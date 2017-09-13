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 Политика Украины
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Все про:МИД (4280) образование (1624) язык (3513) Пристайко (60)

 МИД обсудит новый закон об образовании с послами 15 октября, - Пристайко

пристайко

В пятницу, 15 сентября, планируется встреча с послами Европейского Союза в Украине для разъяснения им деталей нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.

Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал перед заседанием правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы в пятницу встречаемся со всеми заинтересованными странами в 12:00 в МИД", - сказал Пристайко, добавив, что планируется в рамках встречи разъяснить, о чем говорится в принятой реформе образования.

Он уточнил, что на встрече в МИД будет более 5 послов, и МИД Украины получил ноты от Венгрии, Румынии, а также Польши, добавив, что послов Украины в Венгрии и Румынии вызвали для дачи объяснений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД РФ возмущены "украинизацией образования": Принятый закон ущемляет интересы миллионов русскоязычных жителей Украины

Дипломат также подчеркнул, что некоторые страны считают, что Украина должна обеспечить обучение на иностранных языках.

"То, что мы взяли на себя обязательства - в целом, это обучение языкам, то есть мы готовы предоставить возможность всем людям учить язык как таковой. Это не значит, что до конца мы должны обучать на этом конкретном языке, условно, географии, математике, физике", - уточнил Пристайко.

Читайте: Гройсман поручил Гриневич и Климкину проконсультировать послов ЕС о нормах закона об образовании: "Думаю, вопрос будет урегулирован"

Напомним, что официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах.

Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Также читайте: Норма о языке обучения в законе "Об образовании" соответствует Конституции и Европейской языковой хартии, - Минобразования


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Та гоните нахер этих венгров ... Запарили уже эти выблядки ...
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обязательно фарион возьмите с собой - она сразу объяснит политику партии в хлебном вопросе!
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Да,жаль что ее там нет там,серъезно.Какая еще страна в мире советуется с иностранными послами в сфере образования своих граждан.Может Венгрия с Румынией?
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Объясните послам, особенно всяким "йоббикам", что не их дело на каком языке в Украине будут получать образование.
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МИД обсудит новый закон об образовании с послами 15 октября, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2976Volodymyr Ogrysko‏ @Ogrysko 23 ч23 часа назад
Зазвичай спочатку роз*яснюють, а вже потім роблять. Так уникають непорозумінь. Але так у них..
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Венграм ли ещё возмущаться? Они обладают такими возможностями применять свой язык в повседневной жизни, как никакое другое нацменьшинство в Украине. Некоторые экземпляры в Закарпатье не знают и слова по-украински и в магазинах с продавцами надо общаться с определёнными знаниями венгерского иначе- полный игнор! КАК И С РУССКИМ ЯЗЫКОМ! Проблема явно надуманная, но имеющая цель разобщения общества. И в данном случае без рашистского следа не обошлось!
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А может их всех нах. послать? Или мы должны булки раздвинуть перед ними? Пускай расскажут сколько у них украинских школ где учатся на украинском языке.
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Подняли крик те страны, которые очень хотят развала и уничтожения Украины!
Уже десятилетиями, по тихому и незаконно, выдавали паспорта своих стран гражданам Украины! А Путин открыто вел с ними переговоры о разделе Украины!
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Якби влада яка протягом 26 років знищує Україну та українців дбала про своїх громадян ніхто би ці поспарта не брав. Так, що все претензії до п'яти виродков президентів, та особливо до кучерявої брехливої свині, яка зараз бреше щодня.
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Ніби українською пишешь комуняка херова, а кацапським гидотним духом від тебе так і пре. 26 років нашої незалежності вже СТАЛОСЯ! І не тобі свинопесу - рашистському про це судити. Ми маємо те що маємо, але з кожним роком наше суспільство стає міцнішим
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До себе принюхайся муділо, свинопасів рашісткіх в колі своєї родини шукай, а зараз пішов нахрен.
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Ну не соромся Гюльчатай, ти же комуняка замаскована під патріота? Інакше як можна писати про 26 років безладу в Україні, ніби ти остання рашистська свиня?
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Тобі вже була дана відповідь, напрямок свого рух побачив ?, так стрибай в цьому напрямку без зупинок.
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Ой, боюсь Влад, що наш Гарант так і не підпише Закон "Про освіту"!
У нього є досвід підписання і опублікування Законів на другий день після прийняття!
Він як чекав тиску на нього з ЕС!!!

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Це мають робити справжні експерти - патріоти України. На жаль, не читав цього закону детально. Але треба нашу позицію доводити офіційно, що і робиться. Бо інакше про це розкажуть греми філіпси, або іспанські комуняки-журналісти, куплені мацквою. Це і є те що зветься антіпропагандою
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Слушна думка. Бо на Заході не розуміють, або не хочуть розуміти, для чого це потрібно
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Пусть смело отказывают им.В странах-=требователях этнических украинцев не балуют.Ни украинских школ,ни телепрограмм.А тут-пошли они нафиг тоже.
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потому что я из тех русскоязычных украинцев,которых наплодил "совок".Очень хочу,чтобы мы оказались последним поколением,неважно владеющим украинской грамматикой.
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Я тоже вырос в совке и совершенно свободно говорю и пищу на русском и латышском.Может ты был посто двоечник и занятия пропускал?
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Уважаемые форумчане Цензора! Я бывший главный специалист наблюдательного совета по вопросам национальной безопасности в информационной сфере. Предупреждаю, существует аналитический центр по накоплению баз данных активистов и лидеров мнений в медиапространстве. Вас пишут, фильтруют, сортируют и проверяют.
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Ну та що? Нехай собі в дупу засунуть свою базу даних , або в дупу авакова, порошенко, гройсмана та інших злодіїв пришедших до влади.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД обсудит новый закон об образовании с послами 15 октября, - Пристайко
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