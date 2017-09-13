 Экс-глава миссии Украины при НАТО Егор Божок назначен главой Службы внешней разведки, - Указ Президента

Глава государства представил коллективу СВР Украины нового руководителя. С июня 2015 Егор Божок исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.
"Я знаю Егора Божка давно - как патриота, решительный, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", - сказал Порошенко.
Президент выразил уверенность, что назначение нового председателя СВР Украины даст импульс в развитии Службы.
"Стержнем успешности всех начинаний и свершений является человек, его патриотизм, уровень профессионализма, государственная мотивация и готовность к самопожертвованию - самопожертвования во имя украинского народа, украинского государства", - подчеркнул Порошенко.
Глава государства обозначил стратегические направления развития Службы и ее взаимодействия с ключевыми партнерами. Он также выразил уверенность, что новому руководителю удастся значительно усилить эффективность работы Службы и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока.
Ответить
Ответить
Ответить
У 2002-2005 - спеціаліст, аташе, третій секретар Департаменту контролю над озброєннями та військово-технічного співробітництва Центрального апарату МЗС України;
У 2005-2009 - третій, другий секретар з політичних питань Місії України при НАТО в Брюсселі;
У 2009-2010 - перший секретар Департаменту НАТО Центрального апарату МЗС України;
У 2010-2013 - начальник Відділу юстиції, свободи і безпеки Департаменту Європейського Союзу Центрального апарату МЗС України[1];
З 2013 року - радник-посланник, заступник Глави Місії України при НАТО.
З червня 2015 року - В. о. глави місії України при НАТО
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Очередное Петино "гениальное назначение". Начальником СВР назначили чела, который к разведке вообще никакого отношения никогда не имел.
Не важно, что он сукин сын. Важно, что он "свой" сукин сын.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
СВР наконец получит голову. Но слабенькую
основная сфера деятельности Божка - пиар и коммуникации, но уж никак не шпионаж. И в СВР при правильном подходе он мог бы претендовать разве что на должность пресс-секретаря. Но, то ли Петр Алексеевич панически боится «заговора силовиков» и назначает на серьезные должности безопасных младенцев. То ли Божка протежирует кто-то из близких. В любом случае назвать подобный подход государственным - не получается.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
еще и сексотов, НСсов и т.д. не забудь...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить