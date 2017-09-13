EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 За рубежом
  231  8
Все про:киберпреступление (371) Евросоюз (12145) Юнкер (133) кибербезопасность (207)

 "Иногда кибератаки более опасны для стабильности демократии и экономик, чем пушки и танки", - Юнкер

юнкер

Учреждения и компании Европейского Союза в прошлом году подверглись более чем четырем тысячам кибератак, поэтому Еврокомиссия предлагает создать европейское агентство по вопросам кибербезопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ежегодном докладе о состоянии дел и перспективах развития Европейского Союза, обнародованном в среду в Европарламенте в Страсбурге.

"Европа остается главной целью кибератак. Иногда кибератаки более опасны для стабильности демократии и экономик, чем пушки и танки..." - отметил он.

Президент Еврокомиссии сообщил, что в прошлом году в ЕС было зафиксировано более 4 тыс. кибератак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2025 года ЕС нужно создать хорошо функционирующий оборонный союз, - Юнкер

"Поэтому Еврокомиссия сегодня выступает с инициативой ввести новые механизмы, особенно в отношении создания европейского агентства по кибербезопасности. Чтобы лучше защищаться от этих кибератак", - сказал Юнкер.

Он подчеркнул, что в течение прошлого года в ЕС был достигнут значительный прогресс в сфере защиты в сети интернет, включая защиту персональных данных.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну это для развитых стран!
для нас эе - один вирус петя прошел (не всех коснулся)
а другой - никак не пройдет (и этот уже - для всех!)
и еще!
давно вы пушки и танки не слышали, господа хорошие...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У ентого бенефис седня шоли?? Так и сыплет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наконец то стало доходить и до сытой Европы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно весь этот словесный понос кадета проливается в его штаны или он в постоянных бегах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Иногда кибератаки более опасны для стабильности демократии и экономик, чем пушки и танки

Читай, нас больше заботит глючный комп в нашем доме, чем пушки и танки в вашем. Гейропа - она гейропа и есть.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Иногда кибератаки более опасны для стабильности демократии и экономик, чем пушки и танки", - Юнкер
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти