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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (421) Донбасс (16046) Евросоюз (12145) Мингарелли (102)

 ЕС ожидает больше информации от Украины и РФ о предложениях по миротворцам на Донбассе, - Мингарелли

мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявляет, что в Евросоюзе хотят получить больше информации о предложениях Украины и России о размещении миротворцев ООН на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы ожидаем больше информации по этому поводу. Мы считаем, что каждый шаг, который позволит выполнить Минские соглашения, - это шаг в правильном направлении", - заявил Мингарелли. По словам дипломата, в вопросе размещения миротворцев необходимо получить больше информации от сторон об их предложениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман выступает за внесение на рассмотрение Генассамблеи ООН вопроса о миротворцах на Донбассе

На уточняющий вопрос, где именно должны быть размещены миротворцы - вдоль линии соприкосновения или на всем Донбассе, включительно с границей, Мингарелли ответил: "Это не зависит от нас, чтобы обсуждать это сейчас".

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Смотрите также: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
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А информация такова,Порошенко сливает Донбасс делая из него второе Приднестровье ,вот и вся суть происходящего и тем самым он поможет россии с снятием санкций ...
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Побоююсь, що нам втюхають кацапських миротворців.. Ото буде здобуток.... Якось не по собі..
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да, этот вопрос явно с подоплекой. Хотя писали, что ботокс уступил Фрау и согласился на оккупированную часть.
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Миротворців на кордон з кацапщиною, а їхтамнетів за паребрік. Шо ще не ясно?
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Савка (внєзапно). Чурка йобаний, блядь, чєрез мінуту віжу борщ на столє, кругом всьо блєстіт-свєркаєт! Шо не ясно, бля?
Хабібулін бистро зникає, несучи з собою орла.
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Главная информация от Украины - россия - агрессор и точка.
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до чего довёл страну этот фигляр ПП ...за нас разруливают ситуацию третьи страны , перемога перемог
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Миротворцы - это военные базы РФ на территории Донбасса, этого Путин и добивается...
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Россия за неделю заведет (пока не зайдут "миротворцы") тысячи танков и ракет. Потом скажет - патрулируйте на здоровье! Главное, что они будут защищать Захарченка и Плотницкого от Украины! И санкции, санкции - СНИМАЮТСЯ!!! И о Крыме уже молчат в ЕС!!!
У Путина джекпот!!
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Миротворцы это не только охрана ОБСЕ. А временная полиция!!! на бывшей оккупированной территории. ВСЕ!!! абсолютно все вооруженные подразделения должны быть выведены за пределы этой территории. А сам ОБСЕ должна получить абсолютный доступ к границе.
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Я не исключаю, что Захарченко и Плотницкий тоже выдадут всем российским наемникам голубые каски!
А кто им запретит?!

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Мингарелли, дорогой, не надо от рф, не надо!

что они могут предложить? их же там не стояло?
(ихтамнеты, отпускники, добровольцы и онижедети...)
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Главная цель - снятие санкций с России и проведение выборов! Меркель уже озвучила!
А почему не на месяц или неделю вводят миротворцев?!!
И за это время успеет Россия провести все выборы и легализирует Лугандонию!
Все понимают для чего России миротворцы! А российские войска останутся и выборы пройдут под автоматами, как и в Крыму!
Результат - санкции с России снимаются и легализируются российские наемники на Донбассе!
НЕОБХОДИМОТОЛЬКО ПРИЗНАНИЕ ОККУПИРОВАННЫМИ РОССИЕЙ ЧАСТИ ДОНБАССА И КРЫМА, и главное - без военных положений!

Все остальное - это тайный договорняк Вовы и Пети по выгораживанию России!

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Да просто всё: "Сев. поток" на ремонте каком-то; ГТС Украины - единственный путь в Европу.
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больше транзита больше $ заработает Украина
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За девять месяцев 2017 г. "Уктрансгаз" транспортировал в европейские страны 61,95 млрд кубометров газа, что на 23,4% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Это максимальный показатель транзита с 2011 г., сообщили в пресс-службе "Укртрансгаза".
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А какого .... нужно предложение от раши-параши, ведь путлер заявил, что ихтамнет.

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Они как незаконные члены Радбеза ООН предлагают!
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По моему мнению существует опасность, что гейроппа из-за наших коррупционеров -воров киданет Украину на съедение путлеру.

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Европа не может никого "кинуть", т.к. у Украины уже есть армия.
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Отже значить Мордор не окупант, і це не ординсько-українська війна. Це шахтарі з шахт дістали зброю , танки з градами , які були там з часів неоліту.
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Украина и РФ высказали свои позиции по формату миротворцев ООН.Эти предложения были высказаны в самрм ООН. Будет принята либо российское предложение,либо украинское.Что ещё нужно ЕС?...ЕС хочет принудить Украину принять российский вариант до решения ООН?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС ожидает больше информации от Украины и РФ о предложениях по миротворцам на Донбассе, - Мингарелли
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