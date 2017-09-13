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 Политика Украины
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 Снайперше "ДНР" из Донецка грозит до 15 лет тюрьмы, - прокуратура

прокуратура

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации) в отношении 23-летней женщины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

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В сообщении говорится, что жительница Донецка в 2014-2015 годах, будучи снайпером в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования Казачий союз "Область Войска Донского" незаконной организации "ДНР", осуществляла вооруженную охрану членов группы и обеспечивала выполнение последними различных задач.

Кроме того, обвиняемая лично участвовала в мародерстве и грабежах жилых помещений, расположенных на части территории Донецкой области, временно неподконтрольной органам государственной власти Украины.

В июне 2017 женщину задержали сотрудники СБУ.

Сейчас обвинительный акт прокуратурой направлен для рассмотрения в Красноармейский районный суд Донецкой области. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Да, ладно. Умерла так умерла. А осиновый кол в жеппе - так это она сама так пришла.
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нееее - лучше, споткнулась, упала и оппа осинный кол
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снайперша априори убивала наших солдат..и только "участие в террористической организации"..?
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Так прокуратура не озаботилась доказать, что она кого-то убила - так что ей вполне могут и условно дать...
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Фобос, ст. 115 УК Украины сложно доказать (там все равно от 7-15 лет). Хорошо, что не ввязывались в 116 (тоже нет свидетелей).
А так, нормально по "доказухе" дали. Молодцы.
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Мало однако......За ноги меж двух берез и отпустить.......
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Снайпер живет со своим грузом

между двух бетеров ?
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ну да. Вы сначала найдите судью для нее. У меня есть сомнения в том, что найдутся храбрецы в мантиях которые решатся ее посадить.
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Дочекаємось вироку.. Можуть і три роки умовно дати.. "Рішуча і потужна судова реформа" на все здатна..
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Если словили со снайперской винтовкой, нужно, как водится, отрезать по фаланге за каждую отметку... Это для начала...
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На Лукьяновку мужикам в СИЗО на новый год в виде подарка на недельку ее подкинуть.
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справедливо было бы 1 пожизненный, чем 15, как всегда угрожающих лет...
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ана поросвину исчо пригадится для расстрела майдана 3
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ОТ неможливо реакції недати Сенцову за зшитий терорист дали 25 років ,а убійці народу україни 15 років ....абзац ці баді в мантях .....і багатьом журналістам пришили ,а ця дійсно терористка 15 років, а чого недовічного............до чого ми котимося в Америці була б вже на цвинтарі
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"До 15 лет" - да ну, не гоните. Наверняка только охраняла блокпост. Выпускайте ее уже. Ее же дома ЖДУТ.
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Хотелось бы не только слышать, что ей что-то грозит, но и видеть эту УБИЙЦУ наших воинов в клетке, слушающей приговор. А говорильня уже откровенно утомила.
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Не грозит. Ей прочистят трубы на первом же году. При этом навсегда
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От 8 до 15 за терроризм и умышленное массовое убийство людей? Ето еще в какой стране есть такие законы? Зато кто коноплю выращивает в вазонах 7 лет дают.
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Куда-нибудь её во Львощину или Тернопольщину для отбывания...Вот это будет справедливым наказанием.
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15 років?!.. А не простіше було б ту курву просто закнчити на місці...Бо з тими сюдамі по порошенку вона завтра вийде на волю і що далі?...
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что характерно, когда видела мужчину в прицеле, всегда метила попасть в левое...полушарие.
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Может лучше так:
-За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет расстрела? На ней кровь, а кровь можно смыть только кровью, снайпер берет в руки оружие для того чтоб убивать.
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В почётный караул её...а пото уже можно и десяткой особого режима обойтись, поблажку дать, как лицу помогшему народу Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСнайперше "ДНР" из Донецка грозит до 15 лет тюрьмы, - прокуратура
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