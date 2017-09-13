 Кабмин решил не поднимать цены на пассажирские ж/д перевозки

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Кабмин принял решение, что поднимать тарифы на пассажирские перевозки по ж/д не будут", - говорится в сообщении.
Также был согласован соответствующий финансовый план.
При этом тарифы на грузовые перевозки намерены поднять на 22%.
"Сегодня надо инвестировать в обновление подвижного состава. Мы должны ломать коррупционные схемы", - заявил Премьер Владимир Гройсман и добавил, что данный шаг приведет к повышению качества услуг УЗ.
Премьер высказался в поддержку поднятия тарифа на грузовые перевозки.
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от шалун!
хочу - поднимаю (цены), а не хочу - хохочу!!!
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престіжкрєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі..."
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как кабмин скажет, так и будет?
а нафига тогда на поляка гнали, что он ничего не делает, если даже стоимость устанавливает кабмин?
это какой-то абсурд.
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