 ЕС ожидает больше информации от Украины и РФ о предложениях по миротворцам на Донбассе, - Мингарелли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы ожидаем больше информации по этому поводу. Мы считаем, что каждый шаг, который позволит выполнить Минские соглашения, - это шаг в правильном направлении", - заявил Мингарелли. По словам дипломата, в вопросе размещения миротворцев необходимо получить больше информации от сторон об их предложениях.
На уточняющий вопрос, где именно должны быть размещены миротворцы - вдоль линии соприкосновения или на всем Донбассе, включительно с границей, Мингарелли ответил: "Это не зависит от нас, чтобы обсуждать это сейчас".
846 27
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Снайперше "ДНР" из Донецка грозит до 15 лет тюрьмы, - прокуратура(12)
За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения. Враг 27 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб(4)
Меркель заставила Путина принять "хорватский сценарий" на Донбассе, - журналист(208)
Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ, - Меркель(287)
США и ЕС хотят скорейшего устранения Порошенко(0)
Гройсман выступает за внесение на рассмотрение Генассамблеи ООН вопроса о миротворцах на Донбассе(27)
Делегация французских сенаторов впервые посетит Донбасс, - Ирина Геращенко. ФОТО(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хабібулін бистро зникає, несучи з собою орла.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У Путина джекпот!!
Ответить
Ответить
А кто им запретит?!
Ответить
что они могут предложить? их же там не стояло?
(ихтамнеты, отпускники, добровольцы и онижедети...)
Ответить
А почему не на месяц или неделю вводят миротворцев?!!
И за это время успеет Россия провести все выборы и легализирует Лугандонию!
Все понимают для чего России миротворцы! А российские войска останутся и выборы пройдут под автоматами, как и в Крыму!
Результат - санкции с России снимаются и легализируются российские наемники на Донбассе!
НЕОБХОДИМОТОЛЬКО ПРИЗНАНИЕ ОККУПИРОВАННЫМИ РОССИЕЙ ЧАСТИ ДОНБАССА И КРЫМА, и главное - без военных положений!
Все остальное - это тайный договорняк Вовы и Пети по выгораживанию России!
Ответить
Ответить
13 год
01 хв
52 сек
НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ рОСІЇ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить