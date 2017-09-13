 Экс-глава миссии Украины при НАТО Егор Божок назначен главой Службы внешней разведки, - Указ Президента

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба Президента.Глава государства представил коллективу СВР Украины нового руководителя. С июня 2015 Егор Божок исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО."Я знаю Егора Божка давно - как патриота, решительный, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", - сказал Порошенко.

По словам Президента, работа Егора Божка в Миссии Украины при НАТО дала возможность скоординировать усилия наших международных партнеров в поддержку Украины и значительно усилить обороноспособность нашего государства. Он также отметил, что эта деятельность имеет особое значение для защиты национальных интересов Украины.Президент выразил уверенность, что назначение нового председателя СВР Украины даст импульс в развитии Службы.

"Стержнем успешности всех начинаний и свершений является человек, его патриотизм, уровень профессионализма, государственная мотивация и готовность к самопожертвованию - самопожертвования во имя украинского народа, украинского государства", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства обозначил стратегические направления развития Службы и ее взаимодействия с ключевыми партнерами. Он также выразил уверенность, что новому руководителю удастся значительно усилить эффективность работы Службы и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока.