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Все про:Турция (2056) членство в ЕС (77) Евросоюз (12145) Юнкер (133)

 Юнкер прогнозирует расширение ЕС за счет балканских стран

юнкер

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прогнозирует расширение Европейского Союза за счет стран Западных Балкан и исключил такую возможность для Турции в ближайшем будущем.

Об этом он сказал в среду в Страсбурге в Европейском парламенте во время ежегодного доклада "Состояние Союза", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если мы хотим большей стабильности в нашем регионе, то для Западных Балкан мы должны сохранить надежную перспективу расширения. Понятно, что во время мандата этой Комиссии и этого парламента дальнейшего расширения не будет. Ни один кандидат еще не готов. Но после этого Европейский Союз будет больше, чем 27. Наибольший приоритет кандидаты должны предоставить верховенству права, правосудию и основным правам. Это исключает в ближайшем будущем членство в ЕС для Турции", - заявил Юнкер.

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При этом он подчеркнул, что Турция сделала "большой шаг в направлении от ЕС".

"Журналисты принадлежат ньюз-румам, а не тюрьмам. Они должны быть там, где царит свобода слова. Призыв, который я делаю для тех, кто сейчас у власти в Турции, таков: отпустите наших журналистов. И не только их. Прекратите оскорблять наши государства-члены, сравнивая их лидеров с фашистами и нацистами. Европа - это континент зрелых демократий", - подчеркнул президент ЕК.

Также читайте: Украина ждет от Еврокомиссии разъяснений по скандальному заявлению Юнкера о членстве Украины в НАТО и ЕС, - представитель Украины в ЕС Точицкий

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А як же ми, українці? У нас же були Майдани, АТО, Крим просрали, чому нас в ЕС не кличуть?
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каким боком ты к Украине? сиди в своих ебенях и к не суйся к людям.
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Дивись, в мене український прапор, я пишу на українській та підтримую вступ в ЕС. А щоб ти остаточно повірив, що я патріот, скажу таке: порох мудак, Саакашвілі так!
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Он то украинец.пишет по украински а вот ты каким боком к Украине если под украинским флажком на руцком пишешь.С Авакова пример берешь.
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Ти хоч мати мокшанські не пиши, не ганьбися, українець ти хренов.
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сербия входит в список?
меня выбешивает, когда этот гавнюк шовинистическую сербию видит в составе ЕС, а для Украины даже шансов не видит.
упырь сраный.
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Ну Юнкер, слава Богу, не пожизненно занимает свою должность.

Потому его слова и видение будущего - это только его слова и его видение.
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оно то да, но отпустить какую нить гадость в его адрес за здесь и сейчас не помешает
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Юнкер не говнюк.скорее говнюк это-ты.
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обычно когда порохососам нехер сказать по теме, они на чистом кацапском упрекают тебя, чтобы ты государственный выучил.

что, болезненное чмо, я обидел дружбана твоего пахана пеци?
сдрысни из моего каммента, ничтожество гребаное!
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Ja Dievs vēlas kādu sodīt, tas atņem prātu.Когда бог решает какого наказать -он лишает его ума.Я никакого отношения к порохоботам не имею.и живу я в Латвии и мне непонято когда граждане какой то страны не знают гос языка.Так ты ленивый кацап или из серии тупого Авакяна вся жизнь прожившего в Украине и не владеющего украинским.Туповат к изучению языков?
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Если мы хотим большей стабильности в нашем регионе, то для Западных Балкан мы должны сохранить надежную перспективу расширения.Источник: https://censor.net.ua/n455120 Вроде, логично. Тогда почему для Украины действует совсем другая логика - "Сейчас для Евросоюза не лучшие времена, не время думать о расширении.." ?
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а что сегодня у Юнкера - день открытых дверей?
ну прям радует и живописАет...
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К сожалению, стоит признать и согласиться, что первая в списке на вступление в ЕС - это Албания все-таки... Про Украину лет 5 минимум даже разговоров не будут вести.
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Мечтатель. Ржать буду до не могу, если в ближайшее время произойдет сужение за счет выхода нидергландеров и франции. А они где то давно говорят об этом. Будете расширяться вплоть до китая
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Турции уже столько времени водят морковкой перед носом, что там никто всерьез и не верит в членство в ЕС. Зато в той же Германии Эрдоган может 2 млн правоверным избирателям указать, за кого голосовать.
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То-то и Меркель, и Шульц негодуэ после слов Эрдогана:
Эрдоган призвал германских избирателей турецкого происхождения не голосовать за кандидатов от партий ХДС, СДПГ и "Союз-90/зеленые" на выборах в бундестаг 24 сентября. "Все эти партии - враги Турции", - заявил Эрдоган, выступая с речью после пятничной молитвы в Стамбуле 18 августа.

Почитай немецкую прессу.
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Эрдоган может говорить что угодно. Но на ВСЕХ турков в Германии (2 млн. или сколько там) его слова не подействуют.
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С точки зрения геополитики это логично. Дойдёт и до Украины очередь 😉
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похоже это тренд такой, все жизнеспособное расширяется, ЕС, Китай, и только москальская орда просто на глазах сдувается с истериками
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