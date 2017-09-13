 Украина потребовала расследовать каждый случай нарушения перемирия со стороны ОРДЛО, - Олифер о переговорах подгруппы по безопасности

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.
"По итогам скайп-встречи подгруппы по безопасности. Украинская сторона призвала РФ и ОРДЛО соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. Из-за обстрелов страдают мирные жители. Дети не могут спокойно посещать школу. Под угрозой срыва находятся основные цели школьного перемирия - безопасность детей во время учебного года. Кроме того, мы потребовали, чтоб каждый случай нарушения режима прекращения огня со стороны ОРДЛО был расследован, а виновные - публично наказаны", - рассказала Олифер.
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