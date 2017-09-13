EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины, За рубежом
  8229  70
Все про:арест (10386) похищение (1315) Россия (72237) Гриб_Павел (13)

 Российский суд арестовал похищенного украинца Гриба на 2 месяца

гриб

Гражданин Украины, 19-летний Павел Гриб, ранее похищенный в Беларуси, арестован в Краснодаре до 17 октября, его обвиняют по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Октябрьского районного суда Краснодара, передает Цензор.НЕТ.

"Стоит мера пресечения - арест на два месяца. [Решение] вынесено 17 августа", - сообщили в суде, отметив, что речь идет об "обвиняемом Грибе Павле Игоревиче, 1998 года рождения, находящемся в международном розыске".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Адвокат встретился с похищенным украинцем Грибом: "Вывезен неизвестными из Гомеля. Через пару дней в Смоленской области оформили протокол задержания"

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

Читайте: "К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной

11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXczVSMEV3VEdwUmMxWXZVVzQ1UTNjd1RFeFJkR1JETjB4NUwxRnpUa2RCTUV4WVVtZGtSME5tVGtNdk1FdzNVbWhrUXpRd1dXNVJkR1JET1RCTWFsRjBXSHBSYjA1REt6QlpTRkpuWkVNME1GazRQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
В Украине НЕТ Украинской власти ,в противном случае было бы арестовано 100,1000 граждан хуйлостана по обвинению в терроризме ,экстремизме ,изнасиловании крупного рогатого скота и убийстве Столыпина ,но им не до этого,им воровать надо ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Воспали воображение и воспари над окружением!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При чем здесь этот гриб вообще? кто он такой?
Если бы была нормальная власть она бы русню в Украине давно зачистила , как вид паразитирующих особей. И без всяких грибов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Навіщо той цирк? Москалі люблять страждати по-тихому та непомітно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В мене син поклав у хаті дві ферми для якихось біткоїнів, має с кожної по 600 баксів на місяць, світла бере десь на 100 баксів в місяць, але Африка конкретна .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я конечно , не такой продвинутый как вы, но что такое биткоин знаю. Их на фермы вряд ли положишь.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну як би пояснити, такий ящик де кріпиться з 6-8 відеокарт котрі рожають оті біткоїни, навіть якщо це буде чужий ящик ваша доля перекриє послуги за тепло , одна ферма вартує десь 5000 баксів .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Маєш вайбер чи скайп, дай номер покажу наживо, бо я трохи баран у тому .
 показать весь комментарий
Ответить
 
А де син? На нього також цікаво було б подивитися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путлер продолжает творить беспредел, мразь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ничего нового в этой схеме "похищение-суд-тюрьма" пока еще в рашке не придумали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Далекое будущее. Экскурсовод музея:
- Перед вами берестяная грамота, найденная на месте развалин древнего города Москва и датируемая 2018 годом. Нам удалось расшифровать надпись. Она гласит: "Нам санкции только на пользу! Да здравствует великий Пу…". Конец берестяной грамоты отгрызен, о чем свидетельствуют следы человеческих зубов. Нам неизвестно, кто такой Пу. Есть свидетельства, что это божество, которому поклонялись обитавшие в тех местах жители. Они верили, что Пу был способен превращаться в стерха, нырять на дно моря и взрывать жилые дома. Но в эпосе остальных народов это божество почему-то прочно ассоциируется только с мужским детородным органом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За то, что непочтительно отзывался об АльфаГовноСтерхе всея Рассеи в соцсетях.
С точки зрения ватников это страшнее всех смертных грехов вместе взятых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Как думаете, зачем Россияне вылепили их дерьма огромного Говнопетуха? Какой в этом смысл?
- Я уверен, что они лепили Говностерха, но в процессе творческих поисков решили в скульптуре отразить и сексуальную сторону прототипа...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За то що українець, в данний час цього достатньо .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хлопца, дурачка, жалко....(((( поперся хрен знает куда... телку нужно было в Киев звать... эх...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не ходите дети в Африку , Африку рашку гулять...
я за то щоб всіх хто преться на рашку садили...
менше в нас дурнів залишиться..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как же гастарбайтеры?Ведь без их денег страна вымрет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Звісно ватна тваринка, ми ж замерзли три роки тому, можете не платити гастерам і всі питання з бандерівцями вирішите, порадь педофілу .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мокшанська нерусь намагається зробити так, щоб в Україні тупо вбивали всіх росіян .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Питання не в тому як і куда він сходив, питання в тому що при нинішній владі в Біларусі треба закривати кордон, нехай в кацапленд за продуктами їздять .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А причём здесь продукты? Он ведь не за этим в Белорусь попёрся, думать надо было другим местом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мені до сраки Валера чим він думав, він їхав не в Мокшандію, як би в мене мордва вкрала дитину я би поїхав і підірвав любий відділок ФСБ у педератів .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Батько в нього військовий, от і побачимо, як підірве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видно, фсб дураши більше нічим зайнятись і тому імітує дурну діяльність.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЧОГО! НАШЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НЕ ВЕДЕ ПРОПОГАДУ, ТАК ЯК КАЦАПИ ЗА УКРАЇНУ. ЩО, РФ другий' ИГІЛ' яка викрадає людей і катує, де наше ЗМІ і некричать на всіх канала, хто росія скажіть будь -ласка де наші язики. Обсирати самих себе по телебаченню є розум , а за росію як миші по норах ГАНЬБА НАШИМ ЖУРНАЛІСТАМ .Треба картинку змалювати, так як РФ . ЧОГО МИ ТУПІ ТАКІІ НЕХИТРІ ........Журналістку як завернули з України яке вона боло лила ,або за Маріуполь алкашка за катівні кричала .ЧОГО МИ МОВЧИМО .............ЧОГО МИ НЕЗУБАТІ І НЕДАЄМ ПО ЗУБАМ ЦЬОМУ ХАМСТВУ РФ ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
неудивительно, если до сих пор кум хуйла представляет Украину на переговорах с сепаратистами в Минске, действуя по указке Президента
Российский суд арестовал похищенного украинца Гриба на 2 месяца - Цензор.НЕТ 9260
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ублюдок... Стуса не вспоминает, гнида КГБшная?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кобздон ?!
Пусть едет к бурятской поджарке !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Важливо.

