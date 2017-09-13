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 Политика Украины
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Все про:назначение (1363) Порошенко (13782) разведка (1884) Божок (20)

 Экс-глава миссии Украины при НАТО Егор Божок назначен главой Службы внешней разведки, - Указ Президента

Президент Петр Порошенко подписал Указ о назначении Егора Божка председателем Службы внешней разведки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства представил коллективу СВР Украины нового руководителя. С июня 2015 Егор Божок исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.

"Я знаю Егора Божка давно - как патриота, решительный, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", - сказал Порошенко.

Экс-глава миссии Украины при НАТО Егор Божок назначен главой Службы внешней разведки, - Указ Президента 01

По словам Президента, работа Егора Божка в Миссии Украины при НАТО дала возможность скоординировать усилия наших международных партнеров в поддержку Украины и значительно усилить обороноспособность нашего государства. Он также отметил, что эта деятельность имеет особое значение для защиты национальных интересов Украины.

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Президент выразил уверенность, что назначение нового председателя СВР Украины даст импульс в развитии Службы.

"Стержнем успешности всех начинаний и свершений является человек, его патриотизм, уровень профессионализма, государственная мотивация и готовность к самопожертвованию - самопожертвования во имя украинского народа, украинского государства", - подчеркнул Порошенко.


Глава государства обозначил стратегические направления развития Службы и ее взаимодействия с ключевыми партнерами. Он также выразил уверенность, что новому руководителю удастся значительно усилить эффективность работы Службы и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока.
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Призначення в зовнішню розвідку непрофесіонала не покращить її роботу.
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Народився 6 вересня 1980 року у Києві. У 2002 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2000 році закінчив магістерську програму з європейської політики у Брюссельському вільному університеті. Магістр міжнародних відносин та європейської політики, референт-перекладач. Володіє українською, англійською, французькою та російською мовами.
У 2002-2005 - спеціаліст, аташе, третій секретар Департаменту контролю над озброєннями та військово-технічного співробітництва Центрального апарату МЗС України;
У 2005-2009 - третій, другий секретар з політичних питань Місії України при НАТО в Брюсселі;
У 2009-2010 - перший секретар Департаменту НАТО Центрального апарату МЗС України;
У 2010-2013 - начальник Відділу юстиції, свободи і безпеки Департаменту Європейського Союзу Центрального апарату МЗС України[1];
З 2013 року - радник-посланник, заступник Глави Місії України при НАТО.
З червня 2015 року - В. о. глави місії України при НАТО
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Ну и какие результаты сотрудничества с НАТО? Нам дали оружие? Надавили на Россию? Собираются принять в НАТО? Результатов 0. И этого деятеля теперь запихивают развалить внешнюю разведку. Печальбеда.
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барыга чувствует что украинцы скоро будут его "любить" вот он и ускоренно расставляет своих шестёрок в силовых структурах
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Ой мамочки!
Очередное Петино "гениальное назначение". Начальником СВР назначили чела, который к разведке вообще никакого отношения никогда не имел.
Не важно, что он сукин сын. Важно, что он "свой" сукин сын.
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https://antikor.com.ua/articles/177707-svr_nakonets_poluchit_golovu._no_slabenjkuju

СВР наконец получит голову. Но слабенькую

основная сфера деятельности Божка - пиар и коммуникации, но уж никак не шпионаж. И в СВР при правильном подходе он мог бы претендовать разве что на должность пресс-секретаря. Но, то ли Петр Алексеевич панически боится «заговора силовиков» и назначает на серьезные должности безопасных младенцев. То ли Божка протежирует кто-то из близких. В любом случае назвать подобный подход государственным - не получается.
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та всё.капец.кацаПсины захватят Нэньку,главная ГАДзилла кремля не фошЫзд.
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Божок, может, и патриот. Но я больше 1,5 года с недоверием отношусь ко всему, что исходит из нашего президента, будь-то обещания реформ, представление нового чиновника...
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Внешняя разведка назначает публичного человека, а президент подписывает
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Плешивый уволил с начала года 372 генерала РАБссиянской армии.Учитесь чистить ряды кацаПсинских предателей не захотевших воевать на Дамбассе
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на всех столбах распиши, кто секретную службу возглавляет....
еще и сексотов, НСсов и т.д. не забудь...
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Чему удивляться человек будет заниматься продвижением чеколада в Мозамбик и прочие страны... о разведке лучше не вспоминать для него это темный лес.
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Штирлицы РАБссии всегда оставляют след.Кто помнит Майдан в Тбилиси 9 апреля 1989 года,когда даже беременных женщин молотили саперными лопатками,тот меня поймёт...
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Судя по личности назначаемого,в кремле кандидатура утверждена.
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СК РАБссии Бастрыкина открыл уголовные дела на всех должностных лиц Украины начиная с осени 2014 года.Не обольщайтесь.
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А козломордые беснуются, правильным путем идем значит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-глава миссии Украины при НАТО Егор Божок назначен главой Службы внешней разведки, - Указ Президента
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