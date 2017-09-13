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 Политика Украины
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Все про:земля (1561) Кабмин (10557) рейдерство (840) Кубив (127)

 До 3000 га земли находятся под угрозой рейдерского захвата, - Кубив

кубив

На сегодняшний день под угрозой захвата рейдерами находится от 1000 до 3000 га земли. Это только те дела, которые уже находятся в поле зрения правоохранительных органов.

Об этом первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральной прокуратурой в нынешнем году и следственными подразделениями Национальной полиции расследуется 44 уголовных дела по данной категории. Мы оценили сегмент жертв рейдеров - это от 1000 до 3000 га земли, которые захватываются и прикрываются вооруженными группировками людей непонятного происхождения и в форме", - сказал Кубив.

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Он также отметил, что кроме вышеупомянутого есть множество случаев с фальсификацией договоров аренды.
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это типа в такой ситуации надо срочно землю продать.
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Вот именно!!! Барыга говорит, шо рынок земли и снятие моратория на продажу паёв именно тот механизм который защитит собственника земли от рейдера. Рейдер не пройдёт, итить!
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ВР приняла законы о рейдерстве,или ещё рано???
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Его примут пакетом,с законом о продаже земли.
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вы статисты или власть?если статисты понятно, если власть непонятно, на хрена мы вас держим!!!
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Та не заморачивайтесь!) Следите за Саакашвили)
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Что Кубив,боишься что капусточка мимо твоего и Вальцмановского хлебала проплывёт?
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---3000 рейдеров захватили українску землю разом з усим що на їй існує...
- Так правильніше.
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Висновок "прффессиАнала"! Люди, що знаються на проблемах сільського господарства взагалі, та земельних відносинах конкретно, скажуть, що проблеми рейдерства існують на такі самі (1000 - 3000 га) в кожному районі України!(Це ще не кажучі про землі запасів, та невитребувані паї, якими голови РДА користуються на свій розсуд, і, звістна річ "мимо державної каси"! а це мільйони гектарів в масштабах країни!)
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Я, работяга о земле могу только мечтать или готовится к ней!
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Вы уже достали , уроды. Обяжите назвать собственников вне зависимости от юрисдикции. Для исключения фиктивного приобритения обязательное личное присутствие владельца а также свидетельство госнотариуса. И ответственность нотариусов( уголовную, наступающую по доказанному факту фиктивной продажи). Когда будет реальная ответственость в виде уголовной и материальной(конфискация и лишение права пожизненно заниматься в этой сфере) то желающие если не исчезнут то их колличество резко поубавится. А существующие законы благоприятствуют рейдерству и поощряют его, что ж странного что оно процветает.
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а поле (которое зрения) тоже под угрозой захвата?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо 3000 га земли находятся под угрозой рейдерского захвата, - Кубив
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