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 Политика Украины
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 Украина потребовала расследовать каждый случай нарушения перемирия со стороны ОРДЛО, - Олифер о переговорах подгруппы по безопасности

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Состоялась скайп-конференция подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"По итогам скайп-встречи подгруппы по безопасности. Украинская сторона призвала РФ и ОРДЛО соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. Из-за обстрелов страдают мирные жители. Дети не могут спокойно посещать школу. Под угрозой срыва находятся основные цели школьного перемирия - безопасность детей во время учебного года. Кроме того, мы потребовали, чтоб каждый случай нарушения режима прекращения огня со стороны ОРДЛО был расследован, а виновные - публично наказаны", - рассказала Олифер.

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Украина потребовала расследовать каждый случай нарушения перемирия со стороны ОРДЛО, - Олифер о переговорах подгруппы по безопасности 01
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а следователи кто?
ОБСЕшники же никогда не видят кто-куда-откуда-сколько!
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Ну и что дальше?Какое наказание будет для кацапов за нарушение режима тишины?Просто цирк.
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это был отличный троллинг. (я про требование)
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" потребовала " !!!! Сразу наказывать огнем артиллерии . Удержусь от оценочных суждений .
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Сколько жизней уносит каждое нарушение?Сколько травм?
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И кто это будет делать? Всранные ОБСЕранцы,которые работают холуями у парашинцев и таксистами у теров? Или любый друг хряка №2 - мертветчук напару с кучмом?
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Уважаемые форумчане Цензора! Я бывший главный специалист наблюдательного совета по вопросам национальной безопасности в информационной сфере. Предупреждаю, существует аналитический центр по накоплению баз данных активистов и лидеров мнений в медиапространстве. Вас пишут, фильтруют, сортируют и проверяют.
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А при нарушении по попе бить будете? Ох.ительные результаты!Как всегда!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина потребовала расследовать каждый случай нарушения перемирия со стороны ОРДЛО, - Олифер о переговорах подгруппы по безопасности
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