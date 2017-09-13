 Экстрадиции Саакашвили не будет, пока его не осудят в Грузии, - Минюст

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил замглавы Минюста Денис Чернышев.
По его словам, оснований для выдворения Саакашвили из Украины на данный момент нет, поскольку в Грузии ему не был вынесен обвинительный приговор.
"Ничего в Украине не случилось, кроме перехода Саакашвили через границу. Те документы, которые к нам пришли, к нам и в Генпрокуратуру в отношении Саакашвили, они говорят о том, что в Грузии рассматриваются уголовные дела по отношению к нему. Это еще не очередной этап в проведении экстрадиции и в этом этапе Минюст не принимает участия. Это если бы Саакашвили был осужден в Грузии по тем статьям, которые назвал в своей конференции Петухов, тогда бы это была частичная прерогатива Минюста", - заявил он.
Он отметил, что Саакашвили в праве обратиться в украинский суд и обжаловать указ Президента о лишении его гражданства.
"У него есть такое право. Почему он не воспользовался этим правом, - вот в этом вопрос", - добавил Череышев.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, прокуратура занялась проверкой запроса грузинских властей на экстрадицию Михеила Саакашвили на родину. В случае положительного заключения, бывший глава Одесской ОГА может быть выслан из страны.
Напомним, 5 сентября Минюст получил запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.
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Конституція України - Розділ IIПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
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Статья 103. Президент Украины избирается гражданами Украины на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет.
Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший тридцати пяти лет, имеющий право голоса, проживающий в Украине в течение десяти последних перед днем выборов лет и владеющий государственным языком.
Одно и то же лицо не может быть Президентом Украины более двух сроков подряд.
Президент Украины не может иметь иной представительский мандат, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли.
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И шо?
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У него там написано о том, шо Президент Украины - не имеет права, лишать гражданства своих граждан.
А ты ему в ответ приводишь о выборах Президента.
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Но, статья ведь не об этом.
А кроме того, он дает намек не просто так, а шобы сгладить сознательную ошибку оффшорного барыги.
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Одно и то же лицо не может быть Президентом Украины более двух сроков подряд.
Президент Украины не может иметь иной представительский мандат, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли.
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Человек - физическое лицо, должен иметь граждпнство той страны. куда его экстрадируют. Гл.46 УПК Украины. Саакашвили - лишен гражданства Грузии. Без пригоавора суда Грузии в порядке ст.ст. 33,36,38 Контитуции Украины, тоже никак.
Так что пусть михо не выеживается, а внимательно читает законодательство.
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Просто Саакашвили - дешевой популист.
Для меня непонятно из за чего это цирк?
Андрей, внимательно вчитайтесь в ст. Конституции Украине (выше). Там многое станет понятно. Конституция - основополагающий Акт, все остальное ПОДЗАКОННЫЕ. Я часто этим пользовался. УК, УПК..... служебные приказы - все связаны с Конституцией.
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Андрей, ПО ЛЮБОМУ ПРОРВЕМСЯ. Тебе удачи. Было приятно пообщяться.
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а на Леню-космоса менять уже не будут!
ну как же так?
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Задача Пети - распорошить протестный электориат!
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В таком случае оффшорный барыга и его воровская шобла скажут: мы тут не причем, обязаны выдать типа преступника.
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Я думаю ответ очевиден .
Указ нарушающий Конституцию , 25 статью Конституции является юридически никчемным и не несёт за собой никаких юридических проследствий . Следование ему является грубейшим нарушением Конституции .
Кстати , по этой же статье , даже если будет 150 приговоров других страна гражданин Украины не может быть выдан другому государству !
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А ведь когда то Эйнштейн сказа , что всё таки Ленинградский учёный прав и что теория вероятности ( его уравнение он решил из трёх ) правильная.
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что чиновники ее государства (даже минюста) игнорируют право Украины по неграмотности или по нежеланию действовать в соответствии с правом, деействовать в соответствии с Конституцией Украины.
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своє продовження.. 😕😕😕
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Знаете почему не надо боятся , только потому что я хочу , чтобы
Украина была прекрасной страной и чтобы не было коррупции в Украине.
А пороха банда убежит и придут нормальные политики такие как Саакашвили.
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Наверное жену только посылал за алкоголем.
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