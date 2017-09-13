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 Политика Украины
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Все про:назначение (1363) Нацполиция (8684) Донецкая область (4649)

 Полицию Донетчины возглавил Семенишин, его предшественник Невгад назначен замглавы Нацполиции

годовщина нацполиция

Сегодня, 13 сентября в Мариуполе представили нового начальника Главного управления национальной полиции в Донецкой области.

Им назначен Николай Семенишин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

Нового руководителя представил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

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Виталий Невгад, который ранее занимал эту должность, назначен заместителем Главы Нацполиции Украины.

Николай Семенишин родился 25 ноября 1969 года на Хмельнитчине. Закончил Национальную академию внутренних дел Украины и Подольский государственный аграрно-технический университет. Кандидат юридических наук.

Службу в органах внутренних дел начал в 1990 году милиционером взвода патрульно-постовой службы в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области. После работал в подразделениях уголовного розыска.

С 2000 года возглавлял Дунаевецкий, а потом Каменец-Подольский ГО УМВД Украины в Хмельницкой области. В 2007 году назначен начальником курса факультета подготовки следователей учебно-научного института подготовки следователей и криминалистов Киевского Национального университета внутренних дел Украины.

В 2010 году - начальник Тернопольского ГО УМВД Украины в Тернопольской области.

В 2011 году уволен с органов внутренних дел в запас Вооруженных сил.

С 2009 по 2011 года вел преподавательскую деятельность в вузах Украины.

В 2011 году - заместитель председателя правления КП "Специализированное управление противооползневых подземных работ" г. Киев, а в 2012 г. - директор этого же предприятия.

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С июля 2014 года - начальник УМВД Украины в Ивано-Франковской области.

С 17 марта 2015 года - начальник УМВД Украины в Хмельницкой области.

С 7 ноября 2015 года - ГУ НП Украины в Хмельницкой области.

Напомним, полковник Невгад возглавил полицию Донецкой области в июле этого года. Он сменил на этой должности Вячеслава Аброськина, который был назначен на должность замглавы Нацполиции и переведен в Киев.
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Прозжённый мусорок ,пробы негде ставить ...
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От скажите, киевское коммунальное противооползневое предприятие никто не мог возглавить кроме тернопольского мента с образованием зоотехника?
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Досвід діяльності з 2010 по 2014 рік дає впевненність, що "з грошима" в МВС по лінії Донецької області все буде добре!("Гарний господар" та ще й при погонах - знахідка для Міністра!)
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Это реформа?Если он мусор с 1990 года,что нового он может предложить?Он в системе еще с совка))
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"Подольский государственный аграрно-технический университет. Кандидат юридических наук"...
Питань нема....
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- Не обнимайте меня. Я теперь гордый, - заявил великий комбинатор Балаганову... (с)
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Аброськин, Невгад...Кто следующий на повышение в Киев из Донецка?
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Стартовая площадка для генерала!!!
Семенишин в теме, в доле и у стола!???
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Порошенко как больной дебил, слегка не догоняет некоторых вещей. Он может ставить кого угодно и сколь угодно. Ему поврежденные извилины, не дают понять, что как это так. Он посылает рейдеров, отбирать землю у фермеров и паи у селян. И думает что они будут молчать. Или он поставит одного силовика и он решит все проблемы? И так по всей стране? Ну тупое создание, что с него взять. И тем более в наше то время...
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АВаков думает,что собрав всех донецких "перевёртышей" в руководство полицией,укрепит её в вертикали подчинённости.для возможного "!часа Х"-когда народу уже будет невтерпёжь этот ментовской беспредел и он пойдёт выбивать мозги? Ошибается..Один донецкий чудик уже это пробовал.И ни его,ни этих приближённых в Украине не стало лишь зажглись первые ментовские отделения в Киеве...Но теперь многократно труднее будет сбежать-с народом не "дахаваришься" и не подкупишь...
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Теперь все руководство Нацполиции будет на два месяца отправляться в Донецкую область, дабы занять пост главы или заместителя? Чем Невгад за 2 месяца отличился, что его на должность замглавы Нацполиции ставят?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолицию Донетчины возглавил Семенишин, его предшественник Невгад назначен замглавы Нацполиции
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