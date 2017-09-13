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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1224) Саакашвили (2094) экстрадиция (315)

 Экстрадиции Саакашвили не будет, пока его не осудят в Грузии, - Минюст

чернышев

Экстрадиция бывшего главы Одесской ОГА, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили не состоится, пока в Грузии не завершится рассмотрение уголовных дел в отношении него.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил замглавы Минюста Денис Чернышев.

По его словам, оснований для выдворения Саакашвили из Украины на данный момент нет, поскольку в Грузии ему не был вынесен обвинительный приговор.

"Ничего в Украине не случилось, кроме перехода Саакашвили через границу. Те документы, которые к нам пришли, к нам и в Генпрокуратуру в отношении Саакашвили, они говорят о том, что в Грузии рассматриваются уголовные дела по отношению к нему. Это еще не очередной этап в проведении экстрадиции и в этом этапе Минюст не принимает участия. Это если бы Саакашвили был осужден в Грузии по тем статьям, которые назвал в своей конференции Петухов, тогда бы это была частичная прерогатива Минюста", - заявил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Волкер: Саакашвили имеет право на защиту своих интересов в украинском суде. ВИДЕО

Он отметил, что Саакашвили в праве обратиться в украинский суд и обжаловать указ Президента о лишении его гражданства.

"У него есть такое право. Почему он не воспользовался этим правом, - вот в этом вопрос", - добавил Череышев.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокуратура занялась проверкой запроса грузинских властей на экстрадицию Михеила Саакашвили на родину. В случае положительного заключения, бывший глава Одесской ОГА может быть выслан из страны.

Напомним, 5 сентября Минюст получил запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПЕТРО ПОРОШЕНКООфіційне інтернет-представництво
Конституція України - Розділ IIПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
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Тю, открыл Америку...

Статья 103. Президент Украины избирается гражданами Украины на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет.
Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший тридцати пяти лет, имеющий право голоса, проживающий в Украине в течение десяти последних перед днем выборов лет и владеющий государственным языком.
Одно и то же лицо не может быть Президентом Украины более двух сроков подряд.
Президент Украины не может иметь иной представительский мандат, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли.
____________
И шо?
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Ты нормальный? Или это у тебя от соевого шоколада?

У него там написано о том, шо Президент Украины - не имеет права, лишать гражданства своих граждан.

А ты ему в ответ приводишь о выборах Президента.




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я понял его намек он имеет в виду что Саакашвили не станет президентом так статья совсем не про это
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Ну, так а я о чем написал в последнем предложении?

Но, статья ведь не об этом.

А кроме того, он дает намек не просто так, а шобы сгладить сознательную ошибку оффшорного барыги.
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Для тех, кто в танке повторяю второй абзац статьи 103 Конституции Украины:

Одно и то же лицо не может быть Президентом Украины более двух сроков подряд.
Президент Украины не может иметь иной представительский мандат, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли.

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Несколько отвлечемся.
Человек - физическое лицо, должен иметь граждпнство той страны. куда его экстрадируют. Гл.46 УПК Украины. Саакашвили - лишен гражданства Грузии. Без пригоавора суда Грузии в порядке ст.ст. 33,36,38 Контитуции Украины, тоже никак.
Так что пусть михо не выеживается, а внимательно читает законодательство.
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Грузия не имеет право судит гражданина Украины который находится в Украине поскольку они инкриминируют ему преступления времен когда он был в Грузии не прикосаем а после был лишен грузинского гражданства
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Андрей, о чем и речь. Он получал гражданство Украины, уже когда был лишен Грузинского.
Просто Саакашвили - дешевой популист.
Для меня непонятно из за чего это цирк?
Андрей, внимательно вчитайтесь в ст. Конституции Украине (выше). Там многое станет понятно. Конституция - основополагающий Акт, все остальное ПОДЗАКОННЫЕ. Я часто этим пользовался. УК, УПК..... служебные приказы - все связаны с Конституцией.
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я знаю - единственное что ты должен знать что президент является гарантом Конституции все остальное ПОДЗАКОННЫЕ. УК, УПК..... служебные приказы - не могут противоречить Конституции - иначе называются антиконстуционные т.е. не законные. Как перед Майданом Рада клепала один за другим пока не дошла до диктаторских
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Андрей, я жду пока не снимут неприкосновенность с судей. Если у них горит то у нас не горят документы. Далее хочу попробовать предикатную ст. 209 УК , в отношении одного действующего, один смотался в РБ. По второму очень весело (я заставил прокурора из"ять запись процесса - видео - аудио, плюс легализовал свою).
Андрей, ПО ЛЮБОМУ ПРОРВЕМСЯ. Тебе удачи. Было приятно пообщяться.
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Аааааа, так ось чого затягують з судом по бЄглому хряку....
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Экстрадиции не будет ни когда,а все остальное *сохранения лица*
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А почему молчит сегодня Михо,народ ждет продолжение его офигенных историй
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Саакашвілі мені цілковито байдужий як політик..Але не як громадянин України.. Про яку екстрадицію громадянина України в Грузію може говорити міністерство юстиції України?
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Ну и гут, а то создают волну из дерьма своими же руками, человеку трудно уже разобраться с чего все началось...
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тю, здрасьте!
а на Леню-космоса менять уже не будут!
ну как же так?
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Опять барыга полетит в Грузию "решать международные проблемы"
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Бред из Минюста! Это мне еще раз доказывает, что это шоу-Саакашвили по поднятию его рейтинга! Наблядаем за шоу-Саакашвили!

