкурс на должность члена НАПК

напк

Кабинет Министров Украины объявил конкурс на занятие вакантной должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин определил ответственной за проведение конкурса первого заместителя министра юстиции Наталию Севостьянову.

Согласно условиям конкурса, кандидатами в члены НАПК могут стать граждане Украины, достигшие 35 лет с высшим образованием и владением государственным языком. Также кандидаты должны быть способными по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять должностные обязанности члена НАПК.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 сентября по 2 октября.

Также читайте: В НАПК представили концепцию проекта Закона Украины "О реализации антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы" , - Корчак
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Наш Харків‏ @MaidanKharkiv 4 хв.4 хвилини тому

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Кабмин обязал бесплатно поставлять электричество на оккупированные территории Луганщины.... а ты и дальше плати грабительские тарифы...
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В каком году будет переизбрана Центральная изберательная комиссия,полномочия которой закончены более двух лет назад.Более того она ещё указы издаёт.
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Обновляться будет по мере естественного убывания членов,на тот свет))
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НАПК-структура президента,призванная тормозить работу НАБУ в случаях когда под следствие НАБУ попадает кто-то из "нужных людей" Порошенку.САма эта паразитическая структура показала крайне низкий КПД даже при проверке е-деклараций.НАПК нужно не расширять,добавляя кадры,а расформировать и провести депутатскую проверку по торможению проверок е-деклараций.
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це брехня НАЗК ніяк не може гальмувати НАБУ - ні косо, ні прямо, ні криво.
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ты же не в Суде, зачем врешь ? доказать связь ? временем траты на проверку декларанта, делишки неприкасаемого пошоколаденного рассмотрят и передадут в НАБУ после проверки, лет через 200
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а вот не надо торопиться. Откуда пани Корчак премию возьмет?
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зачем нам еще один высокооплачиваемый бездельник ?
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З зарплатою в мільйон,та премією в півмільйона. Бо дуже ж вони там,курви,перетружуються...
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Кабмин объявил конкурс на должность члена...пасивные порохоботы взвыли от оргазма
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Кабмин объявил конкурс на должность члена . Поздно! Место давно и навсегда забито, гы :Кабмин объявил конкурс на должность члена НАПК - Цензор.НЕТ 9703
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин объявил конкурс на должность члена НАПК
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