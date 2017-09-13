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 Прорыв границы в пункте пропуска "Шегини": 10 пограничников получили травмы, - Госпогранслужба

госпогранслужба

10 сентября в пункте пропуска "Шегини" пограничники, которые обеспечивали режим в пункте пропуска, в результате спланированной агрессии получили травмы различной степени тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"По завершении "мирной акции" десять сотрудников пограничного ведомства обратились с жалобами на ухудшение здоровья в Военно-медицинский центр Госпогранслужбы во Львове.

Учитывая приказ о безусловном неприменении оружия и спецсредств военнослужащие стали живым щитом на пути у провокаторов, которые поступали незаконно. Поэтому пограничники получили повреждения мягких тканей, опорно-двигательного аппарата, травмы плечевого пояса, еще у одного травмирована голова", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас все пострадавшие пограничники находятся в медицинском учреждении Госпогранслужбы. По прогнозам медиков на реабилитацию и восстановление здоровья им понадобится около 10 дней.

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В ведомстве также добавили, что 10 сентября в пункте пропуска "Шегини" за порядком и соблюдением режима следили рядовые пограничники и в отношении них группа агрессивно настроенных лиц устроила драку и применяла силу.

"Мобильные резервы до событий в "Шегини" Госпогранслужба не привлекала, ведь они в первую очередь защищают границу на Востоке Украины от российской агрессии, а с недавних пор усиливают северный участок, где будут проходить совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017". В то же время граница с ЕС - это не место для силового противостояния. Организаторы мероприятий анонсировали исключительно "мирную акцию" и использование военнослужащих с оружием на "мирном границе" несло бы негативную общественную оценку", - отметили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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Вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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А что там с эмалью зубов? В рашке за причинение ущерба эмали зубов сажают.
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Уважаемые форумчане Цензора! Я бывший главный специалист наблюдательного совета по вопросам национальной безопасности в информационной сфере. Предупреждаю, существует аналитический центр по накоплению баз данных активистов и лидеров мнений в медиапространстве. Вас пишут, фильтруют, сортируют и проверяют.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрорыв границы в пункте пропуска "Шегини": 10 пограничников получили травмы, - Госпогранслужба
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