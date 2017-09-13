 "Иногда кибератаки более опасны для стабильности демократии и экономик, чем пушки и танки", - Юнкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ежегодном докладе о состоянии дел и перспективах развития Европейского Союза, обнародованном в среду в Европарламенте в Страсбурге.
"Европа остается главной целью кибератак. Иногда кибератаки более опасны для стабильности демократии и экономик, чем пушки и танки..." - отметил он.
Президент Еврокомиссии сообщил, что в прошлом году в ЕС было зафиксировано более 4 тыс. кибератак.
"Поэтому Еврокомиссия сегодня выступает с инициативой ввести новые механизмы, особенно в отношении создания европейского агентства по кибербезопасности. Чтобы лучше защищаться от этих кибератак", - сказал Юнкер.
Он подчеркнул, что в течение прошлого года в ЕС был достигнут значительный прогресс в сфере защиты в сети интернет, включая защиту персональных данных.
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для нас эе - один вирус петя прошел (не всех коснулся)
а другой - никак не пройдет (и этот уже - для всех!)
и еще!
давно вы пушки и танки не слышали, господа хорошие...
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Читай, нас больше заботит глючный комп в нашем доме, чем пушки и танки в вашем. Гейропа - она гейропа и есть.
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