В Росії всім офіцерам запасу, які мають будь - які стосунки з Україною (народились, служили, вчились, жили) категорично заборонили відвідувати Україну під будь - яким приводом.Така заборона діє стосовно тільки однієї країни, а саме, України, в інші країни виїжджати дозволяється. Це говорить про те, що провокації щодо викрадення українських громадян спецслужбами РФ будуть продовжуватись, вони бояться аналогічних дій зі сторони СБУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас фсбшников пруд пруди и не боятся среди дня подрывать неугодных раше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не вздумайте міняти на Агюшу! Створіть для Луки проблеми. Для рашки на міжнародному рівні. Заарештуйте кількох рашистських лохів (до нас їхньої вати їде достатньо). А Агюшу тільки на Сєнцова, Кольченка, Клиха, Карпюка. Після суду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне лично не понятно, где собака порылась. Но сильно напоминает историю с Пановым. Все со слов родственников. Столько усилий для того, чтобы взять за жабры за посты в соцсетях. Для меня лично маловероятно. Здесь явно что то другое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хапати хвору дитину навіть для мордви перебор ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конечно. Путин все таки показал себя не плохим тактиком. Насколько я понимаю он инвалид, возможно я ошибаюсь и путаю. Но, для красивого фейка соцсетей явно не достаточно. Нужен террорист, который хотел подорвать основы братской Беларуси
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну да, с точки зору відношення до білорусів маєш рацію, але ми усвідомлюємо що це не пересічні біларуси зробили, а їхня прокремлівська влада .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мы только тех ловим, кто про беларусов плохо пишет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Угу, за спинами жінок і дітей як казав ньюфюрер, немовлят коли будете хапати ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У вас немовлята занадта вумнейшие за старых. Яны усякую лухту писать не пачнут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А так ли много было усилий? Мальчишке заговорили зубы в соцсетях, ну а Белоруссия - это уже филиал рашки, никаких особенных спецопераций там не требуется. Показатели повышают, выродки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все понятно, что ничего не понятно.....
Пишут о Грибе и кацапах. А можно узнать что говорит по этому поводу ! Как поясняет свое участие или не участие в этом похищении ? И самое главное !!! Хотя бы одну НОТУ ПРОТЕСТА выразил МИД Украины бульбашам ? Или дальше делают хорошую мину при плохой игре ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Савченко всей Украиной освобождали,теперь Гриб на очереди
 показать весь комментарий
Ответить
 
Савченко військова, а це просто хвора дитина , хоча для мокшів це нормально .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
поддержание напряженности в отношениях с Украиной (даже поддержанием тлеющей войны на Донбассе, даже похищением граждан Украины, как тут) нужно верхушке РФ, чтобы маскировать активную подготовку РФ к началу войны РФ и Китая.
Учения, разгон ВПК РФ, мобилизация общества проводится якобы ввиду конфликта РФ с Украиной и Западом (на самом деле - это подготовка военной машины РФ для противостояния КНР).
"Православная" идеология нынешней военной верхушки РФ исходит из того, что война Китая и РФ будет. И потому (по словам одного из военных РФ) "Россия вынуждена нанести превентивный удар по КНР, хоть бы и под видом "ополченцев из Вьетнама или Мьянмы" "
Российский суд арестовал похищенного украинца Гриба на 2 месяца - Цензор.НЕТ 7501
 показать весь комментарий
Ответить
 
обратите внимание, как активно работают фсб-тролли в этой ветке, сея фрустрацию и пытаясь заставить отказаться от выдачи незаконно похищенного в Беларуси украинца.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский суд арестовал похищенного украинца Гриба на 2 месяца
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти