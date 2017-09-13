 Служба по контролю качества воздуха направила РФ сообщение о штрафе за дым из-за сжигания бумаг над зданием консульства в Сан-Франциско

Об этом сообщает CBS San Francisco, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы направляем сообщения о правонарушениях за сжигание мусора. Их сотрудники будут на связи с нашими сотрудниками, чтобы рассмотреть обстоятельства и урегулировать нарушения", - заявил пресс-секретарь службы по контролю качества воздуха Ральф Боррманн.
Он также добавил, что россияне, скорее всего, сжигали мусор или какой-то материал, который нельзя было жечь.
"Понятно, что они не сжигали сезонные сухие дрова. Было много черного дыма, многие свидетели это видели, и по густоте и черноте дыма было понятно, что это был какой-то мусор или материал, который нельзя сжигать", - отметил Боррманн.
Он подчеркнул, что пока не установлена сумма штрафа за правонарушения, а сам процесс урегулирования "может длиться от нескольких недель до месяцев".
Напомним, 2 сентября с крыши Генерального консульства России в Сан-Франциско шел густой черный дым. Люди, которые выходили из здания, убеждали пожарных в отсутствии проблем, уверяя, что дипломаты просто растопили камин. Что именно дипломаты сжигали в камине, пока неизвестно, учитывая, что температура в Сан-Франциско в тот день достигла 35 градусов.
В четверг, 31 августа, США ответили на сокращение в России штата американских дипломатов. Вашингтон объявил о требовании закрыть генконсульство России в Сан-Франциско.
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Ну, чтобы у кацапов даже сомнения не возникало, что их откровенно козлят.
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starshinazapasa
September 8th, 14:54
Здравствуйте, Аркадий Аркадьевич. Разрешите представиться. Я - американский литературовед и преподаватель русской литературы и культуры в университете Wake Forest. Мы с Вами лично познакомились лет 10 назад, когда Вы были у нас в гостях в Чепэл-Хилле - я тогда училась там в аспирантуре. В данный момент я пишу книгу про русскую литературу о чеченских войнах и посвящаю главу Вашей книге. Мне бы очень хотелось задать Вам пару вопросов про книгу и про Ваши взгляды на современные события. Хочу также добавить, что мы со студентами часто читаем Вашу книгу и каждый раз она производит сильное впечатление. Иногда студенты в восторге, иногда в ужасе и слезах, но все согласны, что это мощное произведение.
Странные у меня ощущения от таких писем... Вот, приезжаешь куда-то, читаешь студентам лекции, потом они вырастают, становятся преподавателями, но то, что ты в них заложил - пытался заложить - прижилось, дало всходы и теперь это твое знание люди передают другим людям дальше. И все это живет своей жизнью.
Вот почему каким-то американцам на другом конце света - которые и знать-то не знают, где эта Чечня и никогда в жизни там не побывают - это важно, важны все эти жизни и смерти, эти преступления, а твоей стране как было насрать на эту войну, на эти человеческие жизни, так и насрать до сих пор?
А все-таки не зря мы с вами работаем, братцы. Все-таки наши ростки всходят. Это - ровно то, зачем я пишу все эти свои рассказики.
А хотя бы я и хвастаюсь. Зато от чистого сердца.
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Ведь не сразу
Чечня, спаленная спецназом,
Рамзану отдана!
Потери были боевые
И, говорят, еще какие!
Недолго ж помнит вся Россия
Что за беда - война...
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Угадайте, в какой стране процветает алкоголизм?
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1. Оставить три первых слова.
2. В третьем слове первую букву заменить на букву "ж"
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09 сентября 2017, 14:45
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ніхто в Раді безпеки ООН не підтримав російської формули миротворчої місії ООН на Донбасі. Міністр зробив цю заяву на тлі подачі українською делегацією власної резолюції про миротворців. Між іншим, це не перший такий український проект. Україна направляла пропозиції щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі ще в минулому році, але в Раді безпеки їх не стали розглядати - проти виступала Москва. Не сумніваюся, що так буде і цього разу. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже заявив, що українські пропозиції щодо розміщення миротворців суперечать Мінським угодами. Адже ці угоди ніяких миротворців ООН не передбачають, пише Віталій Портніков для "Радіо свобода".
Може виникнути питання - як виходить, що українські пропозиції суперечать, а російські - ні? Ну, у Лаврова проста відповідь. Російська позиція повністю відповідає Мінським угодами, а українська - суперечить. Тому що в Мінських угодах вказується, що контроль над кордоном передається Україні тільки після виконання цілої низки політичних домовленостей. А Росія пропонує розмістити миротворців ООН тільки на лінії розмежування. І тільки для допомоги спостерігачам місії ОБСЄ. Тому це взагалі ніякі не миротворці ООН.
