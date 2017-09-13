 Налоговики разоблачили руководителей госпредприятия из Донецкой области, растративших почти 35 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Установлено, что должностные лица госпредприятия, зарегистрированного в Донецкой области и занимающегося распределением газа через локальные трубопроводы, провели тендерные закупки по приобретению природного газа и юридических услуг. Победителями тендеров были признаны ряд фиктивных компаний. В результате проведения с ними бестоварных финансово - хозяйственных операций, злоупотребляя своим служебным положением, должностные лица госпредприятия растратили 34,9 миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
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