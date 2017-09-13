 До 3000 га земли находятся под угрозой рейдерского захвата, - Кубив

Об этом первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Генеральной прокуратурой в нынешнем году и следственными подразделениями Национальной полиции расследуется 44 уголовных дела по данной категории. Мы оценили сегмент жертв рейдеров - это от 1000 до 3000 га земли, которые захватываются и прикрываются вооруженными группировками людей непонятного происхождения и в форме", - сказал Кубив.
Он также отметил, что кроме вышеупомянутого есть множество случаев с фальсификацией договоров аренды.
751 15
Минюст предложил ввести обязательную нотариальную форму договоров аренды земли(11)
Для модернизации устаревшей инфраструктуры Украины нужно более $35 млрд, - Кубив(30)
Проект госбюджета-2018 будет представлен 15 сентября, министерства уже согласовали его баланс, - вице-премьер Кубив(16)
Правительство одобрило финплан НАК "Нафтогаз Украины", цена на газ повышаться не будет(23)
Ураган "Ірма" насувається на Флориду, влада наказала евакуюватися близько чверті населення штату. КАРТА(0)
Ажиотаж в ложе Кабмина, приглашение Ляшко Новинскому и читающая о национализме Савченко: как прошел рабочий день в Раде. ФОТОрепортаж(32)
Просим обеспечить профессиональное и прозрачное обсуждение финансового плана "Укрзализныци", - грузовладельцы(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Так правильніше.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить