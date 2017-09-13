EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 За рубежом
  2689  90
Материалы по теме:
Все про:консульство (358) Россия (72238) США (13385) штраф (4)

 Служба по контролю качества воздуха направила РФ сообщение о штрафе за дым из-за сжигания бумаг над зданием консульства в Сан-Франциско

консульство рф

Американская служба по контролю качества воздуха The Bay Area Air Quality Management District направила сообщения о правонарушениях работникам российского консульства в Сан-Франциско, где шел черный дым из камина.

Об этом сообщает CBS San Francisco, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы направляем сообщения о правонарушениях за сжигание мусора. Их сотрудники будут на связи с нашими сотрудниками, чтобы рассмотреть обстоятельства и урегулировать нарушения", - заявил пресс-секретарь службы по контролю качества воздуха Ральф Боррманн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с сегодняшнего дня

Он также добавил, что россияне, скорее всего, сжигали мусор или какой-то материал, который нельзя было жечь.

"Понятно, что они не сжигали сезонные сухие дрова. Было много черного дыма, многие свидетели это видели, и по густоте и черноте дыма было понятно, что это был какой-то мусор или материал, который нельзя сжигать", - отметил Боррманн.

Он подчеркнул, что пока не установлена сумма штрафа за правонарушения, а сам процесс урегулирования "может длиться от нескольких недель до месяцев".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США прекратили работу три дипучреждения РФ

Напомним, 2 сентября с крыши Генерального консульства России в Сан-Франциско шел густой черный дым. Люди, которые выходили из здания, убеждали пожарных в отсутствии проблем, уверяя, что дипломаты просто растопили камин. Что именно дипломаты сжигали в камине, пока неизвестно, учитывая, что температура в Сан-Франциско в тот день достигла 35 градусов.

В четверг, 31 августа, США ответили на сокращение в России штата американских дипломатов. Вашингтон объявил о требовании закрыть генконсульство России в Сан-Франциско.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой, советской деревни,- произнес Бендер ... (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, ну если уж американцы взялись троллить русню, то делают это хорошо. )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100%, потом по кол-ву мусора и гавна внутри выпишут штраф за незаконное содержание домашнего скота в жилых помещениях)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чертей казломордых прижали к стене с помощью реактивной тяги :
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я ще й писав під новиною про дим над консульством кацапів, що їх ще й вжарять за забруднення навколишнього оточуючого середовища..Радий, що не помилився..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всі держави по периметру рашки повинні виставити кацапам рахунок за те що вони псують повітря на Землі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ахах - ещё и за это кацапо-монголоидов поимеют...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дык.., ну я это сразу предположил что будут штрафы.... Достаточно один раз съездить в США что бы это понять...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там ещё за выделение кацапами сероводорода надо штрафануть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гадила-гадила в Америке свинья рашистская пока не вышвырнули, а она еще и воздух напоследок испортила
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очень часто можно услышать о тупом амерпканском юморе ...только не в этом случае :D

Служба по контролю качества воздуха направила РФ сообщение о штрафе за дым из-за сжигания бумаг над зданием консульства в Сан-Франциско - Цензор.НЕТ 2232
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мыло для сруцке мужской баня: путен в тибе и вамне))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужно еще счет выставить за услуги по вскрытию замков.
Ну, чтобы у кацапов даже сомнения не возникало, что их откровенно козлят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как слово наше отзовется

starshinazapasa
September 8th, 14:54
Здравствуйте, Аркадий Аркадьевич. Разрешите представиться. Я - американский литературовед и преподаватель русской литературы и культуры в университете Wake Forest. Мы с Вами лично познакомились лет 10 назад, когда Вы были у нас в гостях в Чепэл-Хилле - я тогда училась там в аспирантуре. В данный момент я пишу книгу про русскую литературу о чеченских войнах и посвящаю главу Вашей книге. Мне бы очень хотелось задать Вам пару вопросов про книгу и про Ваши взгляды на современные события. Хочу также добавить, что мы со студентами часто читаем Вашу книгу и каждый раз она производит сильное впечатление. Иногда студенты в восторге, иногда в ужасе и слезах, но все согласны, что это мощное произведение.

