 Российский суд арестовал похищенного украинца Гриба на 2 месяца

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Октябрьского районного суда Краснодара, передает Цензор.НЕТ.
"Стоит мера пресечения - арест на два месяца. [Решение] вынесено 17 августа", - сообщили в суде, отметив, что речь идет об "обвиняемом Грибе Павле Игоревиче, 1998 года рождения, находящемся в международном розыске".
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.
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ЕСПЧ принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами на территории Беларуси Павла Гриба, - Минюст(115)
Адвокат встретился с похищенным украинцем Грибом: "Вывезен неизвестными из Гомеля. Через пару дней в Смоленской области оформили протокол задержания"(165)
Пропавший в Беларуси украинец Гриб не находится в СИЗО в Краснодаре, - росСМИ(33)
Украинец Павел Гриб не задерживался ОВД Беларуси, его местонахождение устанавливается, - МИД РБ(30)
Решение о возбуждении уголовного дела по пропавшему Павлу Грибу будет принято по результатам проверки, - МИД Беларуси(47)
Украинская сторона просила омбудсмена РФ лично вмешаться в ситуацию с похищением Павла Гриба, - Чаплыга(54)
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Если бы была нормальная власть она бы русню в Украине давно зачистила , как вид паразитирующих особей. И без всяких грибов.
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- Перед вами берестяная грамота, найденная на месте развалин древнего города Москва и датируемая 2018 годом. Нам удалось расшифровать надпись. Она гласит: "Нам санкции только на пользу! Да здравствует великий Пу…". Конец берестяной грамоты отгрызен, о чем свидетельствуют следы человеческих зубов. Нам неизвестно, кто такой Пу. Есть свидетельства, что это божество, которому поклонялись обитавшие в тех местах жители. Они верили, что Пу был способен превращаться в стерха, нырять на дно моря и взрывать жилые дома. Но в эпосе остальных народов это божество почему-то прочно ассоциируется только с мужским детородным органом.
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С точки зрения ватников это страшнее всех смертных грехов вместе взятых.
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- Я уверен, что они лепили Говностерха, но в процессе творческих поисков решили в скульптуре отразить и сексуальную сторону прототипа...
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Африку , Африкурашку
я за то щоб всіх хто преться на рашку садили...
менше в нас дурнів залишиться..
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Пусть едет к бурятской поджарке !
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В Росії всім офіцерам запасу, які мають будь - які стосунки з Україною (народились, служили, вчились, жили) категорично заборонили відвідувати Україну під будь - яким приводом.Така заборона діє стосовно тільки однієї країни, а саме, України, в інші країни виїжджати дозволяється. Це говорить про те, що провокації щодо викрадення українських громадян спецслужбами РФ будуть продовжуватись, вони бояться аналогічних дій зі сторони СБУ.
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Пишут о Грибе и кацапах. А можно узнать что говорит по этому поводу ! Как поясняет свое участие или не участие в этом похищении ? И самое главное !!! Хотя бы одну НОТУ ПРОТЕСТА выразил МИД Украины бульбашам ? Или дальше делают хорошую мину при плохой игре ?
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Учения, разгон ВПК РФ, мобилизация общества проводится якобы ввиду конфликта РФ с Украиной и Западом (на самом деле - это подготовка военной машины РФ для противостояния КНР).
"Православная" идеология нынешней военной верхушки РФ исходит из того, что война Китая и РФ будет. И потому (по словам одного из военных РФ) "Россия вынуждена нанести превентивный удар по КНР, хоть бы и под видом "ополченцев из Вьетнама или Мьянмы" "
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