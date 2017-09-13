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 Экономика, За рубежом
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Все про:евро (415) Еврокомиссия (721) Евросоюз (12145) Юнкер (133)

 Юнкер предложил ввести евро во всех странах Евросоюза

юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предложил ввести единую валюту на всей территории Европейского Союза и заявил о необходимости преобразований административных структур ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, выступая в вреду, 13 сентября, в Европарламенте с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, Юнкер заявил, что считает целесообразным переход на евро всех без исключения стран ЕС.

К еврозоне, по его мнению, должны присоединиться и восточноевропейские члены Евросоюза, среди которых - страны с нестабильной экономикой, такие как Болгария и Румыния, а также критично относящиеся к политике европейского единства Польша и Венгрия. Юнкер предложил выделить в бюджете ЕС отдельную статью расходов для расширения еврозоны. Эти средства, согласно его концепции, должны укрепить экономику нестабильных государств ЕС и облегчить им переход на единую европейскую валюту. В настоящее время в зону евро входят 19 из 28 стран Евросоюза.

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Кроме того, председатель Еврокомиссии призвал к более тесному сотрудничеству внутри Европейского Союза. По его мнению, необходимо разработать стратегию, которая обеспечит конкурентоспособность европейской промышленности. Следует также создать новую структуру, которая будет следить за соблюдением единых стандартов на рынках труда стран ЕС. Юнкер призвал к укреплению торговых отношений с партнерами ЕС и заявил, что до 2019 года Евросоюз намерен заключить торговые соглашения с Австралией и Новой Зеландией.

Вместе с тем Жан-Клод Юнкер не поддерживает радикальные общеевропейские реформы, предлагаемые президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В отличие от Макрона, выступившего с инициативой создания должности министра финансов Евросоюза с собственным многомиллиардным бюджетом, глава Еврокомиссии не видит необходимости в расширении европейских административных структур и изменении европейских договоров.

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В качестве компромисса Юнкер рассматривает вариант, при котором обязанности "европейского министра финансов" будет исполнять еврокомиссар по экономическим вопросам, одновременно являющийся главой еврогруппы. В его задачи будет входить также полное координирование всех инструментов финансирования ЕС.

Говоря о необходимости модернизации административных структур ЕС, Юнкер предложил учредить должность президента Евросоюза, а должность председателя Еврокомиссии совместить с постом главы Евросоюза. По его словам, эти меры повысят эффективность Евросоюза и сделает более прозрачным чиновничий аппарат ЕС. Юнкер, чьи полномочия главы Еврокомиссии заканчиваются в 2019 году, отдельно подчеркнул, что не претендует на новый пост.

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Пора и Украине присоединиться к ЕС в этом - а то проклятые фальшивомонетчики столько резаной бумаги в оборот пустили...
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Еврозона дает право стране самостоятельно осуществлять эмиссию по согласованию с руководством ЕС. Кто нашему НБУ такое доверит?
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Як там казали європейці: ласкаво просимо років через 20-25.
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можна і за 5 років....тільки по сценарію лукашенка:
«Когда Лукашенко спросили: Сколько лет нужно ему, чтобы поставить Украину на ноги??? - Каких лет??!! Три дня, - ответил он. В первый день расстреляю всех депутатов рады, а через день всех тех, кто пришёл к ним на похороны…Все…»
після цього навести лад.....
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нам бы их проблемы.
ПыС. а вообще, насколько помню, совсем недавно этот дружбан порошенко как-то херово высказывался о перспективах Украины в ЕС. херли нам этого мудака тогда слушать...
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Дуже спірна пропозиція, ті ж болгари тримають курс без значних відхіленнь вже десятки років .
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поляки стараются не входить в еврозону
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не то что кто-то умнее, просто они реально понимают разницу в развитии экономик. Евро в Польше фактически в свободном обороте. Тогда дозреют - войдут.
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Дело не только в развитии экономик. Имеет значение достаточно многого факторов. Для Италии, например, переход на евро имеет плачевные последствия.
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Ну по моим сведениям Италия это пережила. У меня кума туда переехала как раз, когда Италия входила в еврозону.
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Скорее ЕС превратится в халифат,а поляки ислам примут, чем эту евру в Польше введут, тьфу,тьфу,тьфу!, есть ещё мудрые люди при власти в некоторых странах ЕС.
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Він напевно думає що на єврах наші гойдалки не працюватимуть... Дайте Юлі волю - вона вам зробить з того євро гандураський долар та ще й проконвертує його 5 разів у лугандолар.
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скорее всего Восточно-Европейцы пошлют этого прохвоста куда подальше с таким предложением...
и правильно сделают
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предложил ввести евро во всех странах Евросоюза....и в ассоциированных тоже вводите.
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