Странные у меня ощущения от таких писем... Вот, приезжаешь куда-то, читаешь студентам лекции, потом они вырастают, становятся преподавателями, но то, что ты в них заложил - пытался заложить - прижилось, дало всходы и теперь это твое знание люди передают другим людям дальше. И все это живет своей жизнью.
Вот почему каким-то американцам на другом конце света - которые и знать-то не знают, где эта Чечня и никогда в жизни там не побывают - это важно, важны все эти жизни и смерти, эти преступления, а твоей стране как было насрать на эту войну, на эти человеческие жизни, так и насрать до сих пор?
А все-таки не зря мы с вами работаем, братцы. Все-таки наши ростки всходят. Это - ровно то, зачем я пишу все эти свои рассказики.
А хотя бы я и хвастаюсь. Зато от чистого сердца.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажи, КаПутин,
Ведь не сразу
Чечня, спаленная спецназом,
Рамзану отдана!

Потери были боевые
И, говорят, еще какие!
Недолго ж помнит вся Россия
Что за беда - война...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это правильно! Еще бы требовать заключения проктолога о содержании канцерогенов в "выхлопе" рашкинских представителей. Да и от службы типа надзора за эстетикой- не портят ли их морды окружающий пейзаж... Издеваются америкосы... И поделом- пусть знают свое место. "В глаза мне смотри" и прочую xyе2 забывают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скрепи мабуть палили, щом піндосам не залишились... А скрЄпи вони такі... Вони вАняють...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А трубы канализационные тоже нюхать будут?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так россияне ж их при съ*бе скиздили! Они сами дома нюхать будут и тосковать по ностальгии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у них была канализация? зачем кацапам канализация?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ща маруська накатит стаканюру, чуть разгребёт свои слипшиеся патлы и начнёт что-то нудеть о "геноциде, контрпродуктивности и ассиметричном ответе".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сверху - представитель МИД РФ (41 год). Снизу - представитель МИД США (47 лет).
Угадайте, в какой стране процветает алкоголизм?
Служба по контролю качества воздуха направила РФ сообщение о штрафе за дым из-за сжигания бумаг над зданием консульства в Сан-Франциско - Цензор.НЕТ 2351

Служба по контролю качества воздуха направила РФ сообщение о штрафе за дым из-за сжигания бумаг над зданием консульства в Сан-Франциско - Цензор.НЕТ 9043
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конешна в богомерзкой омереке, в разиюжке тока духовнасть)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут вкралась досадная ошибка. Для ее исправления надо:
1. Оставить три первых слова.
2. В третьем слове первую букву заменить на букву "ж"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Верхний (первый) экземпляр - совсем не бухает!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шкода що сусіди відмовили пожежних полити піною консульство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Маневр Кремля

09 сентября 2017, 14:45



Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ніхто в Раді безпеки ООН не підтримав російської формули миротворчої місії ООН на Донбасі. Міністр зробив цю заяву на тлі подачі українською делегацією власної резолюції про миротворців. Між іншим, це не перший такий український проект. Україна направляла пропозиції щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі ще в минулому році, але в Раді безпеки їх не стали розглядати - проти виступала Москва. Не сумніваюся, що так буде і цього разу. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже заявив, що українські пропозиції щодо розміщення миротворців суперечать Мінським угодами. Адже ці угоди ніяких миротворців ООН не передбачають, пише Віталій Портніков для "Радіо свобода".
Може виникнути питання - як виходить, що українські пропозиції суперечать, а російські - ні? Ну, у Лаврова проста відповідь. Російська позиція повністю відповідає Мінським угодами, а українська - суперечить. Тому що в Мінських угодах вказується, що контроль над кордоном передається Україні тільки після виконання цілої низки політичних домовленостей. А Росія пропонує розмістити миротворців ООН тільки на лінії розмежування. І тільки для допомоги спостерігачам місії ОБСЄ. Тому це взагалі ніякі не миротворці ООН.