Задача Пети - распорошить протестный электориат!
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ты не заметил что он наоборот сплочает протестный електорат против себя
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Вынести обвинительный приговор в нынешней грузии, под протекторатом иванишвали, проще, чем обписать два пальца.
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Вот на этом построен весь расчет этой преступной власти.

В таком случае оффшорный барыга и его воровская шобла скажут: мы тут не причем, обязаны выдать типа преступника.
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Нужно ли физикам обжаловать указ резидента об "скасуванни" закона Омма или уравнений Эйлера ?!
Я думаю ответ очевиден .
Указ нарушающий Конституцию , 25 статью Конституции является юридически никчемным и не несёт за собой никаких юридических проследствий . Следование ему является грубейшим нарушением Конституции .

Кстати , по этой же статье , даже если будет 150 приговоров других страна гражданин Украины не может быть выдан другому государству !
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От за што люблю евреев ( не жидов ) всегда умеют умную строку найти )))
А ведь когда то Эйнштейн сказа , что всё таки Ленинградский учёный прав и что теория вероятности ( его уравнение он решил из трёх ) правильная.
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Нічого, дочекаємося виборів, Тимошенко стане президентом, а Саакашвілі буде громадським обвинувачем, ось тоді подивимося, як Черниш заспіває.
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Проблема у тому, що можемо не дочекатись. Барига приведе країну до прірви раніше.
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Любой гражданин Украины находится в потенциальной опасности из-за того,
что чиновники ее государства (даже минюста) игнорируют право Украины по неграмотности или по нежеланию действовать в соответствии с правом, деействовать в соответствии с Конституцией Украины.
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Кто в курсе, когда очередные выборы в ВР? Предыдущие вроде осенью 2014 г. были.
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а почему не в 2018 осенью? у ВР полномочия вроде на 4 года.
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а, извиняюсь, +5, точно, почему-то думал, что на +4
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Возможно период официальной предвыборной кампании в срок этой ВР не входит(но это не точно), поэтому разница в несколько месяцев. И выходит на зиму 2019.
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Нет в этом году будут. Так как висеть они будут на каштанах.
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Я взагалі не прихильник радикальних заходів, але і заважати іншим теж не буду.
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Карочче. После того, как Джон Волкер недвусмысленно высказал позицию США в сраче между Шоколадником и НеБарыгой (не ссорьтесь, ребята, вы оба нам дороги и нужны), и тот и другой как-то поутихли.
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Видимо, Педрохряку по пухлым ручкам дяди посерьезнее дали. И теперь речи об экстрадиции не идёт.
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это, типа, в качестве совета грузинам? Прикольно так поговорили, вроде и ни о чем у всех на глазах, а что кому делать решили в итоге
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Педро явно поторопился отобрать украинский паспорт, а теперь даёт задний ход! Видно в американском посольстве ему объяснили, ху из ху!
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я как-то до эпопеи с Саакашвили ни разу даже по ящику не видел жену генпкокугога Луценко, а тут она вылезла комментировать на телеканал 112. Ото мерзкое!!!, ужас, нос крючком, передень в Бабу ягу, и дети на утреннике описяются! Злость, презрение через край, все события перекручивает, как российские пропагандоны, Пороху задницу вылизывает до блеска, жуть. Лучше б и не видел
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Осудят, осудят.. Нехай собі Мін'юст не парить яйця. Цирк на дроті має мати
своє продовження.. 😕😕😕
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Уважаемые форумчане Цензора! Я бывший главный специалист наблюдательного совета по вопросам национальной безопасности в информационной сфере. Предупреждаю, существует аналитический центр по накоплению баз данных активистов и лидеров мнений в медиапространстве. Вас пишут, фильтруют, сортируют и проверяют.
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А я не боюсь , я пишу правду.
Знаете почему не надо боятся , только потому что я хочу , чтобы
Украина была прекрасной страной и чтобы не было коррупции в Украине.
А пороха банда убежит и придут нормальные политики такие как Саакашвили.
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Порошенку можна лише поради одне - пісдуй накуй і як найшвидше
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Graf Як, не беріть собі дурного до голови і важкого до рук..😕😕😕
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Интересно , а куда порох ходил ?
Наверное жену только посылал за алкоголем.
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украинского не знает,картинки в книжках рассматривает?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкстрадиции Саакашвили не будет, пока его не осудят в Грузии, - Минюст
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