 Кабмин поручил МИД и СБУ внести РФ в перечень стран миграционного риска до 30 сентября

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Правительство приняло план выполнения указа президента о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 20117 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ними правил пребывания на территории Украины".
Предполагается, что МИД и СБУ должны обеспечить обновление списка стран миграционного риска, в частности включив в него Россию, и проинформировать об этом Кабмин и аппарат СНБО.
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