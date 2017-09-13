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Все про:бюджет (4350) налоговая милиция (1605) растрата (124) ГФС (3220)

 Налоговики разоблачили руководителей госпредприятия из Донецкой области, растративших почти 35 млн грн

гфс

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц государственного газораспределительного предприятия, которые растратили почти 35 миллионов гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что должностные лица госпредприятия, зарегистрированного в Донецкой области и занимающегося распределением газа через локальные трубопроводы, провели тендерные закупки по приобретению природного газа и юридических услуг. Победителями тендеров были признаны ряд фиктивных компаний. В результате проведения с ними бестоварных финансово - хозяйственных операций, злоупотребляя своим служебным положением, должностные лица госпредприятия растратили 34,9 миллиона гривен.

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В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
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- Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело.- продолжил Бендер. - Дело в том, что сейчас нет богатых людей, И в этом ужас моего положения.(c)
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А волонтёры и дальше будут собирать крохи у нищего народа на нужды Армии... А не обязать ли Законом этих ворюг всех мастей перечислять 50% от украденного на техническое оснащение воюющего войска, а остальные 50%- на поддержку семей погибших и получивших инвалидность бойцов? И так до окончания войны. Ведь то, что якобы конфискуется государством, обезличивается, растворяется ГДЕ-ТО и забывается, как и имена фигурантов. Где они сейчас? Осуждён ли кто? Или дружно греют бока на экзотических островах?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики разоблачили руководителей госпредприятия из Донецкой области, растративших почти 35 млн грн
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