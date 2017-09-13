 МИД обсудит новый закон об образовании с послами 15 октября, - Пристайко

Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал перед заседанием правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы в пятницу встречаемся со всеми заинтересованными странами в 12:00 в МИД", - сказал Пристайко, добавив, что планируется в рамках встречи разъяснить, о чем говорится в принятой реформе образования.
Он уточнил, что на встрече в МИД будет более 5 послов, и МИД Украины получил ноты от Венгрии, Румынии, а также Польши, добавив, что послов Украины в Венгрии и Румынии вызвали для дачи объяснений.
Дипломат также подчеркнул, что некоторые страны считают, что Украина должна обеспечить обучение на иностранных языках.
"То, что мы взяли на себя обязательства - в целом, это обучение языкам, то есть мы готовы предоставить возможность всем людям учить язык как таковой. Это не значит, что до конца мы должны обучать на этом конкретном языке, условно, географии, математике, физике", - уточнил Пристайко.
Напомним, что официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах.
Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
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Зазвичай спочатку роз*яснюють, а вже потім роблять. Так уникають непорозумінь. Але так у них..
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Уже десятилетиями, по тихому и незаконно, выдавали паспорта своих стран гражданам Украины! А Путин открыто вел с ними переговоры о разделе Украины!
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У нього є досвід підписання і опублікування Законів на другий день після прийняття!
Він як чекав тиску на нього з ЕС!!!
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