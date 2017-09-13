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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10557) мигранты (515) Россия (72238) СНБО (3274) миграция (159) риск (1)

 Кабмин поручил МИД и СБУ внести РФ в перечень стран миграционного риска до 30 сентября

кабмин правительство уряд

Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел Украины и Службе безопасности Украины внести Российскую Федерацию в перечень стран миграционного риска до 30 сентября.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Правительство приняло план выполнения указа президента о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 20117 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ними правил пребывания на территории Украины".

Предполагается, что МИД и СБУ должны обеспечить обновление списка стран миграционного риска, в частности включив в него Россию, и проинформировать об этом Кабмин и аппарат СНБО.

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А 3,5 года была дружественной страной? Ну вы блин даете.
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Создают видимость бурной деятельности... Вместо того, что бы просто ввести визовый режим с рашистами. Но нельзя, пуйло запретил... Поэтому и придумывают всякую ерунду для отвлечения внимания.
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А заробитчане? Х... с ними? А там пару миллионов граждан Украины!
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это цензор своим протестным накалом заставил шевелится банковую и каб мин
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Краще візи, а то "країна міграційного ризику" це незрозуміло для ворожої країни. Заробітчани у раші можуть бути з лугандону теж, а їх вважають за "своїх".
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