Все це - демагогія чистої води. Миротворці ООН - це миротворці ООН, де б не розміщувалися їхні сили, і як би це не називалося. Будь-яке збройне формування, яке скеровується за рішенням Ради безпеки ООН - це миротворчі сили ООН. Про ці сили немає згадки в Мінських угодах. Але в цьому документі немає заборони на розміщення таких сил - якщо на те буде добра воля сторін. І в цьому документі нічого не говориться про патрулювання кордону між Росією і Україною саме міжнародними силами. Контроль миротворців ООН над ділянкою російсько-українського кордону, який сьогодні перебуває під фактичним контролем Росії - це не контроль України. Це була б демонстрація Росією того, що вона не претендує на цю територію сусідньої країни. Демонстрація не на словах, а в реальних справах. А розміщення миротворців виключно на лінії розмежування - це фактичне перенесення російського кордону на цю лінію. Бо ж на окупованій території Росія отримує право робити те, що їй заманеться - за міжнародного схвалення. І в Москві прекрасно розуміють, що цього права Росії ніхто не надасть.

Тому ініціатива Путіна була направлена в першу чергу на недопущення навіть можливості серйозного обговорення української пропозиції про миротворців. Якщо зробити правильний висновок із останніх заяв російських можновладців, ніяких миротворчих сил ООН на Донбасі не буде. Що й потрібно було довести.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И за многолетнее загрязнение канализации впаяйте!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПаРашники исчо и канализацию забили, проверьте....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
более того - почтовые ящики забили жалобными письмами-просьбами остаться навсегда в любом качестве и количестве
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И за многолетнее загрязнение канализации впаяйте! Служба по контролю качества воздуха направила РФ сообщение о штрафе за дым из-за сжигания бумаг над зданием консульства в Сан-Франциско - Цензор.НЕТ 1868
 показать весь комментарий
Ответить
 
Красиво американцы троллят, цивилизованно , подчеркивая убогость руцких.
Типа : вы нам тут даже воздух зарязняете своим присутствием !!! 😎
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ввиду того,что у кацапья перманентно подгорают пердаки,то использование туалетной бумаги после справления нужды приводят к таким печальным последствиям. Рекомендую биде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"я твой труба-дым шаталь"
развели тут русофобию, понимаешь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да это не только бумага горела, там еще и пуканы рвало и рвет, теперь это постоянное занятие орды москальской
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И сравните, какие расистские гадости делали мокшане против Обамы . Хотя бы это убожество на его день рождения 😟
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
обычно в посольствах уничтожают документы перед войной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит консульство РФ в американском Фриско занималось отнюдь не дипломатической деятельностью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дипломатическая деятельность была у них в нагрузку к основной (шпионская и пропагандонская).
 показать весь комментарий
Ответить
 
причем тут тролят просто в нормальной стране работают государственные службы. Если бы дымили англичане а не россияне тоже получили штраф . ГОСУДАРСТВО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ру$$$$$кое говно это главная составляющая часть Ру$$$$$каГА мыра .
Можно сказать центральная скреППа !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мордва, топіть Кузю скоренько, поки ще за нього не виписали .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот за загрязнения канализации их не оштрафовать.Они все время по мотивам особой секретности срали под себя
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ще би тих американців на пару днів у Маріуполь, Запоріжжя, Дніпропетровськ - наштрафували б ще один бюджет України
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот так с кацапней надо! Никаких поблажек. Нагадил -- плати.

 показать весь комментарий
Ответить
 
План нормализации отношений
Служба по контролю качества воздуха направила РФ сообщение о штрафе за дым из-за сжигания бумаг над зданием консульства в Сан-Франциско - Цензор.НЕТ 4628
12 сентября, на третьем месяце президентства Дональда Трампа Владимир Путин направил одного из своих дипломатов (какого - секрет) в Государственный департамент США, чтобы высказать смелое предложение о Полной нормализации отношений между Соединенными Штатами и Россией по всем основным ветвям власти.

