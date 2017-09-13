 Полицию Донетчины возглавил Семенишин, его предшественник Невгад назначен замглавы Нацполиции

Им назначен Николай Семенишин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
Нового руководителя представил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
Виталий Невгад, который ранее занимал эту должность, назначен заместителем Главы Нацполиции Украины.
Николай Семенишин родился 25 ноября 1969 года на Хмельнитчине. Закончил Национальную академию внутренних дел Украины и Подольский государственный аграрно-технический университет. Кандидат юридических наук.
Службу в органах внутренних дел начал в 1990 году милиционером взвода патрульно-постовой службы в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области. После работал в подразделениях уголовного розыска.
С 2000 года возглавлял Дунаевецкий, а потом Каменец-Подольский ГО УМВД Украины в Хмельницкой области. В 2007 году назначен начальником курса факультета подготовки следователей учебно-научного института подготовки следователей и криминалистов Киевского Национального университета внутренних дел Украины.
В 2010 году - начальник Тернопольского ГО УМВД Украины в Тернопольской области.
В 2011 году уволен с органов внутренних дел в запас Вооруженных сил.
С 2009 по 2011 года вел преподавательскую деятельность в вузах Украины.
В 2011 году - заместитель председателя правления КП "Специализированное управление противооползневых подземных работ" г. Киев, а в 2012 г. - директор этого же предприятия.
С июля 2014 года - начальник УМВД Украины в Ивано-Франковской области.
С 17 марта 2015 года - начальник УМВД Украины в Хмельницкой области.
С 7 ноября 2015 года - ГУ НП Украины в Хмельницкой области.
Напомним, полковник Невгад возглавил полицию Донецкой области в июле этого года. Он сменил на этой должности Вячеслава Аброськина, который был назначен на должность замглавы Нацполиции и переведен в Киев.
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Питань нема....
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Семенишин в теме, в доле и у стола!???
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