Все це - демагогія чистої води. Миротворці ООН - це миротворці ООН, де б не розміщувалися їхні сили, і як би це не називалося. Будь-яке збройне формування, яке скеровується за рішенням Ради безпеки ООН - це миротворчі сили ООН. Про ці сили немає згадки в Мінських угодах. Але в цьому документі немає заборони на розміщення таких сил - якщо на те буде добра воля сторін. І в цьому документі нічого не говориться про патрулювання кордону між Росією і Україною саме міжнародними силами. Контроль миротворців ООН над ділянкою російсько-українського кордону, який сьогодні перебуває під фактичним контролем Росії - це не контроль України. Це була б демонстрація Росією того, що вона не претендує на цю територію сусідньої країни. Демонстрація не на словах, а в реальних справах. А розміщення миротворців виключно на лінії розмежування - це фактичне перенесення російського кордону на цю лінію. Бо ж на окупованій території Росія отримує право робити те, що їй заманеться - за міжнародного схвалення. І в Москві прекрасно розуміють, що цього права Росії ніхто не надасть.
Тому ініціатива Путіна була направлена в першу чергу на недопущення навіть можливості серйозного обговорення української пропозиції про миротворців. Якщо зробити правильний висновок із останніх заяв російських можновладців, ніяких миротворчих сил ООН на Донбасі не буде. Що й потрібно було довести.
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Типа : вы нам тут даже воздух зарязняете своим присутствием !!! 😎
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развели тут русофобию, понимаешь!
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Можно сказать центральная скреППа !
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12 сентября, на третьем месяце президентства Дональда Трампа Владимир Путин направил одного из своих дипломатов (какого - секрет) в Государственный департамент США, чтобы высказать смелое предложение о Полной нормализации отношений между Соединенными Штатами и Россией по всем основным ветвям власти.
Вот так, говорит давайте полностью восстановим отношения, и забудем что там было. Крым-шмим, Сирия-х@ирия. Забыли и кто помянет. Давайте дружить))) (А там и санкции которые только вам, американцы и вредят, сможете отменить.)
Как думаете, согласятся америкосы? Что там в документе прописано который передали не известно точно, но думаю приблизительно то, что у меня на фото. У меня даже с наглядным графиком - аналитикой.
Документ прорабатывали лучшие специалисты-политики России. Хоть там всего два пункта, они очень емкие.
Новость на украинском.
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и дело даже не в том, что они там что то жгли.
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https://ibigdan.livejournal.com/20901686.html
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12 сентября, американская компания Apple представила свои новинки: смартфоны iPhone 8 и смарт-часы Apple Watch Series 3. Рекламный ролик для последнего гаджета сняли в украинской столице.
Соцсети быстро распознали в видеосюжете колоритные объекты инфраструктуры Киева - Центральный железнодорожный вокзал и станцию метро "Золотые ворота".
видео -- https://youtu.be/PVnEW9wNkug
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В планировании развития Сухопутных войск РФ происходят весьма причудливые метаморфозы. В ближайшие годы из-за финансовых проблем, а также западных санкций ожидать массовых поставок уже разработанных и испытанных новых образцов боевой техники не стоит. Об этом сообщает российское издание "Свободная пресса".
В первую очередь кризис коснулся танков Т-14 "Армата", а также 152-мм самоходных артиллерийских установок дивизионного звена "Коалиция-СВ".
"Остается единственное - пополнение наших бригад и дивизий модернизированными образцами советских бронированных машин, которые десятилетиями ржавели на многочисленных базах хранения вооружений", - пишут авторы публикации "«Армата» гибнет под гусеницами Минфина".
Авторы статьи ссылаются на начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерала Александра Шевченко, который сказал, что до 2020 года принято решение о резком снижении утилизации старых образцов боевой техники, выпущенной еще в советское время.
"Вместо 10 тысяч сильно подержанных образцов бронетанкового вооружения в мартены будет отправлено всего 4 тысячи. А оставшиеся 6 тысяч, стало быть, еще могут нам пригодиться. Для чего и при каких обстоятельствах?" - задают вопрос российские журналисты.
Масс-медиа делает вывод, что в российском Генштабе и Минобороны, наконец, поняли, что с непомерно амбициозными планами Кремля по поставкам в Вооруженные силы РФ передовых танков "Армата" произошел полный облом. Причина проста: денег на их производство в прежних объемах у Министерства финансов РФ нет, и в ближайшие годы не предвидится.
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