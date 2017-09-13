 Минюст презентовал реформу пенитенциарной службы: пробация осужденных, улучшение питания и рост зарплат для сотрудников

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 13 сентября, на заседании Кабинета Министров Украины первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова презентовала реформу пенитенциарной службы в стране.
По ее словам, реформа направлена на улучшение условий содержания заключенных, а также реинтеграцию их после освобождения.
"Нормы питания, которые не менялись со времен СССР, теперь приведены в соответствие с европейскими", - сказала она.
Также планируется провести оптимизацию пенитенциарной системы, которая позволит экономить более 70 млн бюджетных гривен.
Кроме того, реформа коснется программ пробации, которая сокращает рецидивы преступлений как для несовершеннолетних, так и для взрослых осужденных.
Медобслужвание заключенных, согласно реформе, будет осуществляться под ведением Минздрава. Ранее его осуществлял Минюст.
Также известно, что реформа предполагает повышение оплаты труда для сотрудников пенитенциарной службы.
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что такое "пробация" ?
(пошлых и очень пошлых - прошу не беспокоиться!)
серьезно - что такое - " пробация, которая сокращает рецидивы преступлений как для несовершеннолетних, так и для взрослых осужденных"??
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доходчиво!
про двери - то на любителя...
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ну, не все ж профессора из ростова!
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У нас уже все проблемы решены, все пенсионеры сыты, что нужно зекам питание улучшать? Вы думаете если насильнику в тюрме давать не перловку, а перловку с котлетой. он станет добрее?
А тюремные администрации, это вообще отдельная тема, там бабла левого сколько, что охренеть можно.
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Лучше будут работать, лучше будут питаться.
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