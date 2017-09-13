 Юнкер прогнозирует расширение ЕС за счет балканских стран

Об этом он сказал в среду в Страсбурге в Европейском парламенте во время ежегодного доклада "Состояние Союза", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Если мы хотим большей стабильности в нашем регионе, то для Западных Балкан мы должны сохранить надежную перспективу расширения. Понятно, что во время мандата этой Комиссии и этого парламента дальнейшего расширения не будет. Ни один кандидат еще не готов. Но после этого Европейский Союз будет больше, чем 27. Наибольший приоритет кандидаты должны предоставить верховенству права, правосудию и основным правам. Это исключает в ближайшем будущем членство в ЕС для Турции", - заявил Юнкер.
При этом он подчеркнул, что Турция сделала "большой шаг в направлении от ЕС".
"Журналисты принадлежат ньюз-румам, а не тюрьмам. Они должны быть там, где царит свобода слова. Призыв, который я делаю для тех, кто сейчас у власти в Турции, таков: отпустите наших журналистов. И не только их. Прекратите оскорблять наши государства-члены, сравнивая их лидеров с фашистами и нацистами. Европа - это континент зрелых демократий", - подчеркнул президент ЕК.
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меня выбешивает, когда этот гавнюк шовинистическую сербию видит в составе ЕС, а для Украины даже шансов не видит.
упырь сраный.
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Потому его слова и видение будущего - это только его слова и его видение.
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что, болезненное чмо, я обидел дружбана твоего пахана пеци?
сдрысни из моего каммента, ничтожество гребаное!
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ну прям радует и живописАет...
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Эрдоган призвал германских избирателей турецкого происхождения не голосовать за кандидатов от партий ХДС, СДПГ и "Союз-90/зеленые" на выборах в бундестаг 24 сентября. "Все эти партии - враги Турции", - заявил Эрдоган, выступая с речью после пятничной молитвы в Стамбуле 18 августа.
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