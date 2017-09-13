 Снайперше "ДНР" из Донецка грозит до 15 лет тюрьмы, - прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении говорится, что жительница Донецка в 2014-2015 годах, будучи снайпером в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования Казачий союз "Область Войска Донского" незаконной организации "ДНР", осуществляла вооруженную охрану членов группы и обеспечивала выполнение последними различных задач.
Кроме того, обвиняемая лично участвовала в мародерстве и грабежах жилых помещений, расположенных на части территории Донецкой области, временно неподконтрольной органам государственной власти Украины.
В июне 2017 женщину задержали сотрудники СБУ.
Сейчас обвинительный акт прокуратурой направлен для рассмотрения в Красноармейский районный суд Донецкой области. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
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А так, нормально по "доказухе" дали. Молодцы.
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между двух бетеров ?
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-За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет расстрела? На ней кровь, а кровь можно смыть только кровью, снайпер берет в руки оружие для того чтоб убивать.
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