Вот так, говорит давайте полностью восстановим отношения, и забудем что там было. Крым-шмим, Сирия-х@ирия. Забыли и кто помянет. Давайте дружить))) (А там и санкции которые только вам, американцы и вредят, сможете отменить.)

Как думаете, согласятся америкосы? Что там в документе прописано который передали не известно точно, но думаю приблизительно то, что у меня на фото. У меня даже с наглядным графиком - аналитикой.
Документ прорабатывали лучшие специалисты-политики России. Хоть там всего два пункта, они очень емкие.

Новость на украинском.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ШО, так и написали в квитанции:" ПаРаше, за то, что испортила воздух в общественном месте!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ха-ха три раза🙂 Это вам не рашкованов травить кострами листьев и прочего дерьма кому когда вздумается. У нас правда тоже этого хамства хватает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Русофобы, они что не понимают, что жечь мусор. лепить из говна это исконно рузькие традиции, их духовные скрепы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В статье, посвященной немецкому канцлеру Ангеле Меркель, содержится следующая фраза: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки по кличке Путин".
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Приходится рвать когти. Начальство приказало менять точку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
там и само здание после них пол года проветривать нужно
и дело даже не в том, что они там что то жгли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суть времени: в США на презентации Apple рассказывают каким крутым мир делают технологии. А в России спорят, е@ал ли царь балерину 120 лет назад или нет.
https://ibigdan.livejournal.com/20901686.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рекламный ролик для последнего гаджета Apple сняло в украинской столице
12 сентября, американская компания Apple представила свои новинки: смартфоны iPhone 8 и смарт-часы Apple Watch Series 3. Рекламный ролик для последнего гаджета сняли в украинской столице.
Соцсети быстро распознали в видеосюжете колоритные объекты инфраструктуры Киева - Центральный железнодорожный вокзал и станцию метро "Золотые ворота".
видео -- https://youtu.be/PVnEW9wNkug
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проект "Армата" закрыт. Принято решение использовать технику советских времен. Нет денег
В планировании развития Сухопутных войск РФ происходят весьма причудливые метаморфозы. В ближайшие годы из-за финансовых проблем, а также западных санкций ожидать массовых поставок уже разработанных и испытанных новых образцов боевой техники не стоит. Об этом сообщает российское издание "Свободная пресса".
В первую очередь кризис коснулся танков Т-14 "Армата", а также 152-мм самоходных артиллерийских установок дивизионного звена "Коалиция-СВ".

"Остается единственное - пополнение наших бригад и дивизий модернизированными образцами советских бронированных машин, которые десятилетиями ржавели на многочисленных базах хранения вооружений", - пишут авторы публикации "«Армата» гибнет под гусеницами Минфина".
Авторы статьи ссылаются на начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерала Александра Шевченко, который сказал, что до 2020 года принято решение о резком снижении утилизации старых образцов боевой техники, выпущенной еще в советское время.

"Вместо 10 тысяч сильно подержанных образцов бронетанкового вооружения в мартены будет отправлено всего 4 тысячи. А оставшиеся 6 тысяч, стало быть, еще могут нам пригодиться. Для чего и при каких обстоятельствах?" - задают вопрос российские журналисты.
Масс-медиа делает вывод, что в российском Генштабе и Минобороны, наконец, поняли, что с непомерно амбициозными планами Кремля по поставкам в Вооруженные силы РФ передовых танков "Армата" произошел полный облом. Причина проста: денег на их производство в прежних объемах у Министерства финансов РФ нет, и в ближайшие годы не предвидится.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСлужба по контролю качества воздуха направила РФ сообщение о штрафе за дым из-за сжигания бумаг над зданием консульства в Сан-Франциско
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти