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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:железная дорога (1071) Кабмин (10557) рост (86) тарифы (1496) Гройсман (3396)

 Кабмин решил не поднимать цены на пассажирские ж/д перевозки

поезд

Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение не повышать тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге, в то время как стоимость грузовых - вырастет на 22%.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Кабмин принял решение, что поднимать тарифы на пассажирские перевозки по ж/д не будут", - говорится в сообщении.

Также был согласован соответствующий финансовый план.

При этом тарифы на грузовые перевозки намерены поднять на 22%.

"Сегодня надо инвестировать в обновление подвижного состава. Мы должны ломать коррупционные схемы", - заявил Премьер Владимир Гройсман и добавил, что данный шаг приведет к повышению качества услуг УЗ.

Премьер высказался в поддержку поднятия тарифа на грузовые перевозки.

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Кабмин должен быть арестован и по приговору революционного трибунала расстрелян в полном составе ...
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Кабмін має підняти в чотири рази ціни на вантажні перевезення, бо ціна на вантажні перевезення в доларах зраза втричі нижча ніж була в Україні в 2013 році і уряд планує подальше здешевлення гривні до рівня 29грн за долар! Тому вже потрібно піднімати ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці в чотири рази!
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Можно и наоборот. Расстрелян, а потом арестован. Как там у шоколадных? Подчиняйся, а потом обжалуй
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ой, этот всемогущий кабмин!
от шалун!
хочу - поднимаю (цены), а не хочу - хохочу!!!
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"... маразм престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі..."
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А как же риночниє отношенія как во всьом мірє(ну чтоб нє било коруцпціі)? Чи то тільки на ціни на газ для людей розповсюджується?
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а у нас жд не является коммерческой организацией?
как кабмин скажет, так и будет?
а нафига тогда на поляка гнали, что он ничего не делает, если даже стоимость устанавливает кабмин?
это какой-то абсурд.
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транзитный потенциал утрачен ...перевозки грузов упали в разы и ... о чудо ! какое грамотное решение поднять отрасль за счёт роста тарифов ...дорог и так нет , так автоперевозчики убъют их окончательно ...
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Ну если у нас любая проводница может задержать любой поезд, из за того что ей не нравится кто то из пассажиров, то решение в общем правильное.
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В этом году уже поднимали цены проезда в купейных вагонах.Сколько можно поднимать цены,сервис от этого не становится лучше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин решил не поднимать цены на пассажирские ж/д перевозки
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