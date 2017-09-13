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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (1444) Минюст (1224) реформы (2819) пенитенциарная служба (167)

 Минюст презентовал реформу пенитенциарной службы: пробация осужденных, улучшение питания и рост зарплат для сотрудников

минюст севостьянова

Первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова презентовала реформу.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 13 сентября, на заседании Кабинета Министров Украины первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова презентовала реформу пенитенциарной службы в стране.

По ее словам, реформа направлена на улучшение условий содержания заключенных, а также реинтеграцию их после освобождения.

"Нормы питания, которые не менялись со времен СССР, теперь приведены в соответствие с европейскими", - сказала она.

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Также планируется провести оптимизацию пенитенциарной системы, которая позволит экономить более 70 млн бюджетных гривен.

Кроме того, реформа коснется программ пробации, которая сокращает рецидивы преступлений как для несовершеннолетних, так и для взрослых осужденных.

Медобслужвание заключенных, согласно реформе, будет осуществляться под ведением Минздрава. Ранее его осуществлял Минюст.

Также известно, что реформа предполагает повышение оплаты труда для сотрудников пенитенциарной службы.
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Очередные сказки от обнаглевшего в конец соевого ворья!!!
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ну почему, готовят для себя любимых, все может случиться...
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Добре, що міняют цей спадок від "совєцького" ГУЛАГУ.
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- Не делайте из еды культа. После этого он съел огурец сам. (с)
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если проанализировать отчеты правоохранителей, то одним из лидеров по количеству задержанных сотрудников-коррупционеров станет Министерство юстиции , именно его сотрудники чаще других попадают в криминальные хроники о спецоперациях по задержанию взяточников ...реформы от асов-коррупционеров
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простите! не в теме!
что такое "пробация" ?
(пошлых и очень пошлых - прошу не беспокоиться!)
серьезно - что такое - " пробация, которая сокращает рецидивы преступлений как для несовершеннолетних, так и для взрослых осужденных"??
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Эксперимент, акция, условия которой могут изменяться в ходе проведения. В данном случае, вопрос "как изменения условий содержания заключенных скажется на их желании попасть туда еще раз"... Можно еще двери покрасить, допустим в розовый...
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от почему бы в статье не написать доходчиво и простым языком...
ну, не все ж профессора из ростова!
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Э... Как в анекдоте- " а потрындеть"? Хотя, в принципе, чересчур доходчивая и разжеванная инфа моментально забывается... Психология- Без труда, стало быть дешевка...
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Это значит не идут в отчет, а именно преступление совершили, но не судили. Другими словами, никакого снижения преступлений нет. Но об этом говорить и показывать по отчетам никто не будет, тем более чудо реформаторы.
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Мне кажется или мы идем строго по стопам рашки, все самое лучше силовому блоку (менты, прокуроры, тюрмы - это теже менты), все остальные по остаточному принципу.
У нас уже все проблемы решены, все пенсионеры сыты, что нужно зекам питание улучшать? Вы думаете если насильнику в тюрме давать не перловку, а перловку с котлетой. он станет добрее?
А тюремные администрации, это вообще отдельная тема, там бабла левого сколько, что охренеть можно.
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предсказуемо... основная суть реформы-рост зарплат...
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а если пенсионеры начнут проситься на улучшенное питание в заведения минюста ?
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Зэки должны зарабатывать себе на еду сами.
Лучше будут работать, лучше будут питаться.
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А я за то, чтобы т.н. "пробацию" и т.д., делали за счет самих заключенных. Тоесть дать им работу на зоне, и время в работе быстрее идет, херня в голову не лезет, и толк обществу. А отрицаловам и всяким рецидивистам, давать баланду, и корм для скота,раз работать не хотят.
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вот как раз реформу с сотрудников и нужно начинать.Самое первое-проверить,куда и на кого идёт труд заключённых и по этой графе сразу перевести первых руководителей тюрем и "зон" из "афицэры" в "зэки".Второе,проверить "двойное дно" каждой тюрьмы,где сидящие крупноденежные арестанты,реально где-то на природе кушают шашлыки и появляются в тюрьме только при проверках или их камеры превосходят комфортом жильё воровитого начальника ЖЭКа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст презентовал реформу пенитенциарной службы: пробация осужденных, улучшение питания и рост зарплат для сотрудников
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